Brüksel'de ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Siyasi partiler ve çok sayıda kurum tarafından desteklenen gösteri için Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelen binlerce kişi, Place du Jeu de Balle Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca göstericiler, "Irkçılık yapılmasını istemiyoruz" ve "Eşit haklar talep ediyoruz" şeklinde sloganlar attı. Gösteride, "Irkçılığa karşı el ele", "Ayrımcılığı bırakın", "Duvar yerine köprü inşa edin", "Sığınmacılarla dayanışma" ve "Müslümanlar hoş geldiniz" yazılı çeşitli pankart ve afişler de taşındı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, ırkçılık ve yabancılara yapılan farklı muamele eleştirildi.

Türk asıllı Belçika Federal Milletvekili ve Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır da gösteriye katıldı.

Kır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yükselen siyasi hareketlere işaret ederek, "Son dönemde Avrupa'da hatta dünya genelinde popülist siyasi harekatların oyları yükseldi. Her yerde ırkçı eylemler, yabancı düşmanlığı ve Müslüman düşmanlığı çok öne çıktı. Geçen hafta Yeni Zelanda'da Müslümanlara katliam yapıldı. Maalesef Belçika Başbakanı 'Müslüman' kelimesini kullanmadı, sadece 'vatandaşlar öldü' dedi. Bazıları da 'terör olayı' demedi, sadece silah çekildi dedi. Bunların hepsi ayıptır. Terör nereden gelirse gelsin kim vurursa vursun lanetlenmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.