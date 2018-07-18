Bronşit Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Akciğerler, solunan havayı alarak temizler ve diğer organlara ileterek onların da sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesine yardımcı olur. Akciğer temiz havayı diğer organlara naklederken bronşit tüpleri önemli bir görev üstlenir. Eğer bu bronşit tüpleri tahriş olursa bronşit adını verdiğimiz hastalık meydana gelir. Bronşit akut ve kronik olmak üzere iki farklı türde karşımıza çıkar. Genelde renksiz bir mukus maddesiyle beraber öksürük halinde meydana gelir.
Akut bronşit son derece yaygın görülen ve solunum yolu enfeksiyonları ve soğuk algınlığıyla beraber ortaya çıkan bir çeşit hastalıktır. Kronik bronşit ise akut türdeki bronşite kıyasla daha ciddi bir problemdir. Bronş tüplerinin tahriş olması veya iltihaplanması neticesinde oluşan bir hastalıktır. Bu hastalığın en büyük sebebi sigara içmek ya da hayat boyunca çok fazla sigara dumanına maruz kalmak olabilir. Akut tip bronşit hastalığının sebepleri doğru bir şekilde belirlendiğinde ve erken tedaviye başlandığında kısa sürede iyileşmek mümkün olabilir. Ama iyileşme belirtilerinin hemen arkasından öksürüğün geçmesi mümkün değildir. Kronik tipteki bronşit ise akuta kıyasla daha zor geçen ve tıbbi müdahale gerektiren bir hastalıktır. Diğer taraftan alerjik bronşit ise alerjik astımın bir çeşididir. Her yaş grubundan insanda gözlenebilir. Çevresel koşullara ya da kalıtımsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Doktorun sorduğu sorulara verilecek yanıtlar ve birkaç test sayesinde teşhisi konabilir.
1. Soluk borusunda ve bronşlarda iltihap oluşması
Bazı mikroorganizmalar ve bakteriler solunum kanalıyla bronşlarda ve soluk borusunda iltihaplanmaların oluşmasına sebep olabilir. Genelde sonbahar ve kış mevsimlerinde rastlanan bu durum boğazda tahrişe sebep olan diğer etmenlerle birleşerek daha şiddetli bir probleme neden olabilir.
2. Bağışıklık sisteminin zayıflaması
Vücut direncinin düşmesi ve çeşitli sebepler yüzünden bağışıklık sisteminin zayıf hale gelmesi, her hastalığa karşı vücudun savunmasız kalmasına sebep olabileceği gibi bronşit oluşumu ihtimalini de artırır. Bu yüzden bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için doğru beslenmeye ve bedeninizi zinde tutmaya gayret gösterin.
3. Diğer solunum yolu enfeksiyonları
Kış aylarında artış gösteren virüs ve bakteriler, vücudun direncinin düşmesiyle beraber çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlar atlatılmazsa ve beden direnci bir an önce normal seviyesine getirilemezse bronşite yakalanma ihtimali artar.
4. Sigara kullanmak
Kronik türde bronşit oluşumuna sebep olan faktörlerden birisi de sigara, nargile gibi sağlığa zararlı tütün ürünlerinin kullanılmasıdır. Sigara içen birinin içmeyen birine kıyasla bronşite yakalanma ihtimali daha yüksektir. Özellikle günde yaklaşık yirmi tane sigara içiyorsanız bu ihtimal daha da artacaktır. Diğer taraftan sigara yüzünden bronşlarınızdaki mukus oluşumu artacak ve bu sebeple zaman geçtikçe bronşlarınız daha güçsüz hale gelecektir.
5. Kirli havaya maruz kalmak
Teknolojinin gelişmesi, araç kullanımının artması ve fabrikaların çevre dostu salınımlar yapmaması gibi birçok sebep yüzünden hava kirliliği her geçen gün artıyor. Havanın çok kirli olduğu, tozlanma oranını yüksek olduğu ya da fazla nemli olan alanlarda yaşıyorsanız vücudunuz bronşite karşı dirençsiz bir yapıda olabilir, dolayısıyla bu hastalığa yakalanma ihtimaliniz artmış olur.
6. Kronik rahatsızlıklar
Bronşit oluşumuna sebep olan kronik rahatsızlıklar arasında kronik akciğer enfeksiyonu, kronik fibroz, kronik astım gibi birçok hastalık bulunuyor. Bu hastalıklar yüzünden bronşlar gücünü kaybeder, hastalık sürdüğü sürece zayıflamaya devam ederler. Zayıflayan bronşlarda kızarıklıklar ve şişlikler de oluşabilir.
