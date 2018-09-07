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Brezilya'nın devlet başkan adayı Jair Bolsonaro'ya bıçaklı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2018 00:37 | Son Güncelleme

Brezilya'da Devlet Başkanlığı seçimlerinin iddialı isimlerinden aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro, bıçakla saldırıda yaralandı.

Brezilya'da Sosyal Demokrat Partisi'nin devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro, ülkenin güneydoğusunda yer alan Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentinde göğsünden bıçaklandı. Olayla ilgili konuşan Jair Bolsonaro’nun oğlu Flavio, bıçak darbesinin etkili olmadığını, babasının hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Devlet başkanı adayının bıçaklandığı görüntülerde aşırı sağcı liderin Brezilya Mili Takımının formasını giymesi dikkatlerden kaçmadı. Bolsonaro’nun bıçaklandığı anda acı içinde ağladığı da görüldü.

Saldırının ardından Bolsonaro’nun taraftarlarının saldırganı linç etmeye çalıştığı, polisin saldırganı Bolsonaro taraftarlarının elinden zor kurtardığı öğrenildi. Minas Gerais Polisi, olayla ilgili gözaltına alınan saldırganın 40 yaşında Adelio Bispo de Oliveira olduğunu açıkladı.

Bolsonaro, eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın, mahkeme kararıyla aday olamayacağının açıklanmasından sonra, temyiz süreci devam ederken yapılan anketlerde ikinci favori konumunda.

Seçim sürecinin en tartışmalı adaylarından Jair Bolsonaro, cinsiyeçi, ırkçı ve homofobik ifadeleri yüzünden çeşitli protestolara maruz kalmıştı.

(İHA)

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brezilya devlet başkan adayı Jair Bolsonaro bıçaklı saldırı

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