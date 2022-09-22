Bu acıya yürek dayanmaz... 6 gün sonra gelinlikle çıkacağı evden kefenle çıktı! Acılı babadan kahreden sözler

Nişanlısı A.C.Y. ile hayatlarını birleştirmeye hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce 19 Eylül Pazartesi gününü 20 Eylül Salı gününe bağlayan gece saatlerinde Karakamış Mahallesi 444. Sokak’taki evinde fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi gerçekleştirilen Kurtuluş, kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Kurtuluş, iki gün önce öğle namazını müteakip Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'ndeki Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

DAVETİYEDEKİ DETAY DUYGULANDIRDI

Zeynep Kurtuluş’tan geriye nişanlısıyla birlikte çektirdiği fotoğraflar ile birlikte düğünü için yapılan hazırlıklar ve davetiyesi kaldı. Hayatlarını birleştirme aşamasında olan gençlerin bastırdığı davetiyedeki ‘A’dan Z’ye bir aşk hikayesi’ yazısı ise duygulandırdı. Kurtuluş’un hayatını kaybetmesi sonrasında nişanlısı A.C.Y.’nin babası H.Y. ise gelininin ölüm haberi ve düğün iptalini sosyal medya hesabından, “25 Eylül 2022 tarihinde yapılacak oğlum A.C.'nin düğün merasimi iptal olmuştur. Gelinim Zeynep Kurtuluş Hakk'a yürüdü, mekanı cennet olsun İnşallah” ifadeleriyle duyurmuştu.

“KİM İSTER BÖYLE BİR DURUM GELİŞSİN, ALLAH BİZE SABIR VERSİN”

Düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş’un acılı babası Hüseyin Kurtuluş yaşananları anlattı. Baba Kurtuluş, “Kızımız düğün hazırlıklarını yapıyordu ve o sebeple eve belli bir saatte geldi. Bizde o eve geldiği esnada oturuyorduk annesiyle beraber evde işleri vardı onları halletti. Daha sonrasında saat geç olduğu için ben yattım. Evdeki odalar karşılıklı bu sırada da annesiyle bakıştığı esnada kendini kaybetmiş ve yere yığılmış. Dün akşam kınası, Pazar günü de düğünü olacaktı. Her şey hazırdı, zamanı bu kadarmış, Cenab-ı Allah’ın takdiri. Bundan ileri gitmedi. Kızımızın nişanlısının üzüntüsünü biz ve diğer çevresindeki insanlar da paylaşıyor. Kim ister böyle bir durum gelişsin, ama Cenab-ı Allah aldı ve bize sadece dua etmek düşer. Allah bize sabır versin, evlat acısıyla karşılaştık” dedi.

Öte yandan acılı aile, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında Zeynep Kurtuluş’un yediği yiyecek sebebiyle hayatını kaybettiği paylaşımlarının ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İHA

