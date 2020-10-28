Bu besinleri bol bol tüketin! Nar, sarımsak, pırasa...

“Meme kanseri ve diğer kanserlerden korunmanın yolu sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersizden geçiyor. Kanserin oluşumunda beslenme alışkanlıklarının etkisinin %30 ile %70 arasında değiştiği unutulmamalıdır.

FAZLA KİLO ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜ

Yapılan çalışmalara göre, sağlıklı bir kiloda olmak, kadınların meme kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Aynı zamanda hastalığı geçirmiş olan bireylerde kanserin nüksetmesi olasılığını da önemli oranda düşürmektedir. Menopoza girmiş olan kadınların olmaları gereken kilonun üstünde olması, meme kanseri riskini artırıyor. Dolayısıyla ideal kiloda olmak meme kanserinden korunmamızı sağlayan en önemli etmenler arasında yer alıyor.

Günümüzde kanser ile mücadele başarılı ve etkili tıbbi çözümler geliştirilmiş olsa da kansere karşı en güçlü silahımız önlem almak ve korunmaktır. Kansere karşı alınabilecek en büyük önlemlerden biri sağlıklı ve dengeli beslenmektir. Diğer birçok kanser türünde olduğu gibi meme kanseri ile beslenme arasında da önemli bir ilişki vardır. Kanser hastalığı üzerine araştırma yapan uzmanlar bazı besinlerin içerdikleri maddelerin kanser riskini arttırdığını, bazı besinlerin ise azalttığını belirtmektedirler.