Bu 3 burç 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasının en şanslısı olacak!

Bu hafta gökyüzü resmen birbirine giriyor! 27 Temmuz’da Güneş ile Pluto arasındaki sert karşıtlık, güç savaşlarını ve çatışmaları kapımıza getirebilir. Üstelik Satürn retrosu da devredeyken, gereksiz tartışmalardan köşe bucak kaçmakta fayda var. 29 Temmuz’da Kova burcunda gerçekleşecek Dolunay ise hayatımıza sürprizler ve ani değişiklikler taşıyacak. Neyse ki aynı gün Güneş’in Aslan burcundaki Jüpiter ile yapacağı o muhteşem hizalanma, tünelin sonundaki ışığı görmemizi sağlayacak.

Peki bu karmaşadan kâr elde edenler kimler olacak? İşte haftanın en şanslı 3 burcu:

AKREP BURCU

Haftanın başında Güneş-Pluto karşıtlığı iş hayatınızda veya evinizde bazı gerilimlere yol açabilir. Çarşamba günü gerçekleşecek Kova Dolunayı ve Venüs-Mars karesi de bu ateşe biraz odun atabilir. Evet, biraz dramayla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz ama unutmayın; siz bir Akrepsiniz ve bu hayatta atlatamadığınız hiçbir kriz olmadı. Cuma gününden itibaren gökyüzü sizin için temizleniyor, hayat çok daha keyifli bir hal alacak.

BOĞA BURCU

Boğalar, bu haftaki gökyüzü transitleri hayatınızın neredeyse her alanını aynı anda hedef alıyor. Güneş-Pluto karşıtlığı itibarınızı ve sosyal statünüzü zorlarken, Kova Dolunayı direkt kariyer hayatınıza odaklanıyor. Çarşamba günkü Venüs-Mars karesi ise hem aşk hayatınızı hem de dostluklarınızı biraz çalkalayabilir. Bu süreçte egonuzu mutlaka kontrol altında tutun. İş arkadaşlarınızla veya dostlarınızla gereksiz tartışmalara girmeyin. Sadece bitirmeniz gereken işlere odaklanın ve gerisini zamana bırakın. Kimseden büyük beklentiler içine girmeyin.

OĞLAK BURCU

Burcunuzun yönetici gezegeni Satürn, geçtiğimiz haftanın sonunda geri hareketine başladı. Bu hafta yaşanacak Güneş-Pluto karşıtlığı ve Kova Dolunayı ise doğrudan cüzdanınızı, yani finansal konularınızı hedef alıyor. Özellikle partnerinizle veya ortağınızla ortak paralar kullanıyorsanız, bazı pürüzler yaşanabilir.