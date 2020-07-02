Brokoliden çıkan 7 tırtıl kelebeğe dönüştü!

Sam Darlasyon, alışveriş torbalarını açtığında akşam için güzel bir yemek hazırlamayı umuyordu; ancak brokolilerinden çıkan küçük yeşil bir tırtık olduğunu fark etti.
Sam, brokolileri satın aldığı marketi etiketleyerek attığı ilk tweet'te şöyle yazdı:
"Merhaba Tesco, Tüm zamanların en sevdiğim sebzesi brokoli pişirmek üzereydim ve paketi açtıktan sonra içinde sürpriz tırtıllar buldum! Gerçekten çok güzeller ve onları beslemeye karar verdik ve hepsine bir isim taktık. Ama bir uyarı, brokolilerinizde tırtıl var."
Hey @Tesco I was about to cook my favourite vegetable of all time (broccoli) and after unwrapping it, to my surprise, found caterpillars inside! They’re really nice and we’ve ended up keeping one as a pet and naming him. but just as a heads up, some of your broc has c-pillars???????? pic.twitter.com/3VLIQAEogG— Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020
Saatler sonra Sam, ikinci torbada beş tırtıl daha buldu. Sam’in ev arkadaşı da bir tane bulmuştu, böylece toplam yedi tırtılları oldu.
Sam, onları çöpe atmak yerine tırtılları evde beslemeye karar verdi.
Tırtıllara mutfak kabından ev yapan Sam, gelişmeleri Twitter’da paylaşmaya başladı. Binlerce insan Twitter’dan küçük tırtılların güzel bir kelebeğe dönüşümünü izledi.
Londra’da yaşayan Sam, 11 Haziran’da brokoli satın almadan önce hayatında hiç tırtıl görmemişti. “Her zaman brokoli alırım. Bu benim en sevdiğim sebzedir” diyen 27 yaşındaki televizyon ve radyo sunucusu Sam “Çok kez satın aldığım bir şey ve ilk kez canlı olarak tırtıl görüyorum” dedi.
Tırtılları ilk fark ettiğinde ne yapacağını bilemeyen Sam, alışveriş torbalarını evin dışına çıkardı. Ancak tırtılların dışarıda hayatta kalamayacağını düşündü.
İnternette ne yapması gerektiğini araştıran Sam, brokolilerin tırtılların yiyebildiği bir yiyecek olduğunu öğrendi. Tırtılların İngiltere’de yaygın olduğunu öğrenen Sam, onları evcil hayvan olarak evde beslemeye karar verdi.
İnternette tırtıllar hakkında makaleler okuyan Sam “Talimatları takip ederek onları, üstünde delikler bulunan bir mutfak kabına koydum. Ev arkadaşım da bana yardım etti. İlk tırtıla Cedric adını verdik. Hepimiz bunu tuhaf bulsak da heyecanlıydık” dedi.
Cedric’in videosunu Twitter’da paylaşan Sam, yeni arkadaşı için biraz daha brokoli almaya başladı. Ancak Sam, Cedric’in yeni arkadaşları olduğunu düşünüyordu.
Sam, Cedric için aldığı brokoli paketinde başka tırtıllar daha buldu
“Aman allahım! Başka bir brokoli daha aldım ve açmadan bile içindeki tırtılları görebiliyorum”
OH MY CHRIST. Just bought another broc and before I’ve even opened it I can see caterpillars ???????? pic.twitter.com/xUBFmuiT5B— Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020
Brokolinin içinden beş tane daha tırtıl çıkmıştı.
“Bu brokolideki beş tırtıl da katıldı!! 5!!!!! Bu bir tırtıl zincirine dönüşüyor”
SO IT TURNS OUT THAT THIS BROC CONTAINS ANOTHER 5 CATERPILLARS????!!!! 5!!!!! Also it turns out that THIS... is now a caterpillar thread pic.twitter.com/7M0UIcUxrU— Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020
Cedric için zaten bir yuva hazırlamış olan Sam, beş tırtılı da ev arkadaşı olarak Cedric’in yanına koydu. Aynı gece, Sam’in ev arkadaşı kendi brokoli paketini açınca içinden bir tane daha tırtıl çıktı. Saatler içinde Sam ve arkadaşının yedi tane misafiri olmuştu.
“Evet, Ev arkadaşım kendi brokolisini pişirmeye gitti ve BAMMM, artık onun da yeşil bir arkadaşı var. 7. tırtıl çocuk için isim önerilerine açığız”
WELL! What do you know! My housemate just went to cook his broccoli and BAMMMMMMM, he’s got green mates too. Open to name suggestions for our 7th caterpillar child ???????????????? pic.twitter.com/Gs02yjtPLr— Sam Darlaston (@samd_official) June 12, 2020
“Bu yaşta yedi çocuk babası olmayı beklemiyordum” diyerek espri yapan Sam ve ev arkadaşı yedi tırtıla da isim verdi; Broc, Olly, Croc, Janine, Carlos, Slim Eric ve Cedric.
Sam aralarındaki aşk üçgeninden, yaptıkları çapkınlıklara dek tırtılların gelişmini Twitter’daki takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü.
“3. Gün. İlk tırtıl aşk hikayesi yaşanıyor. Janine ve Slim Eric birlikte uyuyor, birlikte yemek yiyor ve muhtemelen birlikte dans ediyor”
Day 3, and we’ve got our first caterpillar romance story. Janine and Slim Eric nap together, eat together, and occasionally dance together ???? pic.twitter.com/t883KOVgi0— Sam Darlaston (@samd_official) June 13, 2020
Zamanla tırtılların yaşamını yakından takip etmek konusunda takıntılı hale geldiğini söyleyen Sam, onlara isim vermenin haricinde tırtılların zaman zaman dışarıda gezinmesine izin verdiklerini belirtti. Tırtıllar birkaç gün içinde kelebeğe dönüşme aşamasına geçince, işler Sam için daha heyecan verici bir hal aldı. Sam’in bulduğu ilk tırtıl Cedric, dönüşüm gösterek ilk tırtıl oldu.
