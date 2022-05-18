Bu bahar göz kamaştırıp ilgiyi üstüne çekmek isteyenlerin tercihi baharlık elbise modelleri

Mini ve çiçekli elbiseler, spor ve sade elbiseler, şık ve uzun elbiseler… Bazen günlük hayatta, bazen resmi davetlerde, okulda, işte, tatilde severek giyilen baharlık elbiseler sıcak havaların en sevilen parçalarından. 2022’nin sıcak günlerine hazırlık yapmak ve bu bahar göz kamaştırarak tüm dikkatleri üzerinde toplamak isteyenler için baharlık elbiselerle karşınızdayız!

1. Çiçekli mini elbiseler bahar aylarının vazgeçilmezi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

İlkbahar ve yaz aylarının en sevilen parçalarından olan elbiseler, hem şık hem de sevimli olmalarıyla vazgeçilmez hâle geliyor. İlkbaharın çiçeklerini üzerinizde taşımak, bahar ruhunu sonuna kadar yaşamak, özgürce hareket ederken şıklığınızdan da ödün vermemek en doğal hakkınız! Mini etek boyuyla ve harika tasarımıyla DeFacto U Yaka Balon Kollu Çiçekli Mini Elbise her gün giymek isteyeceğiniz türden! Açık mavi üzerine eklenen açık pastel renklerdeki küçük çiçeklerle çok sevimli olan bu elbisenin balon kol yapısı da tasarımına farklı bir dokunuş katıyor. Düğmeli yakası ve mini etek boyuna sahip bu elbise, muadillerine kıyasla oldukça da hesaplı!

2. Şık davetlerde de baharlık ve çiçekli elbiselerle göz alıcı olun

İlkbaharın elbise şıklığını balo, düğün, nişan gibi şık davetlerde ve randevularda da kullanmak istiyorsanız sizin için harika bir elbise inceliyoruz! Uzun etek boylu baharlık elbiseler günlük bir kombin olmaktan çıkıp daha resmî ve şık davetler için güzel bir seçenek olabilir. Hele bir de topuklu sandaletlerle kombinlendiğinde beğenileri toplamanız an meselesi! TRENDYOLMİLLA Lacivert Yırtmaç Detaylı Elbise; bel kısmında bulunan dekolte detayları, çapraz sırt askıları ve uzun eteğine eklenen yırtmaçlarıyla harika bir seçenek. %100 polyester dokuma kumaştan üretilen bu elbise, lacivert rengin üstünde bulunan çiçekleriyle sizi kendine hayran bırakacak!

3. Daha günlük ve sade bir model arayanları da unutmadık!

Siyah ve beyaz; zamansız renkler olmalarıyla her mevsimin, dönemin ve kombinin tamamlayıcısı olma rolü taşıyor. Kolayca kombinleyeceğiniz sade, zarif ve rahat bir elbise arıyorsanız bu ürüne bayılacaksınız! Düz siyah rengiyle dilediğiniz renkle birleştirip kullanabileceğiniz TRENDYOLMİLLA Siyah Askılı Bodycon Mini Örme Elbise, spagetti askılarıyla zarif bir tasarıma sahip. Rahat ve esnek kumaşıyla günlük kombinlerinizin kurtarıcısı olmaya aday bu elbiseyi siyah ayakkabı ve aksesuarlarla birleştirebileceğiniz gibi, pastel ya da canlı renklerle daha hareketli hâle getirebilirsiniz. Siyah dışında mint, mavi, kahverengi, gri ve kahverengi seçenekleri olan üründen dilediğinizi seçebilirsiniz.

4. Farklı tasarımlar ve dikkat çekici renklerle çok daha iddialı bir görünüm elde edin

Girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinizde toplamayı, iddialı parçalar seçmeyi ve kıyafet seçiminde cesur davranmayı seviyorsanız harika bir elbiseyle karşınızdayız. Midi boyuyla hem sandalet, hem de topuklu ayakkabılarla rahatlıkla kombinleyeceğiniz, girdiğiniz ortamı ısıtacağınız Bershka Dekolte Detaylı Saten Midi Elbise sizin için harika bir ürün! Yumuşacık viskoz kumaşının üzerinde bulunan canlı pembe ve turuncu renkleriyle spiral şekilleriyle dikkat çeken bu elbise, farklı göğüs kesimi ve çapraz sırt askısıyla çok zarif. İlkbahar akşamlarında, randevularınızda, düğün ve nişan gibi davetlerde severek kullanabilirsiniz.

