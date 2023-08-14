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Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu

14.08.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta 31 Temmuz Pazartesi günü Heyamola Sahili'nde denize giren Cinbe ailesinin 4 ferdi de boğulma tehlikesi geçirdi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan aileden önce baba, sonra anne ve bir kızı hayatını kaybetti. Ailenin sağ kalan son kızı da bugün hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu

Sinop’ta 31 Temmuz Pazartesi günü Heyamola Sahili'nde boğulma tehlikesi geçiren Cinbe ailesinden bir kötü haber daha geldi. Baba Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve 15 yaşındaki kızları Gamze Cinbe’nin ardından 17 yaşındaki Büşra Cinbe de hayatını kaybetti.

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İnşaat ustası baba Şaban Cinbe (45), yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetmiş, 40 yaşındaki eşi Aynur Cinbe ve 15 yaşındaki kızları Gamze Cinbe’den de kötü haber gelmişti.

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Son olarak diğer kızları Büşra Cinbe de yaşam savaşını kaybetti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sinop boğulma

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