Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat! Kronik yorgunluğa sebep olan alışkanlıklar ve yiyecekler neler?

Fiziksel yorgunluk kimi zaman gün içinde yaptığımız ağır fiziksel işlerden kimi zaman da psikolojik sebeplerden kaynaklanabilir. Belli bir süre dinlendikten sonra geçen yorgunluklar normal kabul edilir. Ancak uzun süre geçmeyen ve gün içinde kendini gösteren yorgunluklar aslında vücudunuzun size bir uyarısı. Bu gibi durumlarda multivitamin ve takviye edici gıdalarla hızlı çözümler üretmek yerine alışkanlıklarınızı ve beslenme tarzınızı değiştirebilirsiniz. Şimdi yorgunluğa neden olan alışkanlıklar ve yiyecekleri detaylı bir şekilde inceleme vakti!
Yeterli düzeyde fiziksel hareket ve egzersiz yapmamak
İşinize, yaşadığınız çevreye ve hayata karşı negatif tutum almak
Masabaşı işlerde ergonomik ve anatomik duruştan uzak pozisyonlarda oturmak
Karbonhidrat ağırlıklı beslenme
Ağır metal zehirlenmeleri
Aşırı derecede tüketilen çay ve kahve uykusuzluk, sinir hali ve kronik yorgunluğa yol açabilir.
Yeteri kadar su içmemek gün içinde yorgun hissetmenize neden olabilir.
Vücudunuzla ilgili birtakım problemler, örneğin tiroit bezinin çalışmaması gibi çeşitli hormonal bozukluklar, kronik yorgunluğa sebep olabilir.
Gıda intoleransına sahip olabilirsiniz. Yediğiniz yemekler alerji yapıyorsa buna dikkat edin.
Düşük bağışıklık sistemine de dikkat edin. Bunu önleyebilmek için düzenli kan testi yaptırın ve gerekirse gıda takviyesi alın.
Viral enfeksiyonlar da sizi yorar, özellikle mevsim geçişleri esnasında aşılarla önlem alın.
Uyku apnesine sahip olmak ve geceleri sık sık uyanmak uyku kalitenizi düşürerek yorgunluğa sebep olur.
Kırmız etten alınan yağlar fiziki egzersizle yakılmadığında beyne giden kandaki trombositleri yavaşlatarak kan akışında yavaşlamaya sebep olur.
Şerbetli tatlılar kandaki insülin direncini ani bir şekilde artırdığı için yorgunluk ve ağırlığa sebep olur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum