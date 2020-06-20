Bu besinler benzedikleri organa iyi geliyor! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Doğayı yakından incelediğimizde detaylar bizi hayrete düşürüyor. Mesela, cevizin beyine benzediğini ve sinir sisteminin gelişimi için çok faydalı olduğunu okul döneminde büyüklerinizden bolca duymuşsunuzdur. Ders çalışırken yanınıza konan, cebinize doldurulan ve yemeniz tembihlenen ceviz içleri... İşte aslında ceviz gibi başka besinler de var. Peki, doğada bulunan hangi yiyecekler hangi organa benziyor ve bu organa iyi geliyor?

CEVİZ



Ceviz, içerisinde yer alan omega-3 yağ asitleriyle beyin sağlığına katkı sağlıyor. Omega-3 yağ asitlerinin az olduğu durumda fetüste beyin gelişiminde anormallikler gözlenebiliyor. Sinir hücrelerinin gelişimi ve öğrenmek için yeni sinir ağlarına olan ihtiyacımız bu yağ asidine ve dolayısıyla cevize ne kadar önem vermemiz gerektiğini gösteriyor.

HAVUÇ



Havucu enine kestiğiniz zaman ortada açık, dışta koyu bir bölge ve koyu bölgenin üzerinde açık renk çizgiler görürsünüz. Bu şekilde gözümüzün renkli iris tabakasına benzeyen havucun gözlere iyi geldiği biliniyor. Havuç içerisinde yer alan beta-karoten bir A vitamini öncülüdür. Bu bileşenler gözün retina tabakasındaki görme pigmentlerinin yapısını oluşturur.