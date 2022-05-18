KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bu bahar göz kamaştırıp ilgiyi üstüne çekmek isteyenlerin tercihi baharlık elbise modelleri

Bu bahar göz kamaştırıp ilgiyi üstüne çekmek isteyenlerin tercihi baharlık elbise modelleri

17.05.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkbaharın gelişini iple çekenler buraya! Havaların ısınmasıyla elbiseler gardıroptan çıkıyor. Bahar ruhunu sonuna kadar yansıtmak, cıvıl cıvıl bir elbise kombini yapmak için can atıyorsanız sizin için güzel bir haberimiz var! Birbirinden farklı model ve renklerde en güzel baharlık elbiseleri sizler için seçtik ve tek tek inceledik.

Bu bahar göz kamaştırıp ilgiyi üstüne çekmek isteyenlerin tercihi baharlık elbise modelleri

Mini ve çiçekli elbiseler, spor ve sade elbiseler, şık ve uzun elbiseler… Bazen günlük hayatta, bazen resmi davetlerde, okulda, işte, tatilde severek giyilen baharlık elbiseler sıcak havaların en sevilen parçalarından. 2022’nin sıcak günlerine hazırlık yapmak ve bu bahar göz kamaştırarak tüm dikkatleri üzerinde toplamak isteyenler için baharlık elbiselerle karşınızdayız!

1. Çiçekli mini elbiseler bahar aylarının vazgeçilmezi

Bu bahar göz kamaştırıp ilgiyi üstüne çekmek isteyenlerin tercihi baharlık elbise modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

İlkbahar ve yaz aylarının en sevilen parçalarından olan elbiseler, hem şık hem de sevimli olmalarıyla vazgeçilmez hâle geliyor. İlkbaharın çiçeklerini üzerinizde taşımak, bahar ruhunu sonuna kadar yaşamak, özgürce hareket ederken şıklığınızdan da ödün vermemek en doğal hakkınız! Mini etek boyuyla ve harika tasarımıyla DeFacto U Yaka Balon Kollu Çiçekli Mini Elbise her gün giymek isteyeceğiniz türden! Açık mavi üzerine eklenen açık pastel renklerdeki küçük çiçeklerle çok sevimli olan bu elbisenin balon kol yapısı da tasarımına farklı bir dokunuş katıyor. Düğmeli yakası ve mini etek boyuna sahip bu elbise, muadillerine kıyasla oldukça da hesaplı!

Ürünü İncele

2. Şık davetlerde de baharlık ve çiçekli elbiselerle göz alıcı olun

Bu bahar göz kamaştırıp ilgiyi üstüne çekmek isteyenlerin tercihi baharlık elbise modelleri

İlkbaharın elbise şıklığını balo, düğün, nişan gibi şık davetlerde ve randevularda da kullanmak istiyorsanız sizin için harika bir elbise inceliyoruz! Uzun etek boylu baharlık elbiseler günlük bir kombin olmaktan çıkıp daha resmî ve şık davetler için güzel bir seçenek olabilir. Hele bir de topuklu sandaletlerle kombinlendiğinde beğenileri toplamanız an meselesi! TRENDYOLMİLLA Lacivert Yırtmaç Detaylı Elbise; bel kısmında bulunan dekolte detayları, çapraz sırt askıları ve uzun eteğine eklenen yırtmaçlarıyla harika bir seçenek. %100 polyester dokuma kumaştan üretilen bu elbise, lacivert rengin üstünde bulunan çiçekleriyle sizi kendine hayran bırakacak!

Ürünü İncele

3. Daha günlük ve sade bir model arayanları da unutmadık!

Bu bahar göz kamaştırıp ilgiyi üstüne çekmek isteyenlerin tercihi baharlık elbise modelleri

Siyah ve beyaz; zamansız renkler olmalarıyla her mevsimin, dönemin ve kombinin tamamlayıcısı olma rolü taşıyor. Kolayca kombinleyeceğiniz sade, zarif ve rahat bir elbise arıyorsanız bu ürüne bayılacaksınız! Düz siyah rengiyle dilediğiniz renkle birleştirip kullanabileceğiniz TRENDYOLMİLLA Siyah Askılı Bodycon Mini Örme Elbise, spagetti askılarıyla zarif bir tasarıma sahip. Rahat ve esnek kumaşıyla günlük kombinlerinizin kurtarıcısı olmaya aday bu elbiseyi siyah ayakkabı ve aksesuarlarla birleştirebileceğiniz gibi, pastel ya da canlı renklerle daha hareketli hâle getirebilirsiniz. Siyah dışında mint, mavi, kahverengi, gri ve kahverengi seçenekleri olan üründen dilediğinizi seçebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Farklı tasarımlar ve dikkat çekici renklerle çok daha iddialı bir görünüm elde edin

