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Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2020 15:22 | Son Güncelleme

Toplum; sarımsak seven ve ondan hiç haz etmeyenler olarak ikiye ayrılmış olsa da Türk mutfağının olmazsa olmazı, yemeklerin, salataların en çok aranan isimlerinden biridir sarımsak. Tam da bu yüzden sarımsak söz konusu olduğunda bir seferde bol bol alırız. Peki ama, aldığımız bu sarımsakları nasıl uzun süre saklayacağız? Kalemler ve kağıtlar hazırsa başlıyoruz: İşte sarımsak saklamanın yöntemleri!

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

Kimisine göre doğal antibiyotik, kimisine göre insanları kendinden kaçıracak kadar kesin bir koku... Ama kim ne derse desin, sarımsak verdiği lezzet ve aroma ile yemeklerin vazgeçilmezidir. Haydi, bu vazgeçilmez lezzeti her defasında soymakla uğraşmayacağınız ve çok işinize yarayacak sarımsak saklama yöntemlerini birlikte keşfedelim!

ÖRGÜ ÖREREK

Sarımsak, ısı değişimden hemen etkilenen ve güneşli ortamda filizlenmeye başlayan bir yapıya sahiptir.

l Bol bol aldığınız sarımsakların filizlenmesini önlemek istiyorsanız henüz soymadığınız sarımsakları örebilirsiniz.
l Sarımsakları örebilmeniz için sapları ile birlikte almış olmanız gerekir. Kuru sarımsakların sap kısımlarını kullanarak tüm tutamları örerek birleştirin.
l Örülen sarımsakların filizlenmemesi için karanlık ve serin bir ortamda saklamalısınız.

DONDURUCUYA ATIN

Bir seferde tüm sarımsakları soyup bir daha tek tek uğraşmak istemiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit!

l Sarımsakların kabuğunu soyun ve güzelce yıkayın.
l Yıkadığınız sarımsakları kuru ve temiz bir bez yardımıyla tamamen kuruttuktan sonra bir saklama kabının içine aktarın.
l Sadece soyma ve paketleme işleminden geçen sarımsakları uzun süre dondurucuda muhafaza edebilir ve dilediğiniz zaman, hiçbir koku sıkıntısı yaşamadan, kolaylıkla kullanabilirsiniz.

RENDELEYEREK SAKLAYIN

Eğer yemeklerinizde ve soslarınızda sarımsağı bolca kullanıyorsanız bu yöntem sizi çok rahatlatacaktır.

l Kabuklarını soyarak ayıkladığınız sarımsakları rendeleyin ve bir miktar tuz ile karıştırın.
l Daha uzun süre dayanmasını sağlamak ve bozulmasını önlemek için sarımsakların üzerine zeytinyağı gezdirin.
l Tuz ve yağ ile harmanlanan sarımsakları cam biz kavanozun içine alın. Cam kavanozu kullanırken tamamen kuru olmasına dikkat edin. Çünkü kavanozun içinde kalan su, sarımsakların bozulma riskini artırmaktadır.
l Hazırladığınız sarımsakları buzdolabında bozulmadan muhafaza edebilir ve rendelenmiş sarımsaklar ile mutfakta zaman kazanabilirsiniz.
l Rendelenmiş sarımsakları buzdolabı dışında dondurucuda da saklayabilirsiniz. Ancak aklınızda bulunsun, dondurucuda sakladığınız sarımsakları pişmeyen sos ve salatalarınızda kullanacaksanız uzun bir süre çözünmesini beklemeniz gereklidir.

TURŞU YAPIN

Sarımsakları bozulmadan ve filizlenmeden uzun bir süre saklamanın bir diğer yolu da tuşu yapmaktır.

l Turşusu hazırlanan sarımsakları yemeklerin ve çorbaların yanında afiyetle tüketebilirsiniz.
l Sarımsak turşusu yapmak için sirke ve tuz kullanmanız yeterlidir. Eğer turşunun acı olmasını istiyorsanız içine acı biber de ekleyebilirsiniz.
l Antibiyotik etkili ezzetli sarımsaklar, artık bozulmadan, mutfağınızdaki yerini alabilir!

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