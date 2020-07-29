Bu besinler cilt sağlığına çok faydalı! Brezilya güzeli de diyet programında yer veriyor...

İşte tüketildiğinde cildimize fayda sağlayan mucizevi 10 besin...

1- CEVİZ

Ceviz, bol miktarda omega 3, omega 6, çinko ve önemli bir antioksidan olan E vitamini içerir. Omega 3 ve omega 6 cildin kurumasını ve lekelenmesini önlerken E vitamini ve çinko, cildi besleyip yaraları hızla iyileştirir.

2- BAL KABAĞI

İçerisinde önemli mineraller olan potasyum, çinko, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve demir bulundurduğu gibi yüzde 90'ı su olan bal kabağı, A vitamini açısından oldukça zengindir. İçerisindeki retinoid bileşikleri sayesinde iltihap, sivilce ve diğer cilt problemlerinin iyileşmesine yardımcı olur.

3- SOMON

İçerisindeki doymamış yağ asitleri ile hücre yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir. Ek olarak içerisindeki selenyum ile de cildi dışarıdan gelebilecek zararlara karşı korur.

4- GREYFURT

C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Akne ve sivilce sorunlarına karşı cildi korur. Ayrıca kolajen ve elastinin içerdiği için de kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.

5- AVOKADO

İçerisindeki sağlıklı yağlar ve E vitamini sayesinde cildin nemlenmesini sağlar. Cilde sağlıklı bir görünüm verir. C vitamini ile cildin esnek yapısını korur. Antioksidan kapasitesi yüksek olan avokado, sigara, güneş ışığı gibi çevresel etmenlere karşı da cildi korumaya yardımcı olur.