Britney Spears'ın finansal özgürlüğünü geri almak için verdiği vasilik mücadelesi hakkında neler biliniyor?

Amerikan pop yıldızı Britney Spears'ın, kişisel ve ticari işlerini yönetmede vasilik yetkisiyle hak sahibi olan babasına açtığı dava devam ediyor.

Spears'ın 13 yıl önce yaşadığı psikolojik sorunların ardından babası Jamie Spears, kızının tüm mal varlığını yasal vasisi olarak kontrol ediyor.

Ancak Spears, babasının bu rolüne son vermek için bir süre önce dava açtı. Davanın yeni duruşması bugün görülüyor.

Son duruşmasında ise mahkeme, Spears'ın babasıyla ilgili talebini reddetti ve babasıyla aynı oranda yetkiye sahip olacak bir finans şirketini ortak vasi olarak yetkilendirdi.

Tüm bu tartışmalar ise Britney Spears'ın hukuk mücadelesini anlatan "Framing Britney Spears" belgeselinin ardından yeniden alevlendi.

Spears hayranları ise "#FreeBritney" (Britney'e Özgürlük) kampanyasına destek verdi.

Vasilik süreci nasıl başladı?

Akıl hastalığı ya da demans gibi problemleri olan ve kendi kararlarını kendi veremeyen insanlar için mahkemeler, kişi için kararları vermesi adına bir vasiye yetki verebiliyor.

Britney Spears, 2004 yılında evlendiği dansçı Kevin Federline ile 2006 sonunda boşandı. Ardından da iki çocuğunun velayeti Federline'e verildi.