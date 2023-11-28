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Bu acıya yürek dayanmaz! Babasının cenazesini yıkarken hayatını kaybetti

28.11.2023 17:00 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de hayatını kaybeden 92 yaşındaki babasının cenazesini yıkarken fenalaşan 66 yaşındaki Ahmet Temel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Temel ve babasının 1 gün arayla yaşamını yitirmesi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. İşte detaylar...

Bu acıya yürek dayanmaz! Babasının cenazesini yıkarken hayatını kaybetti

İzmit’te yaşayan 92 yaşındaki Maksut Temel, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Babasının ölümüne üzülen ve cenazesinin yıkandığı esnada fenalaşan 66 yaşındaki oğlu Ahmet Temel, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Ahmet Temel’in aort damarında yırtılma meydana geldiği belirlenerek ameliyata alındı. Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Temel ve babasının 1 gün arayla yaşamını yitirmesi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

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BİR GÜN ARAYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Maksut Temel’in cenazesi dün Kuruçeşme Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Kendisinden 1 gün sonra yaşamını yitiren oğlu Ahmet Temel’in cenazesi ise bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli cenaze yıkama
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