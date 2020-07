Brokoliden çıkan 7 tırtıl kelebeğe dönüştü!

Sam Darlasyon, alışveriş torbalarını açtığında akşam için güzel bir yemek hazırlamayı umuyordu; ancak brokolilerinden çıkan küçük yeşil bir tırtık olduğunu fark etti.

Sam, brokolileri satın aldığı marketi etiketleyerek attığı ilk tweet'te şöyle yazdı:

"Merhaba Tesco, Tüm zamanların en sevdiğim sebzesi brokoli pişirmek üzereydim ve paketi açtıktan sonra içinde sürpriz tırtıllar buldum! Gerçekten çok güzeller ve onları beslemeye karar verdik ve hepsine bir isim taktık. Ama bir uyarı, brokolilerinizde tırtıl var."

Hey @Tesco I was about to cook my favourite vegetable of all time (broccoli) and after unwrapping it, to my surprise, found caterpillars inside! They’re really nice and we’ve ended up keeping one as a pet and naming him. but just as a heads up, some of your broc has c-pillars???????? pic.twitter.com/3VLIQAEogG