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Bu akşam geliyor! iPhone 14'ün fiyatı ve özellikleri nasıl olacak? İşte Apple etkinliğinde görebileceğimiz her şey

07.09.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone 14 serisini bu akşam tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik öncesi, iPhone 14'e dair birçok sızıntı gerçekleştirildi. Buna göre, yeni iPhone 14 ailesi iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleriyle başlayacak. Ailede bir de iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri olacak. Peki iPhone 14 ailesi kullanıcılarına neler vadedecek, iPhone 14'ün fiyatı ve özellikleri nasıl olacak, Apple, Far Out etkinliğinde iPhone 14'ün dışında neler gösterecek? İşte bilmeniz gereken tüm ayrıntılar!

Bu akşam geliyor! iPhone 14'ün fiyatı ve özellikleri nasıl olacak? İşte Apple etkinliğinde görebileceğimiz her şey

Apple, 7 Eylül Çarşamba günü bir etkinlik düzenleyeceğini geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Etkinlikte eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa yeni iPhone modelleri olacak iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tanıtılacak. Bugüne dek iPhone 14 ailesine dair pek çok sızıntı yapıldı. Bu sızıntılarda yeni iPhone'ların özelliklerine ve fiyatlarına vurgu yapıldı. Buna göre, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus serinin başlangıç modelleri olarak listelenecek. Her iki telefonun sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Ekran boyutları iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ta da değişmeyecek ve onlar da sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekranla gelecek.

IPHONE 14'ÜN TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

İddialara göre, 6.1 inç LTPS OLED ekrana sahip olacak iPhone 14, iPhone 13'e benzer görünecek. Aynı şey, başta iPhone 14 Max olarak adlandırılması beklenen iPhone 14 Plus için de geçerli olacak. iPhone 14 Plus, 6.7 inçlik LTPS OLED ekranıyla iPhone 14'ün daha büyük ekranlısı olarak karşımıza çıkacak.

iPhone 13

Apple 14 Plus ile birlikte bu boyutta bir ekrana sahip ancak Pro model olmayan bir iPhone'u ilk kez piyasaya sürecek. Apple, standart iPhone 14 modellerinde iPhone 13'te kullandığı A15 yongasını yer verecek. Ancak bu yonga, iPhone 13'teki A15 yongasına nazaran biraz iyileştirilerek daha iyi bir hale getirilecek.

Ayrıca, son iddialara bakılırsa iPhone 14 modellerinde uyduyla iletişim özelliği bulunacak. iPhone 14 kullanıcıları, baz istasyonundan uzak bölgelerde arama yapabilecek veya metin mesajı gönderebilecekler.

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Böylece Apple, iPhone 14 ile birlikte kullanıcılarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bağlantı sağlayacak.

IPHONE 14'ÜN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Dedikodulara göre iPhone 14'ün kamera sistemi şu şekilde sıralanacak;

Ön kamera: 12 MP, f/1.9 diyafram açıklığı, otomatik odaklama
Arka kamera: 12 MP + 12 MP

IPHONE 14 PRO'NUN TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Son söylentilere bakılırsa Apple, iPhone 14 Pro serisi için ise daha büyük değişiklikler planladı. Yine iddialara göre şirket iPhone 14 Pro modellerinde çentiği, Face ID sensörleri için hap şeklinde ve kamera için nokta şeklinde bir alanla değiştirecek. Böylece ekran/kasa oranı yükselecek. Bu, kullanıcılara biraz daha fazla ekran alanı sağlayacak.

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Şirket ayrıca iPhone 14 Pro'ya, A15 Bionic'ten daha hızlı bir çip olan A16 Bionic'i ekleyecek.

