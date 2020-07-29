Bu besinler cilt sağlığına çok faydalı! Brezilya güzeli de diyet programında yer veriyor...

İşte tüketildiğinde cildimize fayda sağlayan mucizevi 10 besin...
1- CEVİZ
Ceviz, bol miktarda omega 3, omega 6, çinko ve önemli bir antioksidan olan E vitamini içerir. Omega 3 ve omega 6 cildin kurumasını ve lekelenmesini önlerken E vitamini ve çinko, cildi besleyip yaraları hızla iyileştirir.
2- BAL KABAĞI
İçerisinde önemli mineraller olan potasyum, çinko, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve demir bulundurduğu gibi yüzde 90'ı su olan bal kabağı, A vitamini açısından oldukça zengindir. İçerisindeki retinoid bileşikleri sayesinde iltihap, sivilce ve diğer cilt problemlerinin iyileşmesine yardımcı olur.
3- SOMON
İçerisindeki doymamış yağ asitleri ile hücre yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir. Ek olarak içerisindeki selenyum ile de cildi dışarıdan gelebilecek zararlara karşı korur.
4- GREYFURT
C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Akne ve sivilce sorunlarına karşı cildi korur. Ayrıca kolajen ve elastinin içerdiği için de kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.
5- AVOKADO
İçerisindeki sağlıklı yağlar ve E vitamini sayesinde cildin nemlenmesini sağlar. Cilde sağlıklı bir görünüm verir. C vitamini ile cildin esnek yapısını korur. Antioksidan kapasitesi yüksek olan avokado, sigara, güneş ışığı gibi çevresel etmenlere karşı da cildi korumaya yardımcı olur.
6- YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, yüksek antioksidan etkilidir. DNA'nın zarar görmesini önler. Hücre yenilenmesini hızlandırır, kolajen üretimini arttırır. Böylece yaşlanmayı geciktirir. İçerisinde buluna polifenol adlı bileşik sayesinde antienflamatuar etki gösterir. Vücuttaki enfeksiyonları önler.
7- BİTTER ÇİKOLATA
Evet, içindeki kakao sayesinde cilde oldukça faydalı. İçindeki kakao ne kadar fazla ise faydası da o kadar çok oluyor. Cildi nemlendirip yumuşamasını sağlıyor. Dikkat etmeniz gereken şey içindeki şeker oranının az olması ve günlük 20 gramdan (2 küçük kare) fazla yememek.
8-BROKOLİ
Cilt güzelliği denilince akla gelen diğer önemli bir besin de kesinlikle brokolidir. A ve C vitaminleri, Çinko açısından oldukça zengindir. Yaşlanma karşıtıdır ve cildi dışarıdan gelecek zararlara karşı korur.
9-YUMURTA
Yumurta sağlıklı beslenme için olmazsa olmazdır. Bir canlının ihtiyacı olan her türlü vitamin, mineral ihtiyacını karşılar. Yüksek miktarda A vitamini içerir. Böylece cilt dokusunun yenilenmesini hızlandırır. İçeriğinde bol miktarda selenyum vardır. Ve yapılan araştırmalara göre selenyum deri kanserini önlemede önemli bir göreve sahip.
10- SU
Sonuncu ve de olmazsa olmaz besinimiz, su. Vücuttaki toksik maddelerin atılmasını sağlayarak cildin, pürüzsüz, sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Cildin nemlenmesini sağlayarak kurumasını önler. Hem de kan dolaşımını sağlayarak cildin beslenmesini sağlar. Bunun için günlük olarak en az 1,5-2 litre su içmelisiniz.
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