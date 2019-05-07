Brezilya'da gecekondu mahallelerine polis operasyonu: 8 ölü

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da Rio de Janeiro kentinin bir gecekondu mahallesinde düzenlenen operasyonda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer, suçla mücadele kapsamında Mare gecekondu bölgesinde polislerin operasyon düzenlediğini, operasyonda 8 kişinin öldüğünü belirtti.

Operasyonda ölenlerin kimlikleriyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Associated Press (AP) tarafından yayımlanan veriler, Rio de Janeiro eyaletinde, bu yılın ilk üç ayında çatışmalar sırasında polis tarafından öldürülen kişi sayısının yüzde 18 arttığını ortaya koymuştu.

17 Nisan'da yayımlanan rakamlar, Rio de Janeiro emniyet güçlerinin bu yılın ilk üç ayında çatışmalar sırasında 434 kişiyi öldürdüğünü, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 368 olduğunu göstermişti.

Rakamların, konuya ilişkin kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en yüksek seviyede olduğu bildirilmişti.

Brezilya polisinin düzenlediği operasyonlarda öldürülenlerin sayısı geçen yıl bin 534'e yükselmişti.

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