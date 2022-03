Britney Spears sosyal medya paylaşımları nedeniyle yeniden gündem oldu. Nişanlısı Sam Asghari'ye seksi pozlar veren ve bu fotoğrafları Instagram hesabında paylaşan ünlü şarkıcıya takipçileri art arda yorumlarda bulundu. ABD'li sanatçının söz konusu paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu. Britney Spears kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Britney Spears'ın İnstagram adresi ne? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BRİTNEY SPEARS KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Britney Spears, 2 Aralık 1981 tarihinde Amerika'nın Mississippi eyaletinde doğdu.

Britney Spears'ın babası Jamie Spears, annesi ise Lynn Spears’dır.

Britney Spears'ın müziğe olan düşkünlüğü çocuk yaşta fark edildi.

Bir çocuk dans grubuna giren Britney Spears ardından Disney'in çocuk programlarından birinde görev aldı.

Britney Spears, 8 yaşında görev aldığı bu programın ayrıca en küçük üyesiydi. Bu programda dikkat çeken ve bir anlamda yapımcıların ilgi odağı olan genç şarkıcı, Broadway Dans Merkezi'nde eğitim görmeye ve televizyon reklamlarında oynamaya başladı. Erkek kardeşi Brayn Spears, (d.1977) menajerlerinden biridir, kız kardeşi Jamie-Lynn (d.1991) ise aktris ve şarkıcıdır. Çocukluk yıllarında Britney, okulunun jimnastik derslerine katıldı, kilise korosunda da söyledi.

Bu sırada Disney kanalının seçmelerine de katılıyordu. Bu seçmelerden birinde The Mickey Mouse Club'a seçildi. Yaşı çok küçük olduğu için yapımcılardan biri onun New York 'Broadway 'de bir ajans ile tanıştırarak 3 sene boyunca gösteri sanatları okuluna gitmesini sağladı.

3 yıllık dans ve müzik eğitiminin ardından 15 yaşındayken bir pop grubuna girdi ve ertesi sene ilk albümünü çıkardı. Whitney Houston ve Backstreet Boys gibi isimlerin yapımcılarıyla çalıştı. Henüz 18 yaşındayken Britney Spears, "Baby One More Time" parçasıyla olay yarattı ve müzik listelerini altüst etti. Max Martin ve Eric Foster'in yapımcı olarak görev aldığı "Baby One More Time" dünyada 6 milyon adet satmayı başardı. Albümün çıkış parçasıyla da 1999 MTV Müzik Ödüllerinde ortalığı kasıp kavurdu.

2000'e gelindiğinde ikinci albümü "Oops!.. I Did It Again" yayınlandı. 1,32 milyonluk satış rakamıyla 1991'de tutulmaya başlanan kayıtlar arasında bir kadın şarkıcının yakaladığı en büyük ilk hafta başarısını elde etti. Bu sıralamada ikinciliği ise 2001 yılında çıkardığı 750 bin satış ile "Britney" albümü aldı... Yine sarsıcı bir başarı ve satış rakamı yakalayan Britney Spears'ın adı her yerde duyulur oldu. Aerosmith ile birlikte seslendirdiği "Walk This Way" de gösteri alanında bir yıldızın doğduğunu gözler önüne serdi.

Kurduğu kayıt şirketi, sinemada aldığı roller, olaylı turneleri ve yeni albüm hazırlıklarının yanısıra renkli özel hayatı ve sözde sırlarının da yardımıyla gündemde daima gazetelerin arka sayfalarından meraklılarına göz kırpan bir Spears vardı. Takvimler 2001'i gösterdiğinde olgunlaştığının hissedildiği "Britney" albümü yayınlandı. Müzik alanının dışında beyazperdeye de el atarak "Crossroads" filminde rol aldı. Film büyük bir gişe başarısızlığı göstermesinin yanında yılın en kötü filmleri arasında kendine yer buldu.

2002 yılında dört yıllık erkek arkadaşı Justin Timberlake'ten ayrıldı.

Bu çok göz önünde bulunan ve tartır yaratan şarkıcı 2003 yılında bir albüm daha kaydetti: "In The Zone"... Çıkış 45'liği Madonna ile birlikte söylediği "Me Against The Music" oldu.

Bir gün süren evliliği, nişanlanmaları ve hakkındaki türlü dedikoduları ile gündemden hiç düşmeyen Britney'in son albümü, 2004 yılında çıkan "My Prerogative".

Eylül 2004'te Britney, 12 milyon dolar kazandığı, ilk parfümü Curiousu çıkardı. 1 yıl içinde parfüm 100 milyon dolar kazandı. Bunun devamında Britney ikinci parfümü Fantasyi çıkardı. 100.000.000 dolarlık servetiyle dünyanın 12. en zengin kadını seçildi.

