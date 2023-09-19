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Bu acıya yürek dayanmaz! Henüz 11 aylıktı... Emekleyerek dışarı çıktı, feci şekilde can verdi

19.09.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde evinden emekleyerek çıkan 11 aylık Bünyamin bebek, babasının kullandığı otomobilin altında kaldı. Oğlunu ezdiğini fark eden E.İ., çocuğunu kendi aracıyla hastaneye götürdü. Talihsiz bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ailesi ve yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. İşte detaylar...

Bu acıya yürek dayanmaz! Henüz 11 aylıktı... Emekleyerek dışarı çıktı, feci şekilde can verdi

Feci kaza, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Sanayi Mahallesi Canan 1 Sokak’ta meydana geldi. Sabah saatlerinde evinin bahçesinden emekleyerek sokağa çıkan 11 aylık Bünyamin bebek, babası E.İ.’nin kullandığı otomobilin altında kaldı. Oğlunu ezdiğini fark eden E.İ., çocuğunu Ergani Devlet Hastanesi’ne kendi aracıyla götürdü.

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11 AYLIK BÜNYAMİN KURTARILAMADI

Hastaneye götürülen Bünyamin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastane önüne gelen aile ise burada sinir krizi geçirdi.

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Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan E.İ.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır bebek

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