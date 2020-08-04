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Bronzer sürerken sakın bu hataları yapmayın! Yüzün tamamına uygulanan...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bronzer doğru kullanıldığında harikalar yaratan son yılların en trend makyaj malzemelerindendir. Fakat bronzerın yanlış kullanımı makyajınızın tüm görünümünü olumsuz yönde etkileyebilir. Peki, bronzer nasıl kullanılır? Bronzer uygularken nelere dikkat edilmelidir? Cilt tonuna göre bronzer seçimi nasıl yapılır? İşte merak edilenler detaylar…

Bronzer sürerken sakın bu hataları yapmayın! Yüzün tamamına uygulanan...

Bakımlı görünmek ve güzelliğini ön plana çıkarmak isteyen bütün kadınlar günlük hayatlarında makyaj yapmayı tercih ediyor. Sayısız makyaj malzemesi arasında yüzünüze en uygun ürünü seçmek ise bir hayli zor. Fakat yüz şeklini biçimlendirmek ve kontür uygulaması yapmak için bronzer vazgeçilmezdir. Makyaj yaparken bronzer kullanmayı tercih edenler için hayat kurtaran püf noktalarını derledik.

BRONZER NEDİR?

Ten makyajında sıklıkla kullanılan bronzer, cilde bronz bir görünüm kazandırarak yüz hatlarını belirginleştiren bir kozmetik üründür. Cildinize yazdan kalma sıcak bir görünüm vermek istiyorsanız bronzer bunun için çok uygun bir ürün. Fakat çoğu zaman yanlış uygulanan bu ürün yapay bir görünüme neden olabiliyor.

Kusursuz bir uygulama için cilt renginize uygun bir ton seçmek çok önemli. Dünyaca ünlü pek çok markanın birbirinden farklı renk tonuna sahip bronzerları bulunuyor. Profesyonel makyaj uzmanları açık tenli kadınların bal rengi ve şeftali tonları, buğday tenlilerin toprak tonları, koyu tenlilerin ise çikolata renk tonlarında bronzer kullanmalarını öneriyor.

BRONZER UYGULARKEN YAPILAN YANLIŞLAR

  • Bronzer kullanmak isteyen makyaj severler en büyük yanlışı renk tonu seçerken yapar. Yüzünüzde yapay bir görüntü oluşsun istemiyorsanız cilt renginizden bir ya da iki ton koyu olan ürünler tercih etmelisiniz.

  • Sanılanın aksine bronzer sürmenin temel amacı cilt rengini koyulaştırmak değildir. Bronzer, yüz hatlarını belirginleştirmek ve cilt rengini ısıtmak için kullanılan bir üründür. Bu sebeple ürünü yüzün tamamına değil, ön plana çıkmasını istediğiniz bölgelere uygulamalısınız. Genellikle elmacık kemikleri, şakaklar, burun ve alt çene bronzer kullanımı için uygun bölgelerdir. Profesyonel bir sonuç almak istiyorsanız bronzerı yüzün tamamına ve bol miktarda sürmekten kaçınmalısınız.

  • Makyaj yaparken kullandığınız her üründe olduğu gibi bronzerı da ciltte orantısız bir şekilde dağıtırsanız doğallıktan uzak bir görünüm elde edersiniz. Bu sebeple ürünü küçük fırçalar ya da elle değil dolgun ve yumuşak uçlu makyaj fırçalarıyla uygulamanız gerekir.

  • Cildinizi makyaja hazırlamadan bronzer ürün kullanmak, yüzünüzde farklı renk tonları ortaya çıkararak istenmeyen görüntülere sebep olur. Bu durumun önüne geçmek için cilde makyaj uygulamadan önce nemlendirici ya da baz kullanmalısınız.

  • Bronzerın ne kadar sürülmesi gerektiği en önemli hususlardan biri. Eşit miktarda, orantılı ve abartıya kaçmadan uygulanan bronzerlar her zaman daha iyi sonuç verir. Bunun için bronzerı yüzünüze sürmeden makyaj fırçanızı üflerseniz daha doğal bir dağılım sağlarsınız.
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