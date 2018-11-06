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- BREZİLYALI TURİSTLERE TAKSİDE GASP DEHŞETİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 20:29 | Son Güncelleme

- İstanbul'da taksici dehşeti...

- İstanbul'da taksici dehşeti...
- Gasp edilen turist taksiden aşağıya atıldı.
- O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda gasp edilen turistlerden biri taksiden atıldı.
Olay geçen hafta meydana geldi. Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires (31) eşi Marcia Godoi Linhares De Souza (34) ile saat 02.00 sıralarında Taksim Meydanı'ndan bir taksiye bindi. Karaköy'de bulunan otele gitmek istediklerini söyleyen çift, taksi şoförüne otelin ismini ve adresini verdi. İddiaya göre taksici turistleri biraz dolaştırdıktan bir arkadaşını da değişim yapacağı şoför olduğunu söyleyerek araca aldı. Taksici, daha sonra turistleri Karaköy'de bir otelin önünde indirmek istedi. Brezilyalı çift kaldıkları otelin burası olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Marcia Godoi Linhares De Souza taksiden indi, kocası İgor Mateus Avila Pires ise Taksim Meydanı'ndan Karaköy'e 50 lira yazan ücreti taksiciye verdi.

TAKSİDEN AŞAĞIYA ATILDI
Taksici bu paranın yetersiz olduğunu söyleyerek turist ile tartıştı. Bu sırada sürücü gaza bastı. Parası ve cüzdanı alınan Brezilyalı turist İgor Mateus Avila Pires, hareket halindeki araçtan aşağıya attı. Turistin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires'in taksiden atılması, eşi Marcia Godoi Linhares De Souza'nın koşarak kocasının yanına gelmesi, taksinin hiç durmadan yoluna devam etmesi ve olayı gören çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

TAKSİCİ TUTUKLANDI
Turistlerin şikayeti sonrası harekete geçen polis ekipleri taksiciyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtaki diğer kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı

Görüntü Dökümü
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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
-Taksinin ilerlemesi
-Kadının taksinin peşinden koşması
-İgor Mateus Avila Pires'in taksiden atılması
-Taksinin yoluna devam etmesi
-Kadının düşen eşinin yanına gelmesi
-Yardıma koşanlar
-Adamın yerden kalkması
CEP TELEFONU KAMERASI
-Taksicinin emniyetten çıkışı

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