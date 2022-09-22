HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu acıya yürek dayanmaz... 6 gün sonra gelinlikle çıkacağı evden kefenle çıktı! Acılı babadan kahreden sözler

Bu acıya yürek dayanmaz... 6 gün sonra gelinlikle çıkacağı evden kefenle çıktı! Acılı babadan kahreden sözler

22.09.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kurtuluş’un acılı babası, “Dün akşam kınası, Pazar günü de düğünü olacaktı. Her şey hazırdı, zamanı bu kadarmış, Cenab-ı Allah’ın takdiri” dedi. Düğün davetiyesindeki ‘A’dan Z’ye bir aşk hikayesi’ yazısı ise duygulandırdı. Öte yandan acılı aile, sosyal medyada Zeynep'in yediği yiyecek sebebiyle hayatını kaybettiği paylaşımlarının ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Bu acıya yürek dayanmaz... 6 gün sonra gelinlikle çıkacağı evden kefenle çıktı! Acılı babadan kahreden sözler

Nişanlısı A.C.Y. ile hayatlarını birleştirmeye hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce 19 Eylül Pazartesi gününü 20 Eylül Salı gününe bağlayan gece saatlerinde Karakamış Mahallesi 444. Sokak’taki evinde fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi gerçekleştirilen Kurtuluş, kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Kurtuluş, iki gün önce öğle namazını müteakip Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'ndeki Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

AW719021_04

DAVETİYEDEKİ DETAY DUYGULANDIRDI

Zeynep Kurtuluş’tan geriye nişanlısıyla birlikte çektirdiği fotoğraflar ile birlikte düğünü için yapılan hazırlıklar ve davetiyesi kaldı. Hayatlarını birleştirme aşamasında olan gençlerin bastırdığı davetiyedeki ‘A’dan Z’ye bir aşk hikayesi’ yazısı ise duygulandırdı. Kurtuluş’un hayatını kaybetmesi sonrasında nişanlısı A.C.Y.’nin babası H.Y. ise gelininin ölüm haberi ve düğün iptalini sosyal medya hesabından, “25 Eylül 2022 tarihinde yapılacak oğlum A.C.'nin düğün merasimi iptal olmuştur. Gelinim Zeynep Kurtuluş Hakk'a yürüdü, mekanı cennet olsun İnşallah” ifadeleriyle duyurmuştu.

AW719021_02

“KİM İSTER BÖYLE BİR DURUM GELİŞSİN, ALLAH BİZE SABIR VERSİN”

Düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş’un acılı babası Hüseyin Kurtuluş yaşananları anlattı. Baba Kurtuluş, “Kızımız düğün hazırlıklarını yapıyordu ve o sebeple eve belli bir saatte geldi. Bizde o eve geldiği esnada oturuyorduk annesiyle beraber evde işleri vardı onları halletti. Daha sonrasında saat geç olduğu için ben yattım. Evdeki odalar karşılıklı bu sırada da annesiyle bakıştığı esnada kendini kaybetmiş ve yere yığılmış. Dün akşam kınası, Pazar günü de düğünü olacaktı. Her şey hazırdı, zamanı bu kadarmış, Cenab-ı Allah’ın takdiri. Bundan ileri gitmedi. Kızımızın nişanlısının üzüntüsünü biz ve diğer çevresindeki insanlar da paylaşıyor. Kim ister böyle bir durum gelişsin, ama Cenab-ı Allah aldı ve bize sadece dua etmek düşer. Allah bize sabır versin, evlat acısıyla karşılaştık” dedi.

AW719021_01

Öte yandan acılı aile, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında Zeynep Kurtuluş’un yediği yiyecek sebebiyle hayatını kaybettiği paylaşımlarının ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrol altına alınmıştı ama... Yeniden başladıKontrol altına alınmıştı ama... Yeniden başladı
Alper Taş gözaltına alınırken ortalık fena karıştı! Adliye önünde hareketli anlarAlper Taş gözaltına alınırken ortalık fena karıştı! Adliye önünde hareketli anlar
Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

AK Parti'de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu

AK Parti'de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu

İndirim müjdesi geldi! Gençler ucuza alacak

İndirim müjdesi geldi! Gençler ucuza alacak

Ölüm okulda geldi! 12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Ölüm okulda geldi! 12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

İlginizi Çekebilir

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Penceresini tıklatan yabancı yüreğini ağzına getirdi!

Penceresini tıklatan yabancı yüreğini ağzına getirdi!

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.