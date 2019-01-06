Brezilya ve Honduras'ın büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma planı

Ebu Gayt, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Şu aşamada, Brezilya Devlet Başkanının (Bolsonaro), ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planını yeniden gözden geçirmesi için eldeki tüm kozları kullanmaya çok ihtiyaç var. Arapların elinde yeterince koz var ancak bunların toplanması ve koordine edilmesi gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi için de bir sonraki aşamada ciddi bir şekilde çalışmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu Gayt'ın başkent Kahire'de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmede, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planını ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması yoluyla Doğu Kudüs'ün hukuki statüsünü zedeleme amaçlı çalışmalara karşı koyma konuları ele alındı.

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Brezilya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına engel olmak için tüm imkanları seferber etme çağrısında bulundu.

Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro, göreve geldikten sonra Brezilya büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planladığı sinyalini vermişti.

- Honduras'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planı

Arap Birliğinden yapılan başka bir açıklamaya göre ise Ebu Gayt, Orta Amerika ülkesi Honduras'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinden "büyük rahatsızlık" duyduğunu dile getirdi.

Ebu Gayt, "Herhangi bir devletin bu adımı atmaya yeltenmesi, Kudüs'ü işgal toprağı olarak kabul eden ve Filistin-İsrail arasında gerçekleşecek müzakereler yoluyla nihai statüsü belirlenmeden önce büyükelçiliklerin oraya taşınmasını yasaklayan uluslararası hukuk ilkelerinin açık ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Gayt, Kudüs'ün hukuki statüsünü zedeleyecek adımlar atmayı düşünen ülkelerin, bu pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesi ve bu adımın, Arap ülkeleriyle ilişkilerini nasıl etkileyeceğini etraflıca düşünmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail ve ABD resmi kaynaklarına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen çarşamba Brezilya'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ile bir araya gelmiş ve Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunu görüşmüştü.

Şimdiye kadar ABD ve Guatemala büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıdı. Paraguay da bu yönde karar almış ancak hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.

