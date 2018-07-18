Bronşit Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Akciğerler, solunan havayı alarak temizler ve diğer organlara ileterek onların da sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesine yardımcı olur. Akciğer temiz havayı diğer organlara naklederken bronşit tüpleri önemli bir görev üstlenir. Eğer bu bronşit tüpleri tahriş olursa bronşit adını verdiğimiz hastalık meydana gelir. Bronşit akut ve kronik olmak üzere iki farklı türde karşımıza çıkar. Genelde renksiz bir mukus maddesiyle beraber öksürük halinde meydana gelir. Akut bronşit son derece yaygın görülen ve solunum yolu enfeksiyonları ve soğuk algınlığıyla beraber ortaya çıkan bir çeşit hastalıktır. Kronik bronşit ise akut türdeki bronşite kıyasla daha ciddi bir problemdir. Bronş tüplerinin tahriş olması veya iltihaplanması neticesinde oluşan bir hastalıktır. Bu hastalığın en büyük sebebi sigara içmek ya da hayat boyunca çok fazla sigara dumanına maruz kalmak olabilir. Akut tip bronşit hastalığının sebepleri doğru bir şekilde belirlendiğinde ve erken tedaviye başlandığında kısa sürede iyileşmek mümkün olabilir. Ama iyileşme belirtilerinin hemen arkasından öksürüğün geçmesi mümkün değildir. Kronik tipteki bronşit ise akuta kıyasla daha zor geçen ve tıbbi müdahale gerektiren bir hastalıktır. Diğer taraftan alerjik bronşit ise alerjik astımın bir çeşididir. Her yaş grubundan insanda gözlenebilir. Çevresel koşullara ya da kalıtımsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Doktorun sorduğu sorulara verilecek yanıtlar ve birkaç test sayesinde teşhisi konabilir.

Bronşit Neden Olur? 1. Soluk borusunda ve bronşlarda iltihap oluşması

Bazı mikroorganizmalar ve bakteriler solunum kanalıyla bronşlarda ve soluk borusunda iltihaplanmaların oluşmasına sebep olabilir. Genelde sonbahar ve kış mevsimlerinde rastlanan bu durum boğazda tahrişe sebep olan diğer etmenlerle birleşerek daha şiddetli bir probleme neden olabilir. 2. Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Vücut direncinin düşmesi ve çeşitli sebepler yüzünden bağışıklık sisteminin zayıf hale gelmesi, her hastalığa karşı vücudun savunmasız kalmasına sebep olabileceği gibi bronşit oluşumu ihtimalini de artırır. Bu yüzden bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için doğru beslenmeye ve bedeninizi zinde tutmaya gayret gösterin. 3. Diğer solunum yolu enfeksiyonları

Kış aylarında artış gösteren virüs ve bakteriler, vücudun direncinin düşmesiyle beraber çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlar atlatılmazsa ve beden direnci bir an önce normal seviyesine getirilemezse bronşite yakalanma ihtimali artar.

4. Sigara kullanmak

Kronik türde bronşit oluşumuna sebep olan faktörlerden birisi de sigara, nargile gibi sağlığa zararlı tütün ürünlerinin kullanılmasıdır. Sigara içen birinin içmeyen birine kıyasla bronşite yakalanma ihtimali daha yüksektir. Özellikle günde yaklaşık yirmi tane sigara içiyorsanız bu ihtimal daha da artacaktır. Diğer taraftan sigara yüzünden bronşlarınızdaki mukus oluşumu artacak ve bu sebeple zaman geçtikçe bronşlarınız daha güçsüz hale gelecektir. 5. Kirli havaya maruz kalmak

Teknolojinin gelişmesi, araç kullanımının artması ve fabrikaların çevre dostu salınımlar yapmaması gibi birçok sebep yüzünden hava kirliliği her geçen gün artıyor. Havanın çok kirli olduğu, tozlanma oranını yüksek olduğu ya da fazla nemli olan alanlarda yaşıyorsanız vücudunuz bronşite karşı dirençsiz bir yapıda olabilir, dolayısıyla bu hastalığa yakalanma ihtimaliniz artmış olur. 6. Kronik rahatsızlıklar

Bronşit oluşumuna sebep olan kronik rahatsızlıklar arasında kronik akciğer enfeksiyonu, kronik fibroz, kronik astım gibi birçok hastalık bulunuyor. Bu hastalıklar yüzünden bronşlar gücünü kaybeder, hastalık sürdüğü sürece zayıflamaya devam ederler. Zayıflayan bronşlarda kızarıklıklar ve şişlikler de oluşabilir.

7. Anne sütü ile beslenmemek

Bebeklerde bronşit oluşumunun önemli nedenlerinden biri de anne sütünden mahrum kalmaktır. Anne sütü hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayan bir mucize olduğu için bebeklerin anne sütüyle beslenmemesi hastalıkların önünü açabilir. 8. Zehirli gaz solumak

Kükürt dioksit gibi zararlı maddelerin bulunduğu havaları solumak bronşite yakalanma ihtimalini artırır. Bu tip gazların havaya karıştığı yerlerde yaşıyorsanız mukus salgınızda ciddi bir artış görülecektir. Diğer taraftan egzoz gazına karşı hassasiyetiniz varsa da bronşite yakalanma ihtimaliniz artar. Bronşit Nasıl Tedavi Edilir? 1. Öksürük kesici ilaçlar

Bronşit hastalığıyla beraber başlayan öksürüğü kesmek için en çok tercih edilen yöntemlerden birisi öksürük ilaçlarıdır. Eğer öksürüğünüzün çok şiddetli değilse bu ilaçları kullanmanız çok doğru olmayabilir. En net karara ulaşmak için doktorunuzun tavsiyesine uymanız daha doğru olacaktır. 2. Antibiyotik

Bakteriyel unsurları bedenden uzaklaştırarak bronşit hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan durumlardan kurtulmanın yollarından biri de antibiyotik ilaçlardır. Fakat bu ilaçlar kesinlikle doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır. Bir yakının tavsiyesiyle ya da eczaneye gidip doktor onayı olmadan almanız bazı komplikasyonlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. Ayrıca vücuttaki bakterilerin antibiyotiklere karşı daha dirençli hale gelmesi sebebiyle bu tip ilaçlar eskisi kadar kuvvetli etki göstermemeye başladı.