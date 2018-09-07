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'Brezilyalı Trump' olarak bilinen sağcı siyasetçi Bolsonaro'ya bıçaklı saldırı

07.09.2018 09:37 | Son Güncelleme

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinin öne çıkan adaylarından sağcı siyasetçi Jair Bolsonaro seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

'Brezilyalı Trump' olarak bilinen sağcı siyasetçi Bolsonaro'ya bıçaklı saldırı

Bolsonaro, güneydoğu eyaleti Minas Gerais'e bağlı Juiz de Fora şehrinde, destekçilerinin omuzlarında taşınırken karaciğeri ve bağırsaklarına saplanan bıçakla yaralandı.

Kaldırıldığı hastanenin yetkilileri Bolsonaro'nun iki saatlik ameliyattan sonra yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Oğlu Flavio, Twitter'daki ilk paylaşımında yaraların hafif olduğunu söylemişti, ancak iki saat sonra "Tahmin ettiğimizden çok daha ciddi. Bıçak darbesi karaciğerine, göğsüne ve bağırsaklarına inmiş. Çok kan kaybetti, hastaneye geldiğinde kan basıncı 10/3'tü, neredeyse ölüyordu. Durumu şimdi sabit. Lütfen dua edin!" mesajını paylaştı.

Polis, saldırının şüphelisi Adelio Obispo de Oliveira'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Bolsonaro, ırkçı, homofobik söylemleriyle Brezilya'da birçok kişinin tepkisini çekiyordu, ama seçim öncesi anketlerde favori liderler arasında gösteriliyor.

Anketlere göre İşçi Partisi'nin yeniden aday gösterdiği, cezaevinde eski lider Lula da Silva'ya getirilen adaylık yasağı kalkmazsa, Bolsonaro gelecek ay düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde oyların çoğunu alabilir.

Destekçileri, Bolsonaro'yu ülkedeki suç oranını azaltabilecek güçlü bir lider olarak görüyor.

63 yaşındaki Bolsonaro, sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Sosyal Liberal Parti adına devlet başkanlığı için yarışıyor. Birçokları Bolsonaro için 'Brezilyalı Trump' diyor.

Bolsonaro ayrıca, bireysel silahlanma yasalarının gevşetilmesinden yana. Brezilyalı siyasetçi, kürtaj karşıtı tutumundan dolayı milyonlarca Evanjelik Hristiyan'ın da desteğini alıyor.

Bolsonaro, 2015 yılında bir gazeteye Kongre üyesi Maria do Rosario hakkında yaptığı yorumla da tepki çekmişti ve para cezasına çarptırılmıştı. Bolsonaro, Rosario için "Tecavüz etmeye değmez, çok çirkin" demişti.

Bolsonaro hakkında, Afrika kökenli Brezilyalılar hakkında yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle de soruşturma açıldı.

Brezilyalı siyasetçi ayrıca, 2011 yılında Playboy dergisine 'oğlu eşcinsel olursa onu sevemeyeceğini, oğlunun eşcinsel olmasındansa bir kazada ölmesini tercih edeceğini' söylemişti.

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