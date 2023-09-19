Bu acıya yürek dayanmaz! Henüz 11 aylıktı... Emekleyerek dışarı çıktı, feci şekilde can verdi

Feci kaza, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Sanayi Mahallesi Canan 1 Sokak’ta meydana geldi. Sabah saatlerinde evinin bahçesinden emekleyerek sokağa çıkan 11 aylık Bünyamin bebek, babası E.İ.’nin kullandığı otomobilin altında kaldı. Oğlunu ezdiğini fark eden E.İ., çocuğunu Ergani Devlet Hastanesi’ne kendi aracıyla götürdü.

11 AYLIK BÜNYAMİN KURTARILAMADI

Hastaneye götürülen Bünyamin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastane önüne gelen aile ise burada sinir krizi geçirdi.

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan E.İ.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