7. Anne sütü ile beslenmemek
Bebeklerde bronşit oluşumunun önemli nedenlerinden biri de anne sütünden mahrum kalmaktır. Anne sütü hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayan bir mucize olduğu için bebeklerin anne sütüyle beslenmemesi hastalıkların önünü açabilir.
8. Zehirli gaz solumak
Kükürt dioksit gibi zararlı maddelerin bulunduğu havaları solumak bronşite yakalanma ihtimalini artırır. Bu tip gazların havaya karıştığı yerlerde yaşıyorsanız mukus salgınızda ciddi bir artış görülecektir. Diğer taraftan egzoz gazına karşı hassasiyetiniz varsa da bronşite yakalanma ihtimaliniz artar.
1. Öksürük kesici ilaçlar
Bronşit hastalığıyla beraber başlayan öksürüğü kesmek için en çok tercih edilen yöntemlerden birisi öksürük ilaçlarıdır. Eğer öksürüğünüzün çok şiddetli değilse bu ilaçları kullanmanız çok doğru olmayabilir. En net karara ulaşmak için doktorunuzun tavsiyesine uymanız daha doğru olacaktır.
2. Antibiyotik
Bakteriyel unsurları bedenden uzaklaştırarak bronşit hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan durumlardan kurtulmanın yollarından biri de antibiyotik ilaçlardır. Fakat bu ilaçlar kesinlikle doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır. Bir yakının tavsiyesiyle ya da eczaneye gidip doktor onayı olmadan almanız bazı komplikasyonlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. Ayrıca vücuttaki bakterilerin antibiyotiklere karşı daha dirençli hale gelmesi sebebiyle bu tip ilaçlar eskisi kadar kuvvetli etki göstermemeye başladı.
3. Diğer ilaçlar
Eğer vücudunuz herhangi bir şeye karşı alerjik reaksiyon gösteriyorsa veya astım ya da kronik akciğer hastalığına sahipseniz doktorlar daha rahat nefes alıp verebilmeniz için bir cihaz ve iltihabı atıp kapanmış akciğer kanallarını açabilmek için çeşitli ilaçlar da reçete edebilir.
Doktorun vermiş olduğu ilaçların yanı sıra yine doktorun da onayıyla kullanabileceğiniz bazı bitkisel kaynaklar sayesinde tedavi sürecini hızlandırabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemlerden birini ya da birkaçını doktorunuzdan onay alarak deneyebilirsiniz:
l Bir bardak suyun içerisine bir çay kaşığı taze limon kabuğunu rendeleyin ve karşımı iki dakika dinlendirdikten sonra için.
l C vitamini bakımından son derece zengin bir meyve olan portakal bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalığı yenmenizi kolaylaştırır. Bir bardak portakal suyunun içerisine bir tatlı kaşığı miktarında çekilmiş badem ilave edin ve karıştırarak için.
l Anti-bakteriyel etki gösteren bal, bronşit tedavisinde oldukça önemli bir katkı sağlar ve boğazın yumuşamasını sağlayarak bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Çayınızın içine bir tatlı kaşığı bal atmanız yeterli olacaktır.
l Boğazlardaki tıkanıklığı ve iltihabı geçirmek için bir bardak suyu kaynatın ve ılımaya bırakın. Ilık suyun içerisine iki çay kaşığı bal ve birkaç damla limon suyu atıp karıştırın.
l Bronşitle beraber gelen öksürükten kurtulmak için dil altınıza bir damla kekik yağı damlatabilirsiniz.
l İltihabı temizlemek için tarçın, zencefil ve karanfili toz hale getirin ve bir bardak sıcak suyun içine bu karışımdan bir çay kaşığı atarak karıştırın ve için.
l Sabah aç karnına bir çay kaşığı kadar soğan tüketerek ya da soğanı yemeklerinize dahil ederek daha hızlı iyileşebilirsiniz.
l Nane ve zencefil çayı sayesinde öksürük şikayetinizi azaltabilir, akciğerlerinizdeki mukustan kurtulabilirsiniz.
l Bir bardak sütün içerisine üç diş sarımsak doğrayarak yatmadan önce için. Akut tipi bronşite oldukça iyi gelecektir.
l Bir bardak süte bir çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin ve kaynatın. Aç karnına günde 2-3 kez için.
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