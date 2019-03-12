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Brezilya'nın en güzeli o seçildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Miss Brazil yarışmasında ülkenin en güzeli seçildi. Sao Paulo Expo'da düzenlenen gecenin kazananı 24 yaşındaki Julia Horta seçildi.

İsminin anons edilmesiyle gözyaşlarına boğulan Brezilya güzeli, Kainat Güzellik Yarışması'nda da ülkesini temsil etme hakkı kazandı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen yarışmada ve ülkenin en güzelinin seçildiği 'Miss Brazil'de Julia Horta birinci oldu.
Sao Paulo Expo'da düzenlenen gecede Julia Horta birinci olarak Miss Brazil seçildi.
24 yaşındaki Julia Horta adı anons edilince sevinç gözyaşları döktü.
Horta, tacını 2018 güzeli Mayra Dias'ın elinden aldı.
Julia Horta, ülkesi Brezilya'yı Miss Universe'te (Kainat Güzellik Yarışması) temsil edecek.
Henüz tarihi belli olmayan Miss Universe yarışması, bu yıl 68'inci kez düzenlenecek.
İşte Miss Brazil Julian Horta'nın paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
brezilya güzellik yarışması

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