Bu bahar göz kamaştırıp ilgiyi üstüne çekmek isteyenlerin tercihi baharlık elbise modelleri

Girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinizde toplamayı, iddialı parçalar seçmeyi ve kıyafet seçiminde cesur davranmayı seviyorsanız harika bir elbiseyle karşınızdayız. Midi boyuyla hem sandalet, hem de topuklu ayakkabılarla rahatlıkla kombinleyeceğiniz, girdiğiniz ortamı ısıtacağınız Bershka Dekolte Detaylı Saten Midi Elbise sizin için harika bir ürün! Yumuşacık viskoz kumaşının üzerinde bulunan canlı pembe ve turuncu renkleriyle spiral şekilleriyle dikkat çeken bu elbise, farklı göğüs kesimi ve çapraz sırt askısıyla çok zarif. İlkbahar akşamlarında, randevularınızda, düğün ve nişan gibi davetlerde severek kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Yakalı ve düğmeli elbise modası geri geliyor!

Bu bahar göz kamaştırıp ilgiyi üstüne çekmek isteyenlerin tercihi baharlık elbise modelleri

2022’nin trendleri arasında yer alan vücuda oturan esnek ve düğmeli gömlek modası elbiselerde de karşımıza çıkıyor. Günlük tarzınızda farkınızı ortaya koyabileceğiniz, fiziğinizi ön plana çıkaran harika bir elbise inceliyoruz! Pull & Bear Düğmeli ve Büzgülü Kısa Gömlek Elbise, ilk olarak fıstık yeşili rengi ve parlak kumaşıyla dikkat çekiyor. Esnek kumaşı sayesinde vücudunuzu sararken, büzgülü ve boydan düğmeli oluşuyla çok daha farklı bir görünüm sağlıyor. Kısa kollu ve yakalı olan bu elbiseyi hem topuklu sandaletlerle hem de beyaz spor ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz. 2022’nin moda renklerinden kahverengiyle birleştirerek sıra dışı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Klasik ve şık bir elbiseyle zamansız stilinizi konuşturun

Bu bahar göz kamaştırıp ilgiyi üstüne çekmek isteyenlerin tercihi baharlık elbise modelleri

Farklı kesimler, hareketli kumaşlar, renkli desenleri sevenler buraya! Sıra dışı tasarımıyla sizi kendine hayran bırakacak zamansız bir elbise modeli inceliyoruz. Koton Fırfırlı Kolsuz Kalp Yaka Elbise kırmızı, yeşil, mavi ve pembe gibi canlı renkleri bir arada sunuyor! Fırfırlı ve kolsuz yapısıyla çok daha eğlenceli bir tasarıma sahip olan bu elbise kalp şeklindeki göğüs kesimiyle de dikkat çekiyor. Büyük çiçeklerle ve yeşil yapraklarla süslenen midi boydaki bu elbise, %100 pamuk oluşuyla rahat ve ferah bir kullanım sağlıyor. Hem romantik hem eğlenceli olan bu ürün, ilkbahar için eşsiz bir parça olmaya aday!

Ürünü İncele

7. Capcanlı renklerle ilkbahara "Merhaba." deyin!

Bu bahar göz kamaştırıp ilgiyi üstüne çekmek isteyenlerin tercihi baharlık elbise modelleri

2022’nin diğer bir trendi de tek renkle yapılan kombinler. Baştan aşağı mavi, yeşil, kahverengi, turuncu ve pembe olarak yapılan kombinler özellikle son zamanlara damgasını vuruyor. Eğer siz de tek renk, desensiz parçaları seviyorsanız bu elbiseyi incelemek isteyebilirsiniz. Canlı mavi rengiyle ilkbaharın enerjisini yansıtırken cool bir görünüm de elde edebileceğiniz Stradivarius Dokulu Halter Yaka Elbise ile bu bahara damganızı vurabilirsiniz! Esnek ve vücuda oturan kumaşı, mini etek boyu ve boyundan askılı oluşuyla sizleri kendine hayran bırakacak bu elbiseyi dilerseniz spor dilerseniz şık bir görünümle kombinleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Spor elbiseler her günün kurtarıcısı: İster sokakta, ister okulda, isterseniz tatilde!

