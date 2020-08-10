Bu alışkanlıklar sizi depresyona sürükleyebilir! Uzmanlar uyardı...

Günümüzün en önemli şikayetlerinden biri olan depresyona hemen hemen her yaş grubunda oldukça fazla rastlanır. Depresyon kişinin yaşam kalitesini oldukça ciddi biçimde etkiler. Bu nedenle rahatsızlıkla mücadelede uzmanlardan destek almak, sosyal hayattan kopmamak, egzersiz veya spor yapmak, hobiler edinmek önemlidir. Peki günlük yaşamımızda hangi alışkanlıklar depresyona sebep olur?
Besin Eksikliği: Günlük yeme alışkanlığınız nedeniyle yaşayacağınız besin eksikliği sinir sisteminizi direkt olarak etkileyeceği için depresyona neden olabilir.
Fiziksel Hareketsizlik: Hareketsiz kalmak yalnızca kronik hastalıklara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda depresyonun ortaya çıkması için de bir sebep haline gelebilir.
Zararlı Yiyecekler: Tüketildiğinde vücudunuzdaki vitamin ve mineralleri çalan bazı yiyecekler söz konusudur. Donmuş yağlar, suni tatlandırıcılar, koruyucu katkı maddeleri, alkol gibi yiyecekler ve içecekler vücudunuzun doğal dengesini bozarak bağımlılık yaratabilir ve ruh halinizin kötüleşmesine neden olabilir.
Uyku Yetersizliği ve Dengesizliği: Uyku fiziksel ve zihinsel rahatlığınız için oldukça etkili bir eylemdir. Uykusuzluk, düzensiz uyku, sürekli olarak kesilen uyku kişinin depresyona açık hale gelmesine sebep olur.
Çok Uzun Süre Yalnız Kalmak: Yalnız kalmak ya da insanlardan uzaklaşmak bazen insanın ihtiyaç duyduğu bir aktivite olabilir. Ancak aile,arkadaşlar, iş hayatı ve benzeri farklı sosyal ilişkiler zihnimizin canlı ve aktif olmasını sağlar. Fakat uzun süre yalnız olarak vakit geçirmek depresyonla yakından ilişkilidir.
Olumsuz Düşünmek: Bilinçli olsun ya da olmasın her durumda kötü ve olumsuz düşünmek, sürekli korku içerisinde olmak duygusal olarak sizleri etkileyerek depresyona yöneltebilir.
Stresli Bir Ortamda Çalışmak: Çok uzun süre çalışmak, ofis ortamında psikolojik baskı ve zorbalıkla karşı karşıya kalmak, iş arkadaşları ile yaşanacak sorunlar üzüntüye ve motivasyon eksikliğine yol açabilir. Bu da kişileri depresyona itebilir.
Doğadan Uzak Olmak: İnsanın kendini iyi hissetmesi, dengelemesi, rahatlaması açısından doğaya ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Gün geçtikçe doğa ile temasımızın kaybolması, çevremizdeki doğal alanların azalması da depresyona neden olabilir.
Sürekli Yaşanan Eş Veya Aile Çatışmaları: Sürekli olarak yaşanan tartışma, kavga, yoğun eleştiri gibi durumlar kişinin depresyona girmesi için bir etkendir.
Mükemmeliyetçi Biri Olmak: Bu durumda bir şeylerin yolunda olmadığı zamanlar, yaşanacak aksilikler depresyona girmek açısından oldukça risklidir.
Sosyal Medya Takıntısı: Kişinin sürekli sosyal medyada vakit geçirerek gerçek hayattan uzaklaşması, sosyal ilişkilerinden kopması, kendini sosyal medyada gördükleri ile kıyaslaması oldukça ciddi bir sorunun başlangıcı haline gelebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum