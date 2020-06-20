Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

Kimisine göre doğal antibiyotik, kimisine göre insanları kendinden kaçıracak kadar kesin bir koku... Ama kim ne derse desin, sarımsak verdiği lezzet ve aroma ile yemeklerin vazgeçilmezidir. Haydi, bu vazgeçilmez lezzeti her defasında soymakla uğraşmayacağınız ve çok işinize yarayacak sarımsak saklama yöntemlerini birlikte keşfedelim!

ÖRGÜ ÖREREK



Sarımsak, ısı değişimden hemen etkilenen ve güneşli ortamda filizlenmeye başlayan bir yapıya sahiptir.

l Bol bol aldığınız sarımsakların filizlenmesini önlemek istiyorsanız henüz soymadığınız sarımsakları örebilirsiniz.

l Sarımsakları örebilmeniz için sapları ile birlikte almış olmanız gerekir. Kuru sarımsakların sap kısımlarını kullanarak tüm tutamları örerek birleştirin.

l Örülen sarımsakların filizlenmemesi için karanlık ve serin bir ortamda saklamalısınız.

DONDURUCUYA ATIN



Bir seferde tüm sarımsakları soyup bir daha tek tek uğraşmak istemiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit!

l Sarımsakların kabuğunu soyun ve güzelce yıkayın.

l Yıkadığınız sarımsakları kuru ve temiz bir bez yardımıyla tamamen kuruttuktan sonra bir saklama kabının içine aktarın.

l Sadece soyma ve paketleme işleminden geçen sarımsakları uzun süre dondurucuda muhafaza edebilir ve dilediğiniz zaman, hiçbir koku sıkıntısı yaşamadan, kolaylıkla kullanabilirsiniz.