Bronzer sürerken sakın bu hataları yapmayın! Yüzün tamamına uygulanan...

Bakımlı görünmek ve güzelliğini ön plana çıkarmak isteyen bütün kadınlar günlük hayatlarında makyaj yapmayı tercih ediyor. Sayısız makyaj malzemesi arasında yüzünüze en uygun ürünü seçmek ise bir hayli zor. Fakat yüz şeklini biçimlendirmek ve kontür uygulaması yapmak için bronzer vazgeçilmezdir. Makyaj yaparken bronzer kullanmayı tercih edenler için hayat kurtaran püf noktalarını derledik.

BRONZER NEDİR?

Ten makyajında sıklıkla kullanılan bronzer, cilde bronz bir görünüm kazandırarak yüz hatlarını belirginleştiren bir kozmetik üründür. Cildinize yazdan kalma sıcak bir görünüm vermek istiyorsanız bronzer bunun için çok uygun bir ürün. Fakat çoğu zaman yanlış uygulanan bu ürün yapay bir görünüme neden olabiliyor.

Kusursuz bir uygulama için cilt renginize uygun bir ton seçmek çok önemli. Dünyaca ünlü pek çok markanın birbirinden farklı renk tonuna sahip bronzerları bulunuyor. Profesyonel makyaj uzmanları açık tenli kadınların bal rengi ve şeftali tonları, buğday tenlilerin toprak tonları, koyu tenlilerin ise çikolata renk tonlarında bronzer kullanmalarını öneriyor.