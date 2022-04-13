Brezilya'nın Yılan Adası değil, Yüksekova! Sürü halinde ortaya çıkmaya başladılar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli ile Karabağ köylerinin arasında yer alan ‘Yılan Pınarı’ bölgesinde sürü halinde yılanlar yeniden ortaya çıkmaya başladı.

Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki bölgede yol boyu sürü halinde yılanların bulunması Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırırken, görenleri ise hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Özellikle insanların olmadığı zamanlar açık alanlara çıkan yılanların zehirsiz olduğu da biliniyor.

''ÖLDÜRMEYİN''

Yılan Pınar'ındaki yılanların zararsız olduğunu belirten Ayhan Çelik, “Nisan ayının başlarında yılanlar çıkıyor. Bölgeye zaten ‘Yılan Pınarı’ deniliyor. Bu yılanlarda zararsız hayvanlardır. Kimse bu yılanları öldürmesin. Evet korkunç bir görüntüsü var ama kesinlikle zarar vermiyorlar. Özellikle her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla yılanlar çiftleşme dönemiyle buralara akın ediyor. Yıllardır burada yılanlar var. Bizim bir ricamız var. Özellikle bu taraflara gelen vatandaşlara, yol boyu yılanlar çıkmış ve sürü halinde olabilirler ama asla zarar vermiyorlar. Hepsi zararsız ve su yılanıdır” dedi.

(İHA)

