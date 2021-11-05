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Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat! Kronik yorgunluğa sebep olan alışkanlıklar ve yiyecekler neler?

05.11.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içindeki yoğun iş temposundan ve şehir yaşantısından dolayı yorgun hissetmek gayet olağan bir durum. Genelde dinlendikten sonra geçen yorgunluklar sürekli tekrarlamaya başladıysa, alışkanlıklarınızı ve beslenmenizi gözden geçirmeniz iyi olabilir. Peki sürekli yorgun hissetmenize neden olan alışkanlıklar ve yiyecekler neler? İşte detaylar...

Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat! Kronik yorgunluğa sebep olan alışkanlıklar ve yiyecekler neler?

Fiziksel yorgunluk kimi zaman gün içinde yaptığımız ağır fiziksel işlerden kimi zaman da psikolojik sebeplerden kaynaklanabilir. Belli bir süre dinlendikten sonra geçen yorgunluklar normal kabul edilir. Ancak uzun süre geçmeyen ve gün içinde kendini gösteren yorgunluklar aslında vücudunuzun size bir uyarısı. Bu gibi durumlarda multivitamin ve takviye edici gıdalarla hızlı çözümler üretmek yerine alışkanlıklarınızı ve beslenme tarzınızı değiştirebilirsiniz. Şimdi yorgunluğa neden olan alışkanlıklar ve yiyecekleri detaylı bir şekilde inceleme vakti!

SÜREKLİ YORGUN HİSSETMENİZE NEDEN OLAN ALIŞKANLIKLAR

  • Yeterli düzeyde fiziksel hareket ve egzersiz yapmamak

  • İşinize, yaşadığınız çevreye ve hayata karşı negatif tutum almak

  • Masabaşı işlerde ergonomik ve anatomik duruştan uzak pozisyonlarda oturmak

  • Karbonhidrat ağırlıklı beslenme

  • Ağır metal zehirlenmeleri

  • Aşırı derecede tüketilen çay ve kahve uykusuzluk, sinir hali ve kronik yorgunluğa yol açabilir.

  • Yeteri kadar su içmemek gün içinde yorgun hissetmenize neden olabilir.

  • Çok fazla alkol tüketimi derin uykuya geçişi geciktirebilir. Bu durum bir sonraki güne yorgun başlamanıza neden olur.

VÜCUDUNUZU İYİ DİNLEYİN

  • Vücudunuzla ilgili birtakım problemler, örneğin tiroit bezinin çalışmaması gibi çeşitli hormonal bozukluklar, kronik yorgunluğa sebep olabilir.

  • Gıda intoleransına sahip olabilirsiniz. Yediğiniz yemekler alerji yapıyorsa buna dikkat edin.

  • Düşük bağışıklık sistemine de dikkat edin. Bunu önleyebilmek için düzenli kan testi yaptırın ve gerekirse gıda takviyesi alın.

  • Viral enfeksiyonlar da sizi yorar, özellikle mevsim geçişleri esnasında aşılarla önlem alın.

  • Uyku apnesine sahip olmak ve geceleri sık sık uyanmak uyku kalitenizi düşürerek yorgunluğa sebep olur.

  • İdrar yollarında var olan bir iltihap, yorgunluğa sebep olabilir. Belirtilerinden bazıları idrarda yanma ve ani idrara çıkma isteği olabilir.

YORGUNLUĞA SEBEP OLAN YİYECEKLER NELER?

  • Kırmız etten alınan yağlar fiziki egzersizle yakılmadığında beyne giden kandaki trombositleri yavaşlatarak kan akışında yavaşlamaya sebep olur.

  • Şerbetli tatlılar kandaki insülin direncini ani bir şekilde artırdığı için yorgunluk ve ağırlığa sebep olur.

  • Marulda bulunan kalledaktusin maddesi kendinizi halsiz hissetmenize yol açabilir.
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