IPHONE 14 PRO'NUN KAMERASI

iPhone 14 Pro modellerindeki en önemli değişiklikler, kamera sisteminde olacak. Pro modeller, 12 megapiksel ultra geniş kamera ve telefoto kameranın yanı sıra 48 megapiksel geniş açılı kamera ile güncellenecek. Apple'ın ayrıca video kaydı ve pil ömrü için bazı iyileştirmeler yaptığı söylentisi de var.

iPhone

IPHONE 14 VE İPHONE 14 PLUS'IN FİYATI

Yine iddialara göre Apple, bu yıl ABD'deki enflasyon nedeniyle fiyatları yükseltecek. Bu yüzden 100 dolarlık bir zam yapmak zorunda kalacağı söylenen şirketin iPhone 14 fiyatlarını da, iPhone 13 fiyatlarına nazaran daha yüksek tutması bekleniyor.

iPhone 14 ve iPhone 14'ün başlangıç fiyatları için yapılan son tahminler şöyle;

iPhone 14: 799 dolar
iPhone 14 Plus: 899 dolar

Geçtiğimiz yıl iPhone 13 mini 699 dolar, iPhone 13 799 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

IPHONE 14 PRO VE İPHONE 14 PRO'NUN FİYATI

Ailenin Pro modellerinin fiyatlarının ise sürpriz olmayacağı üzere iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'tan yüksek olması bekleniyor. Bu yüzden Pro modeller için tahminler ise;

iPhone 14 Pro: 1099 dolar
iPhone 14 Pro Max: 1199 dolar olarak sıralanıyor.

iPhone 14-1

APPLE BAŞKA NELER TANITACAK?

Apple'ın bu akşamki etkinlikte sadece iPhone 14 ailesini tanıtması beklenmiyor. İddialara göre yeni akıllı saat modelleri ve bir kablosuz kulaklık da sahneye çıkacak.

APPLE WATCH SERİES 8, YENİ APPLE WATCH SE VE SÜRPRİZ APPLE WATCH PRO

Öne sürülenlere göre, Apple, üç yeni Apple Watch modelini bu akşamki tanıtımla birlikte piyasaya sürecek. Bunlar Apple Watch Series 8, yeni nesil bir Apple Watch SE ve ekstrem sporlarla uğraşan sporcular için tasarlanmış yeni ve dayanıklı Apple Watch Pro.

Apple Watch Series 8 ile başlayalım. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, yeni nesil Apple Watch yeni bir S8 çipi ile gelecek. Ancak S7 ve S6 çiplerinin üzerine kayda değer bir performans yükseltmesi sunmayacak. Kullanıcısının ateşinin olup olmadığını tespit edecek ve kadınlara özel bazı özellikler sunacak.

Apple Watch

Yeni Apple Watch SE'nin ise Apple Watch Series 3'ün yerini alması bekleniyor. Yeni SE, muhtemelen S8 yongasıyla gelecek. Bunun dışında, mevcut SE ile aynı ekran boyutunu koruyacak.

APPLE WATCH PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Apple Watch Pro'ya gelince, Mark Gurman'a göre bu akıllı saat parçalanmaya daha dayanıklı olacak. Yaklaşık 2 inçlik bir ekranla gelecek ve güçlü metal bir kasaya sahip olacak. 41 mm ve 45 mm boyutlarına sahip olacak cihazın sol tarafında fiziksel bir düğme olacak. Eski Apple Watch kordonlarının Apple Watch Pro ile uyumlu olması beklenmiyor ancak bir ihtimal uyumlu olabilirler de.

APPLE WATCH PRO'NUN FİYATI

Gurman, Apple Watch Pro'nun fiyatının 900 ile 999 dolar arasında olmasını bekliyor.

AIRPODS PRO 2 (2. NESİL AIRPODS PRO)

ANC destekli AirPods Pro, 2019'da çıktı ve bir daha hiç güncellenmedi. Şimdi, yaklaşık üç yıl sonra nihayet Far Out etkinliğinde AirPods Pro 2'nin çıkışını göreceğiz gibi duruyor.

AirPods2

Yeni AirPods Pro 2'nin farklı görünmesi beklenmiyor. İddialara göre yeni AirPods Pro 2, daha kısa tasarımıyla Beats Fit Pro'ya benzeyecek. Yenilenmiş sensörlerinin sayesinde fitness takibine de odaklanacak. Apple Lossless Audio Codec'i (ALAC) kullanan ilk model olacak.

IPHONE 14 ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

Apple kendi sitesinden ve YouTube kanalından etkinliği canlı yayınlayacak. Unutmayın, etkinlik TSİ 20:00'de başlayacak. Biz de etkinliği canlı olarak sizler için takip edeceğiz.

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