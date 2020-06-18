Bu belirtiler meme kanserine işaret ediyor! Erken teşhis için acele edin...

Kadınların, 20 yaşına geldikten sonra kendilerini el ile muayene etmeleri gerekir. Kadınlarda adet döngüsüne bağlı olarak meme büyüklüğü ve hassasiyeti değiştiği için bu kontrolleri adetinizin ilk günü ya da adet bittikten sonraki 5. gün gibi belirli bir düzende yapmalısınız. Memelerinize ve koltuk altlarınıza dokunduğunuzda elinize ağrılı ya da ağrısız bir kitle veya sertlik geliyorsa vakit kaybetmeden bir genel cerraha görünerek muayene olmanız hayati önem taşır.

Yaklaşık her 8 kadından 1'inde görülen meme kanseri, sanılanın aksine sadece kadınlarda değil, daha az bir sıklıkla olsa da erkeklerde de görülebilen bir kanser türüdür. Meme kanserinde erken teşhisin tedavide başarı oranını oldukça artırdığı göz önüne alındığında hem kadınların hem de erkeklerin belirtileri biliyor olması ve kendilerini düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşır. Özellikle ailesinde meme kanseri öyküsü olan kişilerin 40 yaşından sonra düzenli bir şekilde doktor kontrolüne gitmesi gerekir.

2. Meme Görünümünde Oluşan Değişiklikler

Kimsenin göğüsleri tam olarak asimetrik değildir. Çok belli olmasa da iki meme arasında küçük boyut farklılıkları olur. Ancak memelerinizde gözle görülür bir değişiklik, asimetri ya da şekil bozukluğu fark ederseniz bu meme kanserinin bir belirtisi olabilir. Dolayısıyla bir doktora görünmeniz gerekir.

3. Meme Başında Değişiklik Olması

Meme başı ve çevresinde bazı değişikliklerin meydana gelmesi meme kanserinin habercisi olabilir. Meme başının içe çökmesi, düzleşmesi, renginin değişmesi, genişlemesi ya da çatlakların oluşması dikkate almanız gereken belirtilerdir. Meme başından kanlı ya da kansız olarak görülebilen akıntılar da (özellikle pembe veya kırmızı) hastaneye gitmenizi gerektiren belirtilerdendir.

4. Meme Derisinde Meydana Gelen Değişiklikler

Memede ya da meme ucu çevresinde kızarıklık, damar genişlemesi, yara, kabuklanma, morluk veya portakal kabuğu gibi bir görünüm oluşması meme kanseri belirtisi olabilir.

Siz de kendinizi muayene ettiğinizde yukarıdaki belirtilerden bir ya da birkaçını görüyorsanız vakit kaybetmeden bir doktora giderek muayene olmalısınız. Özellikle ailenizde meme kanseri öyküsü varsa daha dikkatli olmanız gerekir. Kendinizi gözlemleyerek memelerinizde oluşan değişiklikleri takip etmeniz, bir problemle karşılaştığınızda bunu erkenden fark etmenizi sağlar. Bu sayede bir an önce tedaviye başlayabilir ve sağlığınıza daha erken kavuşabilirsiniz.