“30 saatlik olan Cedric’e yakından bakın, krizalit aşamasında. Tamamen kelebeğe dönüşene kadar yeni adı Metapod.”
Also, a closer look at Cedric who is now 30 hours into his chrysalis stage - now fully renamed Metapod until he elvolves into butterfree ???? pic.twitter.com/Ryx4jVjgxf— Sam Darlaston (@samd_official) June 13, 2020
“Günün son güncellemesi… Artık 3 koza var. Çok hızlı büyüyorlar”
Final update of the day... we’ve now got 3 cocoon / chrysalis, they grow up so fast ???????? pic.twitter.com/AZIJMvOYnI— Sam Darlaston (@samd_official) June 15, 2020
Her bir tırtılın farklı aşamada olmasını heyecan verici bulduğunu söyleyen Sam, “Tek bir tırtıl kalınca, onu daha fazla yiyecekle şımarttık” dedi.
“Brokoli tırtılları güncellemesi! 7 tırtıldan 6’sı kozaya girdi. Broc sonuncusu. Bu yüzden onun etrafta dolaşmasına izin verdim.”
BROCCOLI CATERPILLAR UPDATE - before the weekend 6 out of the 7 became chrysalis / cocooned... Broc was the last to evolve so I let him roam about ???? pic.twitter.com/KGhqhd6SzT— Sam Darlaston (@samd_official) June 22, 2020
Cedric, bulunmasından 10 gün sonra kelebeğe dönüşmüştü.
“Broc, Cuma gecesi kozaya girdi. Ama Pazar sabahı Cedric’le karşılaştım. Biraz değişmiş.”
Broc then became a chrysalis on Friday night... But then on SUNDAY MORNING I WAS GREETED BY CEDRIC!!!! he’s changed a bit ???????????? pic.twitter.com/KvqorlRFKh— Sam Darlaston (@samd_official) June 22, 2020
Sam, Cedric’in birkaç saat evde uçmasına izin vererek, yeni kanatlarına alışmasını bekledi ve ardından Cedric’i açık havaya çıkardı. Cedric ilk kez dışarıda kanatlarını çırparak Sam’e veda etti.
Hissettiği ilk duygunun heyecan olduğunu söyleyen Sam “Cedric, buradaki zamanını tamamladı. Şimdi gitmesine izin verme zamanı. Gidecek altı tane daha var” dedi.
Günler geçtikçe daha fazla tırtıl dönüşümünü tamamladı. Dönüşümünü tamamlayan Janine’i Broc, Broc, Olly ve Carlos takip etti.
Sam, Carlos'un uçtuğu anı "Carlos'a veda etme vakti" diyerek paylaştı.
IT’S FRIDAY FRIDAY GROWIN WINGS ON FRIDAY. ???? Time to say an emotional goodbye to Clingy Carlos ???????? it’s been real. 6/7 butterflies are now hatched. Just waiting on the escapologist (still cocooned under the candle holder) ???? pic.twitter.com/LnVcJ660tA— Sam Darlaston (@samd_official) June 26, 2020
En son giden ise, Sam’in tütsü çubuğuna koza yapan Slim Eric oldu. Zehirlenmesini istemeyen Sam, Slim Eric’i bir mumluğa aldı ve Eric kozasına orada devam etti. Twitter’daki takipçiler, kanatlanarak uçan arkadaşlarından geride kalan Slim Eric’in gelişmini heyecanla takip etmeye devam etti. Sam’in “Yapamayacak diye endişelendim” demesine rağmen Slim Eric Pazar sabahı dönüşümünü tamamlayarak Sam’in ellerinden uçtu.
Slim Eric’in gidişinin ardından üzüldüğünü söyleyen Sam, yine de Eric’in hayatta kalabilmesinden dolayı mutluydu. Brokoliden çıkan tırtıllar birer birer kelebeğe dönüşüp dışarıda özgürce kanat çırparken, Sam yedi tırtıl arkadaşı hakkında bir çocuk kitabı yazmak için çalışıyor ve elde edeceği geliri yaban hayatı koruma alanında çalışan organizasyonlara bağışlamayı düşünüyor.
Tesco’dan tırtıllar için hediye kartı aldığını söyleyen Sam, “Brokolinin içinde, brokoli yiyen böcekler bulmak benim için şaşırtıcı olmadı. Çünkü zaten orada olmalılar. Bu sadece pestisit kullanılmadığını gösterir” dedi.
Tesco’dan bir sözcü ise Sam Darlaston’dan brokoliler nedeniyle özür dilediklerini söyleyerek “ Görünüşe göre, birkaç aç tırtıl Sam’in brokolisine girmiş. Bunun için gerçekten çok üzgünüz. Ürünlerimizi düzenli olarak tazelik ve kalite testine sokuyoruz. Ancak üreticilerimizi doğal üretim yöntemlerine teşvik ettiğimiz ve pestisit kullanımını azalttığımız için bazen böyle böcekler bulunabiliyor” dedi.
Sam ise pandemi sırasında Twitter’dan insanları gülümsetebildiği için mutlu olduğunu söyleyerek “Umarım insanlara biraz umut verebilmişimdir. Kelebekler şimdi özgür ve dışarıda, bizse hala içerideyiz. Ama biz de onlarla özgürlüğü yaşayabiliriz” dedi.