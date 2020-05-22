Bu alışkanlıklardan kopamıyoruz ama sağlığa zarar veriyorlar!

Kadınların en çok kullandığı ancak zararlı olabilecek alışkanlıkları bir araya getirdik. Okuduktan sonra dikkat edeceğinize eminiz.

SIK SIK NAYLON ÇORAP GİYMEK

Naylon tayt ve dar kot pantolonların sık sık giyilmesi bacaklarınızda ve bikini bölgesinde batık tüylere neden olabilir. Sık ve dar öoraplar büyüyen kılların içe doğru kıvrılmasına neden olur. Bundan kaçınmak için, cildi düzenli olarak ovmanız ve nemlendirmeniz, naylon yerine pamuk çorap giymeniz önerilir. Kozmetik ürünler, batık tüylerle savaşmaya da yardımcı olabilir.

BULAŞIK SÜNGERİ SİVİLCEYE NEDEN OLABİLİR

Almanya Furtwangen Üniversitesi'nde mikrobiyolog olan Markus Egert ve ekibinin yaptığı araştırmada 14 kullanılmış bulaşık süngeri analiz edildi. Buna göre süngerlerde 362 farklı türde bakteri tespit edildi. Ellerin iyice yıkanmadığı durumlarda bu mikroplar önce ele daha sonra yüzümüze bulaşıyor ve yüzümüzde istenmeyen kabarcıklara yol açabiliyor. Süngerleri kaynar su veya alkol çözeltisi ile temizleyin ve çok uzun süreli kullanmayın.

ÇOK FAZLA SOYA TÜKETMEK

Soya fasulyesi sağlıklı bir vücudun korunmasına katkıda bulunan birçok vitamin içerir. Hassas bir şekilde tüketildiğinde, soya ürünleri, onkolojik hastalıkların yanı sıra Alzheimer hastalığı geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olur. Ancak soyayı aşırı tüketmek kabızlığa, şişkinliğe, mide bulantısına neden olabileceğini unutmayın. Hamilelik sırasında aşırı soya tüketimi çocuğun gelişimine bile zarar verebilir.