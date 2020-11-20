Bu alışkanlıktan hemen vazgeçmelisiniz! Buzdolabına naylon poşet koyarsanız...

İsrafı önlemek ve besinleri sağlıklı bir şekilde koruyup muhafaza etmek için muazzam bir buluş olan buzdolabı, hayatımızın önemli parçalarından biri. Bu yüzden yiyecekleri doğru bir şekilde saklamak son derece önemli, ancak yaygın olarak yapılan bir hata var. O da yiyecekleri poşetli bir şekilde buzdolabında saklamak.

Buzdolabın alt rafına yerleştirilen sebze ve meyveleri, poşetinden çıkartıp bu bölüme dizmelisiniz. Plastik poşet, besinleri terletir ve bu da yiyeceklerin bozulup çürümelerine neden olur. Besinler mutlaka poşetlerden çıkarılmalı, yıkayıp kurutulmalı ve ardından kese kağıtlarına yerleştirilip muhafaza edilmelidir. Kese kağıdınız yoksa, kurumuş yiyecekleri saklama kaplarına koyarak buzdolabına yerleştirebilirsiniz.

HER BESİN DOLABA GİRMEMELİ

Aldığımız her sebze ve meyve dolaba girmek için uygun değil. Mesela çabuk filizlenen ve köklenen sebzelerden olan soğan, sarımsak ve patates. Bu üçlü, filizlendikten sonra tüketilmemesi gerekenler arasında yerini alıyor. Buzdolabında filizlenen soğan, sarımsak ve patates dışarıda ve kuru bir alanda muhafaza edilmelidir.