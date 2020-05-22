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Bu alışkanlıklardan kopamıyoruz ama sağlığa zarar veriyorlar!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Rutin olarak yaptığımız günlük alışkanlıkların sağlığımıza ve vücudumuza zarar verebileceğini biliyor musunuz? Görünüşte zararsız gibi görünen bu alışkanlıkların bir listesini hazırladık.

Bu alışkanlıklardan kopamıyoruz ama sağlığa zarar veriyorlar!

Kadınların en çok kullandığı ancak zararlı olabilecek alışkanlıkları bir araya getirdik. Okuduktan sonra dikkat edeceğinize eminiz.

SIK SIK NAYLON ÇORAP GİYMEK

1

Naylon tayt ve dar kot pantolonların sık sık giyilmesi bacaklarınızda ve bikini bölgesinde batık tüylere neden olabilir. Sık ve dar öoraplar büyüyen kılların içe doğru kıvrılmasına neden olur. Bundan kaçınmak için, cildi düzenli olarak ovmanız ve nemlendirmeniz, naylon yerine pamuk çorap giymeniz önerilir. Kozmetik ürünler, batık tüylerle savaşmaya da yardımcı olabilir.

BULAŞIK SÜNGERİ SİVİLCEYE NEDEN OLABİLİR

2

Almanya Furtwangen Üniversitesi'nde mikrobiyolog olan Markus Egert ve ekibinin yaptığı araştırmada 14 kullanılmış bulaşık süngeri analiz edildi. Buna göre süngerlerde 362 farklı türde bakteri tespit edildi. Ellerin iyice yıkanmadığı durumlarda bu mikroplar önce ele daha sonra yüzümüze bulaşıyor ve yüzümüzde istenmeyen kabarcıklara yol açabiliyor. Süngerleri kaynar su veya alkol çözeltisi ile temizleyin ve çok uzun süreli kullanmayın.

ÇOK FAZLA SOYA TÜKETMEK

3

Soya fasulyesi sağlıklı bir vücudun korunmasına katkıda bulunan birçok vitamin içerir. Hassas bir şekilde tüketildiğinde, soya ürünleri, onkolojik hastalıkların yanı sıra Alzheimer hastalığı geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olur. Ancak soyayı aşırı tüketmek kabızlığa, şişkinliğe, mide bulantısına neden olabileceğini unutmayın. Hamilelik sırasında aşırı soya tüketimi çocuğun gelişimine bile zarar verebilir.

DUŞ ALDIKTAN SONRA SAÇI HAVLUYLA SARMAK

4

Kafanızda uzun süre havlu tutmak sauna benzeri bir etki yaratır. Kafa derisi daha fazla yağ salmaya başlar, daha hızlı kirlenir ve yağlı hale gelir. Kuru veya kıvırcık saçlarınız varsa, sizin için üzücü bir haberimiz var. Banyo havlusu nemi oldukça emer ve saçlarınızı aşırı kurutur. Havlu yerine pamuklu bir bez veya tişört kullanabilirsiniz.

BANYO TOPLARI KULLANMAK

5

Uzun bir iş gününden sonra köpük banyosunda yatmaktan veya özel bir banyo bombası kullanmaktan daha iyi bir şey yok gibi görünüyor. Ancak bunlar asit baz dengesini bozan kimyasallar ve boyalar içerebilir. Bu yüzden kullanmamak daha iyi bir seçenek gibi duruyor.

SAÇ BOYASI SEÇERKEN DİKKAT!

6

Birçok saç boyası, siyah ve koyu kahverengiye tonlarını veren parafenilendiamin içerir. Şiddetli alerjilere, hatta komaya bile neden olabilir ve sorun ilk boyamadan hemen sonra ortaya çıkmaz. Koyu pigmentlerin başka zehirli elementleri de vardır. kanserin gelişimini tetikleyebilirler. Kompozisyona özellikle dikkat edin. Saç boyalarını dikkatlice seçmek, gelecekte sağlık sorunlarından korunmanızı sağlayabilir.

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