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  4. Brokoliden çıkan 7 tırtıl kelebeğe dönüştü!

Brokoliden çıkan 7 tırtıl kelebeğe dönüştü!

İLGİNÇ HABERLER  | 02.07.2020 15:42 | Son Güncelleme

İngiliz televizyon ve radyo sunucusu Sam Darlaston, marketten aldığı brokolilerin içinde yedi tane tırtıl buldu ve onları beslemeye karar verdi. Sunucunun Twitter’dan paylaştığı gelişmeleri ise binlerce insan belgesel gibi takip ederek, tırtılların kelebeğe dönüşmesini izledi.

Brokoliden çıkan 7 tırtıl kelebeğe dönüştü!

Sam Darlasyon, alışveriş torbalarını açtığında akşam için güzel bir yemek hazırlamayı umuyordu; ancak brokolilerinden çıkan küçük yeşil bir tırtık olduğunu fark etti.

Sam, brokolileri satın aldığı marketi etiketleyerek attığı ilk tweet'te şöyle yazdı:

"Merhaba Tesco, Tüm zamanların en sevdiğim sebzesi brokoli pişirmek üzereydim ve paketi açtıktan sonra içinde sürpriz tırtıllar buldum! Gerçekten çok güzeller ve onları beslemeye karar verdik ve hepsine bir isim taktık. Ama bir uyarı, brokolilerinizde tırtıl var."

Saatler sonra Sam, ikinci torbada beş tırtıl daha buldu. Sam’in ev arkadaşı da bir tane bulmuştu, böylece toplam yedi tırtılları oldu.
Sam, onları çöpe atmak yerine tırtılları evde beslemeye karar verdi.

Tırtıllara mutfak kabından ev yapan Sam, gelişmeleri Twitter’da paylaşmaya başladı. Binlerce insan Twitter’dan küçük tırtılların güzel bir kelebeğe dönüşümünü izledi.

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Londra’da yaşayan Sam, 11 Haziran’da brokoli satın almadan önce hayatında hiç tırtıl görmemişti. “Her zaman brokoli alırım. Bu benim en sevdiğim sebzedir” diyen 27 yaşındaki televizyon ve radyo sunucusu Sam “Çok kez satın aldığım bir şey ve ilk kez canlı olarak tırtıl görüyorum” dedi.

Tırtılları ilk fark ettiğinde ne yapacağını bilemeyen Sam, alışveriş torbalarını evin dışına çıkardı. Ancak tırtılların dışarıda hayatta kalamayacağını düşündü.

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İnternette ne yapması gerektiğini araştıran Sam, brokolilerin tırtılların yiyebildiği bir yiyecek olduğunu öğrendi. Tırtılların İngiltere’de yaygın olduğunu öğrenen Sam, onları evcil hayvan olarak evde beslemeye karar verdi.

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İnternette tırtıllar hakkında makaleler okuyan Sam “Talimatları takip ederek onları, üstünde delikler bulunan bir mutfak kabına koydum. Ev arkadaşım da bana yardım etti. İlk tırtıla Cedric adını verdik. Hepimiz bunu tuhaf bulsak da heyecanlıydık” dedi.

Cedric’in videosunu Twitter’da paylaşan Sam, yeni arkadaşı için biraz daha brokoli almaya başladı. Ancak Sam, Cedric’in yeni arkadaşları olduğunu düşünüyordu.

Sam, Cedric için aldığı brokoli paketinde başka tırtıllar daha buldu
“Aman allahım! Başka bir brokoli daha aldım ve açmadan bile içindeki tırtılları görebiliyorum”

Brokolinin içinden beş tane daha tırtıl çıkmıştı.

“Bu brokolideki beş tırtıl da katıldı!! 5!!!!! Bu bir tırtıl zincirine dönüşüyor”

Cedric için zaten bir yuva hazırlamış olan Sam, beş tırtılı da ev arkadaşı olarak Cedric’in yanına koydu. Aynı gece, Sam’in ev arkadaşı kendi brokoli paketini açınca içinden bir tane daha tırtıl çıktı. Saatler içinde Sam ve arkadaşının yedi tane misafiri olmuştu.

“Evet, Ev arkadaşım kendi brokolisini pişirmeye gitti ve BAMMM, artık onun da yeşil bir arkadaşı var. 7. tırtıl çocuk için isim önerilerine açığız”

“Bu yaşta yedi çocuk babası olmayı beklemiyordum” diyerek espri yapan Sam ve ev arkadaşı yedi tırtıla da isim verdi; Broc, Olly, Croc, Janine, Carlos, Slim Eric ve Cedric.

Sam aralarındaki aşk üçgeninden, yaptıkları çapkınlıklara dek tırtılların gelişmini Twitter’daki takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü.

