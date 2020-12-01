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Brezilya’da film gibi banka soygunu

01.12.2020 18:36 | Son Güncelleme:
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Brezilya’da ağır silahlı soyguncular, birden fazla banka şubesini soydu.

Brezilya’da ağır silahlı soyguncular, birden fazla banka şubesini soydu. Polisle çatışan hırsızlar, kaçarken çaldıkları paranın bir kısmını da sokaklara saçtı.

Brezilya’da film gibi bir soygun yaşandı. Santa Catarina eyaletine bağlı Criciuma kentinde ağır silahlı soyguncular, sabah saatlerinde kentte bulunan birden fazla banka şubesine saldırdı. Saldırganlar yerel saatle 02.00 sıralarında yaklaşık 10 araç ile şehre giriş yaparak, güvenlik güçlerinin müdahalesini önlemek amacı ile şehre girişi sağlayan tüneli birkaç aracı ateşe vererek kapattılar. Saldırganlar, yaklaşık 2 saatte 4 banka şubesine saldırarak, ATM’leri havaya uçurdu. Soygunun ardından şehirden kaçmayı başaran saldırganlar, çaldıkları paraların bir kısmını ise sokaklara saçtı. Sokaklardan paraları toplamaya çalışan en az 4 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, polisin tahminen 150 bin dolar kurtarmayı başardığı belirtildi.

Saldırganlar polisle girdikleri çatışmada, yaya geçitlerini boyayan belediye işçilerini rehin alarak, canlı kalkan olarak kullandı. Çatışmada 1’i polis 2 kişi yaralandı.

Criciuma Belediye Başkanı Clesio Salvaro yaptığı açıklamada, saldırganların işçileri serbest bıraktığını aktarırken, halkın güvenliği için saldırganlara ateş etmemesi için polise emir verdiğini ifade etti. Salvaro halka seslenerek, "Sizden evde kalmanızı, evden ayrılmamanızı ve tüm önlemlerinizi almanızı istiyorum. Ailelerinize ve dostlarınıza söyleyin. Bırakın polis işini yapsın" dedi.

Geçen yıl Brezilya’nın en büyük şehri Sao Paulo’da da benzer bir soygun gerçekleşmişti. Yaklaşık 20 hırsız, birkaç ATM’yi havaya uçurmuştu. Olay yerine gelen polisle çıkan çatışmada 11 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

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