Son yılların en başarılı ismi olan Britney Spears'ın Londra'daki Madame Tussaudsbalmumu müzesine balmumundan bir heykelinin dikilmesi teklifi götürüldü. "I'm a Slave for You" isimli şarkısında dans ederken figüratifize edilen Britney Spears'ın heykeli hâlâ Londra'da sergilenmektedir.

Britney Spears'ın yaptığı evlilikler:

1.evliliği: 3 Ocak 2004 tarihinde çocukluk arkadaşı Jason Allen Alexander ile evlendi. Bir gün süren evliliğinden 5 Ocak 2004 tarihinde boşandı.

2.evliliği: Eylül 2004 ayında dansçı Kevin Federline ile evlendi. 2007 yılında boşandı. Sean Preston (d. 14 Eylül 2005) ve Jayden James (d. 12 Eylül 2006) adında iki oğlu vardır.

2011 yılında nişanlandığı Jason Trawick'dan 2013 yılında ayrıldı.

Boşandığı ikinci eşi Kevin Federline, Britney ile balaylarında kaydettiği özel görüntüleri basına sızdıracağını açıklayınca Spears bunalıma girdi. Ardından da Kevin Federline velayet davası açtı. Mahkeme çocukları Kevin Federline'e verdi ve Britney haftada kısıtlı olarak çocuklarını görme kararı alındı. Boşanmanın hemen ardından Spears, yeni albümü için çalışmaya başladı.

16 Şubat 2007 de saçlarını tamamen kazıttı ve iki dövme daha yaptırdı. Nisan 2007 de çökmüş bir halde hayatına geri döndü. Serveti bitme derecesine geldi. Mayıs 2007 ayında 12-15 dakikalık konserler vermeye başladı. Konserleri ilgi görmedi. Las Vegas'ta verdiği konser tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. 13 Kasım 2007 tarihinde albümünü resmi olarak satışa çıkardı.

4 Ocak 2008 tarihinde Çocuklarını görmek için kocası Kevin Federline'dan Sean Preston ve Jayden James'i alan şarkıcı çocuklarını geri vermek istemeyince yüksek dozda madde bağımlılığından hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu belirtilen şarkıcı 1 gün sonra hastaneden taburcu oldu. Daha sonra tekrar rehabilitasyon merkezine yattı ve tüm serveti babası Jamie Spears'a devredildi. Hastalığının ilerlemesine rağmen klip çalışmalarını ve konserlerini ertelemeyeceğini söyleyen Spears, tüm hızıyla yeni klibi için çalıştığını açıkladı.

Britney Spears, yeni albümü Circus'ı 2 Aralık 2008'de çıkardı. Amerikan listelerinde 2. haftasında 96 Basamak birden atladı tüm zamanların en yüksek 2. atlayışını yaparak 1 numaraya oturdu. 505.507'lik ilk hafta satışı ile de tüm zamanların en iyi ilk hafta satışını elde etti.

“Femme Fatale” adlı albümü 29 Mart 2011'de piyasaya sürüldü.

2015 yılında Britney Spears, "Piece Of Me" konser serisiyle Las Vegas'ın kalkınmasına katkı sağladığı için şehrin sembolik anahtarı Las Vegas valisi tarafından kendisine sunuldu ve her yıl Kasım aynın beşinci gününün bundan sonra "Britney Günü" olarak kutlanacağı bildirildi.

BRİTNEY SPEARS ŞARKILARI NELERDİR?

1999 - ...Baby One More Time

2000 - Oops!... I Did It Again

2001 - Britney

2003 - In the Zone

2007 - Blackout

2008 - Circus

2011 - Femme Fatale

2013 - Britney Jean

2016 - Glory"

BRİTNEY SPEARS'IN İNSTAGRAM HESABI NE?

Britney Spears'ın Instagram hesabı @britneyspears'tır. Ünlü sanatçının 40 milyonun üzerinde takipçisi vardır.

BRİTNEY SPEARS'IN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER NELERDİR?

2015 - Jane The Virgin

2013 - I am Britney Jean

2011 - I am The Femme Fatale

2010 - Glee

2008 - For The Record

2008 - How I Met Your Mother

2006 - Will&Grace

2005 - Britney & Kevin: Chaotic

2004 - Brave New Girl

2003 - Fahrenheit 9/11

2002 - Crossroads

2002 - Austin Powers in Goldmember

1999 - Longshot

1991 - 1993 - The Mickey Mouse Club