Brezilya Ulusal Turizm Bürosu yanlışlıkla 'Rio'da soyuldum' diyen turistin mesajını paylaştı

"Güneş, sahiller ve şiddet dolu suçlar için buraya gelin" demek bir turizm ofisinin yayımlayabileceği alışılmış mesajlardan değil.

Ancak Brezilya Ulusal Turizm Bürosu, Rio de Janeiro'daki tatili hakkında kızgın yorumlar yapan bir turistin Instagram paylaşımını, yanlışlıkla kendi sayfasında yayımladı.

Withlai adlı kullanıcının mesajı, "Rio o kadar güzel bir şehir ki" sözleriyle başlıyor.

Ancak daha sonra "Ailem ve ben soyulduk ve 9 yaşındaki kızkardeşim şiddet kullanılarak yapılan bir soyguna tanık oldu. Apartman dairemizi terk etmeye bile korktuğumuz bir şehri kimseye tavsiye edemem" diye devam ediyor.

Brezilya'da yayım yapan haber sitesi G1, paylaşımın ekran görüntüsünü yayımladı.

https://twitter.com/g1/status/1225070890616049664

Brezilya'da şiddet içeren suç oranı yüksek. Rio de Jeneiro eyaletinde geçen yıl yaklaşık 4 bin cinayet işlendi, 120 bin 500 soygun oldu.

Ancak cinayet oranı, kayıtların tutulduğu 1991'den bu yana en düşük düzeylerde.

Turizm bürosu Embratur, "Mesaj yanlışlıkla paylaşıldı. Kuruluşumuz turizmi geliştirmeye ve şiddet içeren suçlardaki düşüşü kamuoyuna duyurmak için çalışıyor" denildi.