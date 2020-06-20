HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu besinler benzedikleri organa iyi geliyor! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Bu besinler benzedikleri organa iyi geliyor! Gözlerinize inanamayacaksınız...

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2020 15:53 | Son Güncelleme

Doğanın bize sunduğu lezzetli besinler sadece tat duyumuzu tatmin etmek için değil, aynı zamanda bizi hayatta tutmak için var. Ayrıca bazı besinlerin vücudumuzda bulunan organlarla olan benzerliği de oldukça ilgi çekici. Peki, bu benzerlik yararı da peşinde getiriyor desek! Gelin, birlikte benzediği organlara iyi gelen besinleri inceleyelim...

Bu besinler benzedikleri organa iyi geliyor! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Doğayı yakından incelediğimizde detaylar bizi hayrete düşürüyor. Mesela, cevizin beyine benzediğini ve sinir sisteminin gelişimi için çok faydalı olduğunu okul döneminde büyüklerinizden bolca duymuşsunuzdur. Ders çalışırken yanınıza konan, cebinize doldurulan ve yemeniz tembihlenen ceviz içleri... İşte aslında ceviz gibi başka besinler de var. Peki, doğada bulunan hangi yiyecekler hangi organa benziyor ve bu organa iyi geliyor?

CEVİZ

Ceviz, içerisinde yer alan omega-3 yağ asitleriyle beyin sağlığına katkı sağlıyor. Omega-3 yağ asitlerinin az olduğu durumda fetüste beyin gelişiminde anormallikler gözlenebiliyor. Sinir hücrelerinin gelişimi ve öğrenmek için yeni sinir ağlarına olan ihtiyacımız bu yağ asidine ve dolayısıyla cevize ne kadar önem vermemiz gerektiğini gösteriyor.

HAVUÇ

Havucu enine kestiğiniz zaman ortada açık, dışta koyu bir bölge ve koyu bölgenin üzerinde açık renk çizgiler görürsünüz. Bu şekilde gözümüzün renkli iris tabakasına benzeyen havucun gözlere iyi geldiği biliniyor. Havuç içerisinde yer alan beta-karoten bir A vitamini öncülüdür. Bu bileşenler gözün retina tabakasındaki görme pigmentlerinin yapısını oluşturur.

ÜZÜM

Lezzetli olduğu kadar faydalı da olan üzüm, şekil olarak akciğerimizde gaz alışverişinin gerçekleştiği hava kesecikleri olan alveollere benziyor. Üzümün kendisinden ziyade çekirdeğinde yer alan ve resveratrol adı verilen antioksidanın akciğer sağlığını korumada etkili olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu da demek oluyor ki, üzümle beraber çekirdeğini de yemek gerekiyor!

AVOKADO

Yağlı yapısı ve 0 glisemik indeksiyle formunu korumak ve kilo vermek isteyenlerin başvurduğu avokado, şekil olarak rahime benziyor. Yapısında bulunan antioksidan özelliğe sahip E vitamini ile kansere karşı savaşan avokado, hamilelik sürecinde ihtiyaç duyulan folik asit ve potasyum açısından zengin bir besin olarak karşımıza çıkıyor.

KEREVİZ

Kerevizin dal ve yaprak kısmını gözünüzün önüne getirdiğinizde kemiğe benzer bir görüntüye sahip olduğu fark edeceksiniz. Bünyesinde bulundurduğu fosfor ve kalsiyum ile kemik sağlığımız için faydalı olan kerevizi mevsiminde bol bol tüketmek gerekiyor.

ZENCEFİL

Keskin kokusuyla içerisine konduğu yiyecek ve içeceğe farklı bir aroma katan zencefil, şekil olarak mideyi andırıyor. Zencefilin içerisinde bulunan fenolik bileşikler sayesinde mide bulantısı, mide ağrısı ve gaz sorunu gibi birçok sindirim sistemi rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Ancak dikkat! Günlük önerilen doz olan 1,2 gramı geçmemek önemli.

DOMATES

Yapı itibariyle kalbe benzeyen yaz aylarının sevilen meyvesi domatesin içerisinde bulunan likopen maddesi, kalp hastalıklarının oluşma riskini %50 oranında düşürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklamasıBakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklaması
Bu karışım balgamı söküp atıyor, eser bırakmıyor! Bal, soğan, acı biber...Bu karışım balgamı söküp atıyor, eser bırakmıyor! Bal, soğan, acı biber...
2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

LGS sınavı sona erdi! Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

LGS sınavı sona erdi! Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

'13.00 gibi güzel haberler bekliyoruz'

'13.00 gibi güzel haberler bekliyoruz'

'Bu gidişle arabamı satacağım'

'Bu gidişle arabamı satacağım'

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır

Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu karışım balgamı söküp atıyor, eser bırakmıyor! Bal, soğan, acı biber...

Bu karışım balgamı söküp atıyor, eser bırakmıyor! Bal, soğan, acı biber...

Bu yöntemler ile diyet yapmadan ve spor salonuna gitmeden düz bir karına sahip olacaksınız!

Bu yöntemler ile diyet yapmadan ve spor salonuna gitmeden düz bir karına sahip olacaksınız!

Bunları yapmıyorsanız kalıcı olarak kilo vermeniz mümkün değil! Kiloları geri almamak için...

Bunları yapmıyorsanız kalıcı olarak kilo vermeniz mümkün değil! Kiloları geri almamak için...

Bu yöntemler ile 3 haftada dolgun kaşlara kavuşacaksınız! Tamamen doğal yöntemlerle...

Bu yöntemler ile 3 haftada dolgun kaşlara kavuşacaksınız! Tamamen doğal yöntemlerle...

Evdeki dağınıklığı yok edecek hiç duymadığınız yöntemler! Dolaplar rahatlayacak...

Evdeki dağınıklığı yok edecek hiç duymadığınız yöntemler! Dolaplar rahatlayacak...

Meğer gençleşmenin sırrı bu kremdeymiş! Ünlülerin sır gibi sakladığı...

Meğer gençleşmenin sırrı bu kremdeymiş! Ünlülerin sır gibi sakladığı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.