5. Yakalı ve düğmeli elbise modası geri geliyor!

2022’nin trendleri arasında yer alan vücuda oturan esnek ve düğmeli gömlek modası elbiselerde de karşımıza çıkıyor. Günlük tarzınızda farkınızı ortaya koyabileceğiniz, fiziğinizi ön plana çıkaran harika bir elbise inceliyoruz! Pull & Bear Düğmeli ve Büzgülü Kısa Gömlek Elbise, ilk olarak fıstık yeşili rengi ve parlak kumaşıyla dikkat çekiyor. Esnek kumaşı sayesinde vücudunuzu sararken, büzgülü ve boydan düğmeli oluşuyla çok daha farklı bir görünüm sağlıyor. Kısa kollu ve yakalı olan bu elbiseyi hem topuklu sandaletlerle hem de beyaz spor ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz. 2022’nin moda renklerinden kahverengiyle birleştirerek sıra dışı bir görünüm elde edebilirsiniz.

6. Klasik ve şık bir elbiseyle zamansız stilinizi konuşturun

Farklı kesimler, hareketli kumaşlar, renkli desenleri sevenler buraya! Sıra dışı tasarımıyla sizi kendine hayran bırakacak zamansız bir elbise modeli inceliyoruz. Koton Fırfırlı Kolsuz Kalp Yaka Elbise kırmızı, yeşil, mavi ve pembe gibi canlı renkleri bir arada sunuyor! Fırfırlı ve kolsuz yapısıyla çok daha eğlenceli bir tasarıma sahip olan bu elbise kalp şeklindeki göğüs kesimiyle de dikkat çekiyor. Büyük çiçeklerle ve yeşil yapraklarla süslenen midi boydaki bu elbise, %100 pamuk oluşuyla rahat ve ferah bir kullanım sağlıyor. Hem romantik hem eğlenceli olan bu ürün, ilkbahar için eşsiz bir parça olmaya aday!

7. Capcanlı renklerle ilkbahara "Merhaba." deyin!

2022’nin diğer bir trendi de tek renkle yapılan kombinler. Baştan aşağı mavi, yeşil, kahverengi, turuncu ve pembe olarak yapılan kombinler özellikle son zamanlara damgasını vuruyor. Eğer siz de tek renk, desensiz parçaları seviyorsanız bu elbiseyi incelemek isteyebilirsiniz. Canlı mavi rengiyle ilkbaharın enerjisini yansıtırken cool bir görünüm de elde edebileceğiniz Stradivarius Dokulu Halter Yaka Elbise ile bu bahara damganızı vurabilirsiniz! Esnek ve vücuda oturan kumaşı, mini etek boyu ve boyundan askılı oluşuyla sizleri kendine hayran bırakacak bu elbiseyi dilerseniz spor dilerseniz şık bir görünümle kombinleyebilirsiniz.

8. Spor elbiseler her günün kurtarıcısı: İster sokakta, ister okulda, isterseniz tatilde!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Elbise dendiğinde aklınıza ilk gelen spor bir model olmayabilir. Kombinlerinizde daha çok spor bir tarz benimsediyseniz, rahatınıza düşkünseniz ve elbise seçimlerinizde de bunu yansıtmak istiyorsanız sıradaki ürün tam size göre! Tommy Hilfiger Timeless Circl Bodycon Elbise, geri dönüştürülmüş polyester, elastan ve modal kumaştan üretilerek rahat ve şık tasarımıyla etkileyici bir görünüm vadediyor. Vücudu saran kesime sahip bu ürün farklı boyun kesimi sayesinde omuzlarınızı zarifçe ortaya çıkarabilirsiniz. Spor ayakkabı ve sandaletlerle kombinleyebilir, ilkbahara havalı bir giriş yapabilirsiniz. Spor tarz için harika bir parça olan bu elbisenin lacivert ve kırmızı seçenekleri de bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.