“3. Gün. İlk tırtıl aşk hikayesi yaşanıyor. Janine ve Slim Eric birlikte uyuyor, birlikte yemek yiyor ve muhtemelen birlikte dans ediyor”

Zamanla tırtılların yaşamını yakından takip etmek konusunda takıntılı hale geldiğini söyleyen Sam, onlara isim vermenin haricinde tırtılların zaman zaman dışarıda gezinmesine izin verdiklerini belirtti. Tırtıllar birkaç gün içinde kelebeğe dönüşme aşamasına geçince, işler Sam için daha heyecan verici bir hal aldı. Sam’in bulduğu ilk tırtıl Cedric, dönüşüm gösterek ilk tırtıl oldu.

“30 saatlik olan Cedric’e yakından bakın, krizalit aşamasında. Tamamen kelebeğe dönüşene kadar yeni adı Metapod.”

“Günün son güncellemesi… Artık 3 koza var. Çok hızlı büyüyorlar”

Her bir tırtılın farklı aşamada olmasını heyecan verici bulduğunu söyleyen Sam, “Tek bir tırtıl kalınca, onu daha fazla yiyecekle şımarttık” dedi.

“Brokoli tırtılları güncellemesi! 7 tırtıldan 6’sı kozaya girdi. Broc sonuncusu. Bu yüzden onun etrafta dolaşmasına izin verdim.”

Cedric, bulunmasından 10 gün sonra kelebeğe dönüşmüştü.

“Broc, Cuma gecesi kozaya girdi. Ama Pazar sabahı Cedric’le karşılaştım. Biraz değişmiş.”

Sam, Cedric’in birkaç saat evde uçmasına izin vererek, yeni kanatlarına alışmasını bekledi ve ardından Cedric’i açık havaya çıkardı. Cedric ilk kez dışarıda kanatlarını çırparak Sam’e veda etti.
Hissettiği ilk duygunun heyecan olduğunu söyleyen Sam “Cedric, buradaki zamanını tamamladı. Şimdi gitmesine izin verme zamanı. Gidecek altı tane daha var” dedi.

Günler geçtikçe daha fazla tırtıl dönüşümünü tamamladı. Dönüşümünü tamamlayan Janine’i Broc, Broc, Olly ve Carlos takip etti.
Sam, Carlos'un uçtuğu anı "Carlos'a veda etme vakti" diyerek paylaştı.

En son giden ise, Sam’in tütsü çubuğuna koza yapan Slim Eric oldu. Zehirlenmesini istemeyen Sam, Slim Eric’i bir mumluğa aldı ve Eric kozasına orada devam etti. Twitter’daki takipçiler, kanatlanarak uçan arkadaşlarından geride kalan Slim Eric’in gelişmini heyecanla takip etmeye devam etti. Sam’in “Yapamayacak diye endişelendim” demesine rağmen Slim Eric Pazar sabahı dönüşümünü tamamlayarak Sam’in ellerinden uçtu.

Slim Eric’in gidişinin ardından üzüldüğünü söyleyen Sam, yine de Eric’in hayatta kalabilmesinden dolayı mutluydu. Brokoliden çıkan tırtıllar birer birer kelebeğe dönüşüp dışarıda özgürce kanat çırparken, Sam yedi tırtıl arkadaşı hakkında bir çocuk kitabı yazmak için çalışıyor ve elde edeceği geliri yaban hayatı koruma alanında çalışan organizasyonlara bağışlamayı düşünüyor.

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Tesco’dan tırtıllar için hediye kartı aldığını söyleyen Sam, “Brokolinin içinde, brokoli yiyen böcekler bulmak benim için şaşırtıcı olmadı. Çünkü zaten orada olmalılar. Bu sadece pestisit kullanılmadığını gösterir” dedi.

Tesco’dan bir sözcü ise Sam Darlaston’dan brokoliler nedeniyle özür dilediklerini söyleyerek “ Görünüşe göre, birkaç aç tırtıl Sam’in brokolisine girmiş. Bunun için gerçekten çok üzgünüz. Ürünlerimizi düzenli olarak tazelik ve kalite testine sokuyoruz. Ancak üreticilerimizi doğal üretim yöntemlerine teşvik ettiğimiz ve pestisit kullanımını azalttığımız için bazen böyle böcekler bulunabiliyor” dedi.

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Sam ise pandemi sırasında Twitter’dan insanları gülümsetebildiği için mutlu olduğunu söyleyerek “Umarım insanlara biraz umut verebilmişimdir. Kelebekler şimdi özgür ve dışarıda, bizse hala içerideyiz. Ama biz de onlarla özgürlüğü yaşayabiliriz” dedi.

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