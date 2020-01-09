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  4. Eşcinsel Hz. İsa filmi tepki çekti!

Eşcinsel Hz. İsa filmi tepki çekti!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Netflix'in, Hz. İsa'yı eşcinsel biri gibi gösterdiği için dine hakaret ettiği eleştirilerine maruz kalan komedi yapımını, yayından çekmesi istendi.

Eşcinsel Hz. İsa filmi tepki çekti!

Brezilya'da Netflix'in, Hz. İsa'yı eşcinsel biri gibi gösterdiği için dine hakaret ettiği eleştirilerine maruz kalan komedi yapımını, yayından çekmesi istendi.

Rio de Janeiro hakimi Benedicto Abicair, Brezilyalı bir Katolik örgütünün Netflix'te yayınlanan "The First Temptation of Christ" (İsa'nın İlk Günahı) adlı yapımın "milyonlarca Katolik'in onurunu kırdığı" gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine, şirketin bu yapımı yayından kaldırmasına hükmetti.

Abicair, yapımın yayından çekilmesinin, "sadece Hristiyan toplumu değil, çoğu Hristiyan olan Brezilya toplumu açısından da faydalı olacağını" açıkladı.

Netflix ve yapımcı film şirketi Porta dos Fundos, mahkeme kararı hakkında açıklama yapmadı.

Porta dos Fundos'un Rio'daki merkezi, yapım nedeniyle Noel arifesinde bir grubun molotofkokteylli saldırısına uğramıştı. Olayda yaralanan olmazken sosyal medyada paylaşılan bir videoda üç kişi, saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

"The First Temptation of Christ" filminde 30. doğum gününde eve dönen Hz. İsa, eşcinsel olduğunu ima ediyor. Filmin yapımcıları, bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
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