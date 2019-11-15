HABER

Brüksel'de İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 19:01 | Son Güncelleme

Brüksel'de İsrail protestosu

BRÜKSEL (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto edildi.

Brüksel Merkez Tren Garı önünde toplanan yüzlerce gösterici, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

Bazı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği protestoda göstericiler, "İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını durdurun", "Hepimiz Gazze'yiz" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericilerin dağıttıkları bildiride, İsrail'den gelen ürünlerin boykot edilmesi ve Belçika hükümeti ile AB'nin İsrail'e yaptırım uygulaması talepleri yer aldı.

Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor
Fabrikada patlama! Acı haberFabrikada patlama! Acı haber
Çıkrıkçı Mahallesi'nde çiftçiler yağmur duası ettiÇıkrıkçı Mahallesi'nde çiftçiler yağmur duası etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brüksel Filistin protesto

En Çok Okunan Haberler

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

Fabrikada patlama! Acı haber

Beyaz Saray, Trump ile Zelenskiy'in ilk telefon görüşmesinin metnini yayımladı

Trump-Zelenskiy görüşmesinin metni yayımlandı

Bakırköy'de 'siyanür' dehşeti! Babanın yazdığı mesaj ortaya çıktı: Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İstanbul'da 'ara tatil' trafiği başladı! İşte trafikte son durum

İstanbul'da tatil trafiği başladı!

Son dakika: Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında cezaları onadı

Kritik davada cezalar onandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.