Bu bahar göz kamaştırıp ilgiyi üstüne çekmek isteyenlerin tercihi baharlık elbise modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Elbise dendiğinde aklınıza ilk gelen spor bir model olmayabilir. Kombinlerinizde daha çok spor bir tarz benimsediyseniz, rahatınıza düşkünseniz ve elbise seçimlerinizde de bunu yansıtmak istiyorsanız sıradaki ürün tam size göre! Tommy Hilfiger Timeless Circl Bodycon Elbise, geri dönüştürülmüş polyester, elastan ve modal kumaştan üretilerek rahat ve şık tasarımıyla etkileyici bir görünüm vadediyor. Vücudu saran kesime sahip bu ürün farklı boyun kesimi sayesinde omuzlarınızı zarifçe ortaya çıkarabilirsiniz. Spor ayakkabı ve sandaletlerle kombinleyebilir, ilkbahara havalı bir giriş yapabilirsiniz. Spor tarz için harika bir parça olan bu elbisenin lacivert ve kırmızı seçenekleri de bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleriBu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri
Mine Tugay'ın elbisesi çok beğenilmişti...Mine Tugay'ın elbisesi çok beğenilmişti...
Değişmeyen tek şey değişimin kendisidirDeğişmeyen tek şey değişimin kendisidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Dilan Çiçek Deniz'in ses getiren kombinine uygun fiyatlı öneriler

Dilan Çiçek Deniz'in ses getiren kombinine uygun fiyatlı öneriler

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Yazın sizi şık gösterecek 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Yazın sizi şık gösterecek 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

Mine Tugay'ın elbisesi çok beğenilmişti...

Mine Tugay'ın elbisesi çok beğenilmişti...

Tümünü Gör
Mine Tugay'ın elbisesi çok beğenilmişti...

Mine Tugay'ın elbisesi çok beğenilmişti...

Hafta sonu kaçamaklarınızda hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Hafta sonu kaçamaklarınızda hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Dekoratif ve yer tasarrufunda yardımcı olacak mutfak ürünleri

Dekoratif ve yer tasarrufunda yardımcı olacak mutfak ürünleri

Eve gelip kendini doğrudan duşa atanlara bornoz önerileri

Eve gelip kendini doğrudan duşa atanlara bornoz önerileri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Tümünü Gör
Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Bu şampuanlar saçlarınızı yumuşacık yapacak!

Bu şampuanlar saçlarınızı yumuşacık yapacak!

Forma girmek için spor yapacaklara yardımcı ürünler

Forma girmek için spor yapacaklara yardımcı ürünler

Bahçenize şıklık getirecek yemek masa ve sandalye takımları

Bahçenize şıklık getirecek yemek masa ve sandalye takımları

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Dilan Çiçek Deniz'in ses getiren kombinine uygun fiyatlı öneriler

Dilan Çiçek Deniz'in ses getiren kombinine uygun fiyatlı öneriler

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Yazın sizi şık gösterecek 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Yazın sizi şık gösterecek 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

Mine Tugay'ın elbisesi çok beğenilmişti...

Mine Tugay'ın elbisesi çok beğenilmişti...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri

Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri

Sarkmaları toparlıyor! Sadece bir uygulamada bile gözle görülür etki

Sarkmaları toparlıyor! Sadece bir uygulamada bile gözle görülür etki

Bu saç maskesinin faydaları saymakla bitmiyor! Yapımı çok kolay

Bu saç maskesinin faydaları saymakla bitmiyor! Yapımı çok kolay

Evde göğüslerinizi büyütebilirsiniz! Ameliyata gerek yok...

Evde göğüslerinizi büyütebilirsiniz! Ameliyata gerek yok...

Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere uygun fiyatlı öneriler

Dilan Çiçek Deniz'in ses getiren kombinine uygun fiyatlı öneriler

Günlük bakım rutininize eklediğinizde etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.