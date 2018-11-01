Brunson'ın inkar ettiği FETÖ bağlantısı gerekçeli kararda

İZMİR (AA) - ÖMER SÜT - İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson ile ilgili gerekçeli kararda, FETÖ ile bağlantısını inkar eden sanığın savunmasına itibar edilmediği belirtildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yazımı tamamlanan 124 sayfalık gerekçeli kararda, Brunson'ın "FETÖ ile zaman içinde iletişim ve etkileşime geçtiği, bu örgütle ortak menfaatler bileşkesinde yardımlaşma ve dayanışma sergilediğine" kanaat getirildiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda, sanığın, diplomatik olarak yaşadığı sorunları FETÖ'nün sıkça vurgu yaptığı "dinler arası diyalog" maskesi altında örgüt aracılığıyla çözme eğiliminde olduğu ve örgütün sözde Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz'dan destek aldığı aktarıldı.

Brunson'ın, yargılama aşamasında firari Baz ile bağlantısını inkar ettiği ancak "Dua" kod adlı gizli tanık ve açık kimlikleriyle tanık olarak beyanda bulunan A.D. ve G.D'nin bu ilişkiye dikkati çektiği vurgulanan kararda, bu nedenle sanığın inkara yönelik savunmasına itibar edilmediği belirtildi.