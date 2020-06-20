Bu besinler benzedikleri organa iyi geliyor! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Doğayı yakından incelediğimizde detaylar bizi hayrete düşürüyor. Mesela, cevizin beyine benzediğini ve sinir sisteminin gelişimi için çok faydalı olduğunu okul döneminde büyüklerinizden bolca duymuşsunuzdur. Ders çalışırken yanınıza konan, cebinize doldurulan ve yemeniz tembihlenen ceviz içleri... İşte aslında ceviz gibi başka besinler de var. Peki, doğada bulunan hangi yiyecekler hangi organa benziyor ve bu organa iyi geliyor?
CEVİZ
Ceviz, içerisinde yer alan omega-3 yağ asitleriyle beyin sağlığına katkı sağlıyor. Omega-3 yağ asitlerinin az olduğu durumda fetüste beyin gelişiminde anormallikler gözlenebiliyor. Sinir hücrelerinin gelişimi ve öğrenmek için yeni sinir ağlarına olan ihtiyacımız bu yağ asidine ve dolayısıyla cevize ne kadar önem vermemiz gerektiğini gösteriyor.
HAVUÇ
Havucu enine kestiğiniz zaman ortada açık, dışta koyu bir bölge ve koyu bölgenin üzerinde açık renk çizgiler görürsünüz. Bu şekilde gözümüzün renkli iris tabakasına benzeyen havucun gözlere iyi geldiği biliniyor. Havuç içerisinde yer alan beta-karoten bir A vitamini öncülüdür. Bu bileşenler gözün retina tabakasındaki görme pigmentlerinin yapısını oluşturur.
ÜZÜM
Lezzetli olduğu kadar faydalı da olan üzüm, şekil olarak akciğerimizde gaz alışverişinin gerçekleştiği hava kesecikleri olan alveollere benziyor. Üzümün kendisinden ziyade çekirdeğinde yer alan ve resveratrol adı verilen antioksidanın akciğer sağlığını korumada etkili olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu da demek oluyor ki, üzümle beraber çekirdeğini de yemek gerekiyor!
AVOKADO
Yağlı yapısı ve 0 glisemik indeksiyle formunu korumak ve kilo vermek isteyenlerin başvurduğu avokado, şekil olarak rahime benziyor. Yapısında bulunan antioksidan özelliğe sahip E vitamini ile kansere karşı savaşan avokado, hamilelik sürecinde ihtiyaç duyulan folik asit ve potasyum açısından zengin bir besin olarak karşımıza çıkıyor.
KEREVİZ
Kerevizin dal ve yaprak kısmını gözünüzün önüne getirdiğinizde kemiğe benzer bir görüntüye sahip olduğu fark edeceksiniz. Bünyesinde bulundurduğu fosfor ve kalsiyum ile kemik sağlığımız için faydalı olan kerevizi mevsiminde bol bol tüketmek gerekiyor.
ZENCEFİL
Keskin kokusuyla içerisine konduğu yiyecek ve içeceğe farklı bir aroma katan zencefil, şekil olarak mideyi andırıyor. Zencefilin içerisinde bulunan fenolik bileşikler sayesinde mide bulantısı, mide ağrısı ve gaz sorunu gibi birçok sindirim sistemi rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Ancak dikkat! Günlük önerilen doz olan 1,2 gramı geçmemek önemli.
DOMATES
Yapı itibariyle kalbe benzeyen yaz aylarının sevilen meyvesi domatesin içerisinde bulunan likopen maddesi, kalp hastalıklarının oluşma riskini %50 oranında düşürüyor.
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