Herkesin evinde var ancak kimse asıl amacını bilmiyor!

Kıyafetlerin yere düşmesini ve kırışmasını önleyen bu basit detay, aynı zamanda dolabınızda ekstra yer açmanızı da sağlıyor. İşte plastik askıların o gizli bölmesini kullanmanın yolları:

İNCE ASKILI KIYAFETLERİN KURTARICISI

Bu çentiklerin ana amacı, dolapta sürekli kayıp yere düşen ince askılı kıyafetleri sabitlemektir. Elbiseler, atletler, bluzlar veya iç çamaşırları bu küçük kancalara takılarak asıldığında formunu kaybetmez ve dolabın tabanına düşüp kirlenmez.

Bu sistem sayesinde kıyafetleriniz ütüsünü kaybetmeden, ilk günkü gibi düzgün kalır.

İnce askılı elbise ve bluzları sıkıca tutar.

Kıyafetlerin askıdan kayıp düşmesini engeller.

Giysilerin formunun bozulmasını önler.

SADECE KIYAFET İÇİN DEĞİL!

Bu küçük detay sadece hassas kıyafetler için değil, gardırop düzenini tamamen değiştirmek için de kullanılabilir. Kemer, atkı, şal, fular veya kravat gibi aksesuarları bu çentiklere asarak dolabınızda çok ciddi yer tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Ayrıca ertesi gün giyeceğiniz kombinleri de bu yöntemle hazırlayabilirsiniz. Pantolon ve gömleğinizi askıya yerleştirdikten sonra, kombinleyeceğiniz kemer veya fuları yanlardaki çentiklere asarak sabahları zaman kazanabilirsiniz.