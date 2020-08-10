Bu alışkanlıklar sizi depresyona sürükleyebilir! Uzmanlar uyardı...

Günümüzün en önemli şikayetlerinden biri olan depresyona hemen hemen her yaş grubunda oldukça fazla rastlanır. Depresyon kişinin yaşam kalitesini oldukça ciddi biçimde etkiler. Bu nedenle rahatsızlıkla mücadelede uzmanlardan destek almak, sosyal hayattan kopmamak, egzersiz veya spor yapmak, hobiler edinmek önemlidir. Peki günlük yaşamımızda hangi alışkanlıklar depresyona sebep olur?

BU DURUMLAR SİZİ DEPRESYONA İTEBİLİR

Besin Eksikliği: Günlük yeme alışkanlığınız nedeniyle yaşayacağınız besin eksikliği sinir sisteminizi direkt olarak etkileyeceği için depresyona neden olabilir.

Fiziksel Hareketsizlik: Hareketsiz kalmak yalnızca kronik hastalıklara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda depresyonun ortaya çıkması için de bir sebep haline gelebilir.

Zararlı Yiyecekler: Tüketildiğinde vücudunuzdaki vitamin ve mineralleri çalan bazı yiyecekler söz konusudur. Donmuş yağlar, suni tatlandırıcılar, koruyucu katkı maddeleri, alkol gibi yiyecekler ve içecekler vücudunuzun doğal dengesini bozarak bağımlılık yaratabilir ve ruh halinizin kötüleşmesine neden olabilir.