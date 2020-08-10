HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu alışkanlıklar sizi depresyona sürükleyebilir! Uzmanlar uyardı...

Bu alışkanlıklar sizi depresyona sürükleyebilir! Uzmanlar uyardı...

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Depresyon, beyinde belli durumlarda yaşanan uyarılmalar, hormonal veya çevresel etkenler nedeniyle yaşanan duygusal bir bozukluktur. Genellikle bu durumda yaşamdan zevk almama, konsantrasyon bozukluğu, uykusuzluk, suçluluk duygusu hissetmek, kendini değersiz görmek, karamsarlık, enerjisinin azaldığını hissetmek, aile, arkadaş ve iş ilişkilerinde problemler yaşamak gibi şikayetler karşımıza çıkar.

Bu alışkanlıklar sizi depresyona sürükleyebilir! Uzmanlar uyardı...

Günümüzün en önemli şikayetlerinden biri olan depresyona hemen hemen her yaş grubunda oldukça fazla rastlanır. Depresyon kişinin yaşam kalitesini oldukça ciddi biçimde etkiler. Bu nedenle rahatsızlıkla mücadelede uzmanlardan destek almak, sosyal hayattan kopmamak, egzersiz veya spor yapmak, hobiler edinmek önemlidir. Peki günlük yaşamımızda hangi alışkanlıklar depresyona sebep olur?

BU DURUMLAR SİZİ DEPRESYONA İTEBİLİR

Besin Eksikliği: Günlük yeme alışkanlığınız nedeniyle yaşayacağınız besin eksikliği sinir sisteminizi direkt olarak etkileyeceği için depresyona neden olabilir.

Fiziksel Hareketsizlik: Hareketsiz kalmak yalnızca kronik hastalıklara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda depresyonun ortaya çıkması için de bir sebep haline gelebilir.

Zararlı Yiyecekler: Tüketildiğinde vücudunuzdaki vitamin ve mineralleri çalan bazı yiyecekler söz konusudur. Donmuş yağlar, suni tatlandırıcılar, koruyucu katkı maddeleri, alkol gibi yiyecekler ve içecekler vücudunuzun doğal dengesini bozarak bağımlılık yaratabilir ve ruh halinizin kötüleşmesine neden olabilir.

Uyku Yetersizliği ve Dengesizliği: Uyku fiziksel ve zihinsel rahatlığınız için oldukça etkili bir eylemdir. Uykusuzluk, düzensiz uyku, sürekli olarak kesilen uyku kişinin depresyona açık hale gelmesine sebep olur.

Çok Uzun Süre Yalnız Kalmak: Yalnız kalmak ya da insanlardan uzaklaşmak bazen insanın ihtiyaç duyduğu bir aktivite olabilir. Ancak aile,arkadaşlar, iş hayatı ve benzeri farklı sosyal ilişkiler zihnimizin canlı ve aktif olmasını sağlar. Fakat uzun süre yalnız olarak vakit geçirmek depresyonla yakından ilişkilidir.

Olumsuz Düşünmek: Bilinçli olsun ya da olmasın her durumda kötü ve olumsuz düşünmek, sürekli korku içerisinde olmak duygusal olarak sizleri etkileyerek depresyona yöneltebilir.

Stresli Bir Ortamda Çalışmak: Çok uzun süre çalışmak, ofis ortamında psikolojik baskı ve zorbalıkla karşı karşıya kalmak, iş arkadaşları ile yaşanacak sorunlar üzüntüye ve motivasyon eksikliğine yol açabilir. Bu da kişileri depresyona itebilir.

Doğadan Uzak Olmak: İnsanın kendini iyi hissetmesi, dengelemesi, rahatlaması açısından doğaya ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Gün geçtikçe doğa ile temasımızın kaybolması, çevremizdeki doğal alanların azalması da depresyona neden olabilir.

Sürekli Yaşanan Eş Veya Aile Çatışmaları: Sürekli olarak yaşanan tartışma, kavga, yoğun eleştiri gibi durumlar kişinin depresyona girmesi için bir etkendir.

Mükemmeliyetçi Biri Olmak: Bu durumda bir şeylerin yolunda olmadığı zamanlar, yaşanacak aksilikler depresyona girmek açısından oldukça risklidir.

Sosyal Medya Takıntısı: Kişinin sürekli sosyal medyada vakit geçirerek gerçek hayattan uzaklaşması, sosyal ilişkilerinden kopması, kendini sosyal medyada gördükleri ile kıyaslaması oldukça ciddi bir sorunun başlangıcı haline gelebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendiMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendi
Lahananın faydalarını duyunca sofranızdan eksik etmek istemeyeksiniz! Kanserden kemik erimesine...Lahananın faydalarını duyunca sofranızdan eksik etmek istemeyeksiniz! Kanserden kemik erimesine...
Suriyelilere ücretsiz araç muayenesi iddiasına yalanlama!Suriyelilere ücretsiz araç muayenesi iddiasına yalanlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

Okulların açılış tarihi değişecek mi?

Okulların açılış tarihi değişecek mi?

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

İlginizi Çekebilir

“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”

“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”

Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?

Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?

Hemen adet olmak için ne yapılabilir, işte en etkili yöntemler!

Hemen adet olmak için ne yapılabilir, işte en etkili yöntemler!

Adet kanaması nasıl durdurulur?

Adet kanaması nasıl durdurulur?

Adet Öncesi veya Adet Sonrası Kahverengi Akıntı Neden Olur?

Adet Öncesi veya Adet Sonrası Kahverengi Akıntı Neden Olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğer bunları uygulamazsanız vücudunuz etli yemekleri kolay sindiremez!

Eğer bunları uygulamazsanız vücudunuz etli yemekleri kolay sindiremez!

Ölümsüzlük iksiri: Kombucha çayı! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

'Ölümsüzlük iksiri'ne koronavirüs ilgiyi artırdı!

Bu belirtiler varsa çocuğunuz obezite tehlikesinde! Bir şeyler izlerken...

Bu belirtiler varsa çocuğunuz obezite tehlikesinde!

Lahananın faydalarını duyunca sofranızdan eksik etmek istemeyeksiniz! Kanserden kemik erimesine...

Lahananın faydalarını duyunca sofranızdan eksik etmek istemeyeksiniz! Kanserden kemik erimesine...

Diş sağlığınız için bunları içmemeniz gerekiyor! Her gün tüketiyoruz...

Diş sağlığınız için bunları içmemeniz gerekiyor! Her gün tüketiyoruz...

Tatil yapacağım diye kendinizi hasta etmeyin!

Tatil yapacağım diye kendinizi hasta etmeyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.