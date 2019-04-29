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BTSO yönetiminden Başkan Erdem’e hayırlı olsun ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.Halk Evi’ndeki ziyarette BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayezit ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

BTSO yönetiminden Başkan Erdem’e hayırlı olsun ziyareti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.
Halk Evi’ndeki ziyarette BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayezit ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. ‘Hayırlı olsun’ dileklerini Başkan Turgay Erdem’e ileten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, görevinde başarılar diledi. Destek mesajlarını da paylaşan Burkay, “Bursa’nın iş dünyası çatı kuruluşu olarak üzerimize ne düşüyorsa her projede beraber olduğumuzu ifâde etmek istiyorum” dedi.
Ziyaret için teşekkür eden Belediye Başkanı Turgay Erdem de, BTSO’nun Bursa için çok önemli bir kuruluş olduğunu dile getirdi. Sanayicilerin önünü açmak için her türlü kolaylığı sağladıklarını belirten Başkan Turgay Erdem, “Sanayinin merkezi olan bir ilçeyiz. Yeter ki bölgemizde istihdam sahaları açılsın. Sizler iyi olursanız, bizler daha da iyi oluruz. İyi ilişkilerimiz var. Bu iyi ilişkilerin devam etmesi bizim temennimiz” diye konuştu.

BTSO yönetiminden Başkan Erdem’e hayırlı olsun ziyareti

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