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  4. Bu adalar hareket ediyor! Turizmin gözbebeği olacak

Bu adalar hareket ediyor! Turizmin gözbebeği olacak

04.04.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Tortum ilçesindeki Zökün Gölü'nde bulunan yüzen adalar turizme kazandırılacak. Ziyarete gelecekler için kompleks bir tesis yapılması planlanan bölgede hazırlıklar başladı.

Bu adalar hareket ediyor! Turizmin gözbebeği olacak

Kent merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunan yüzen adaların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tortum Kaymakamlığı ve Tortum Belediyesi'nin ortaklaşa yapacağı çalışmayla yüzen adaların ülke ve kent turizmine kazandırılması hedefleniyor. Yüzen adalara giden yol düzenlenirken, hazırlanan projeyle bölgeye restoran, seyir terası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi yapılacak.

SOSYAL ALAN SAĞLANACAK

Proje kapsamında kurulacak tesis sayesinde yerli ve yabancı turistlere yüzen adaları görebilecekleri, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve keyifle zaman geçirebilecekleri sosyal bir alan sağlanmış olacak. Restoranda satışı yapılacak ürünlerin satın alımı için yerel üreticilere öncelik verilecek ve bu sayede bölge ekonomisine katkı sağlanırken yöresel ürünler de tanıtılacak.

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KUDAKA DESTEK VERECEK

Yüzen adaların turizme kazandırılmasıyla ilgili hazırlanan projeye Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) da destek verecek. 'Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı' kapsamında desteklenen ve Tortum Belediyesi tarafından uygulanacak olan 'Tortum Yüzen Adalar Turizme Kazandırılıyor' projesinin protokolünü imzaladıklarını belirten KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, "Tortum Belediyesi tarafından sunulan 'Tortum Yüzen Adalar Projesi' destek almaya hak kazandı. Yüzen Adalar Tortum ilçe merkezimize yaklaşık 5 kilometre mesafede, Erzurum merkeze ise yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunuyor.

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6 adet yüzen adananın çevresinde yürüyüş yolları, seyir terası, restoran, araç park alanı gibi alt yapı ve üst yapı tesislerini yaptıracağız. Böylelikle yüzen adalar gibi bir doğal güzelliğimizi hem turizme kazandırmış olacağız hem de sağlanacak turizm hareketliliği ile vatandaşlarımızın gelirlerinin artmasına katkıda bulunmuş olacağız" diye konuştu.

Güven, bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan çalışmanın 4,5 milyon liraya mal olacağını bildirdi.

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İHA

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Erzurum
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