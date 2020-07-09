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Brezilyalı güzelin sırrı buymuş! İşte cildi arındıran o doğal maskeler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Doğal nem dengesini sağlamış, ölü deriden arınmış, yağlanma ve sivilce problemi olmayan pürüzsüz bir cildi kim istemez ki? Sağlıklı bir cilt herkesin hayali; ancak bu sonuca ulaşmak her zaman kolay değil. Üstelik kusursuz bir görünüme sahip olmak özenli bir bakım süreci gerektirir. Peki, evde kendi hazırlayacağınız maskelerle bebek gibi bir cilde sahip olabileceğinizi söylesek?

Brezilyalı güzelin sırrı buymuş! İşte cildi arındıran o doğal maskeler...

Kusursuz bir cilde kavuşmak büyük bir emek ister. Jel veya köpüklerle yüzünüzü yıkamanız, toniklerle temizlemeniz ve nemlendirmeniz gerekir. Üstelik bu ritüeli büyük bir iradeyle her sabah ve akşam tekrarlamanız lazım. Haftada bir kez de cildinizi maskeyle arındırmanız, bu bakım sürecinin önemli bir tamamlayıcısı. Siz de maske yardımıyla ölü deriden kurtulmak istiyorsanız ancak kozmetik ürünleriyle cildinize zarar vermekten korkuyorsanız evde kendi hazırlayabileceğiniz doğal maskelerle pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz!

CİLDİ ARINDIRAN DOĞAL MASKELER

1. Kahve Maskesi

Malzemeler: Türk kahvesi telvesi, kuru ciltler için zeytinyağı

Hazırlanışı: Uykunuz geldiğinde sizi canlandıran, yemeklerden sonra eşsiz lezzetiyle damağınızda güzel bir tat bırakan Türk kahvesi, içtikten sonra fincanda kalan telveyle de cildinizi ölü deriden kurtarıyor. Yapmanız gereken ise çok basit: Sade bir kahve hazırlayın ve onu için! Kalan telveyi de nazik hareketlerle cildinize sürün ve yüzünüzü durulayın. Eğer kuru bir cilt yapısına sahipseniz telvenin yarısı kadar zeytinyağını telveyle karıştırarak yüzünüze sürün. İşte bu kadar kolay!

2. Zeytinyağlı Maske

Malzemeler: Zeytinyağı, şeker

Hazırlanışı: Küçük bir kasenin içinde bire bir oranında zeytinyağı ve şekeri karıştırın. Peeling özelliği olan bu maskeyi yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Son olarak da yüzünüzü yıkayın ve bir kağıt havluyla kurulayın. Bu maske ile cildiniz hem yenilenir hem de zeytinyağı sayesinde beslenmiş olur.

3. Avokadolu Maske

Malzemeler: Avokado, yoğurt

Hazırlanışı: Daha pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlayacak bu maskeyi hazırlamak için öncelikle olgunlaşmış bir avokadonun içini ezin. Ardından 3 yemek kaşığı yoğurt ekleyerek karıştırın ve hamur kıvamına getirin. Haftada bir kez uygulayabileceğiniz bu maskeyi yüzünüze sürüp 15 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayın.

4. Muz Maskesi

Malzemeler: Muz, bal, yoğurt

Hazırlanışı: Kolayca hazırlanabilen muz maskesi, özellikle kuru bir cilt yapısına sahip olan kişiler için uygundur. Bir kasenin içinde orta boy bir muzu, 2 yemek kaşığı balı ve 2 yemek kaşığı yoğurdu karıştırarak püre haline getirin. Cildinize uyguladıktan sonra 10 dakika bekletin ve yüzünüzü yıkayın.

Evde oldukça kolay bir şekilde hazırlanabilen bu maskeleri uygulamadan önce dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Özellikle hassas bir cilt yapısına sahipseniz bazı maskeler alerjiye ya da kızarıklara yol açabilir. Bu sebeple maskeyi öncelikle cildinizde küçük bir bölgede test ederek herhangi bir problemle karşılaşmayacağınızdan emin olduktan sonra kullanabilirsiniz.

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