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Bu besinleri bol bol tüketin! Nar, sarımsak, pırasa...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Meme kanseri, dünyada en sık görülen ikinci kanser türüdür. Ülkemizde her 10 kadından 1’inde görülen meme kanserinden korunmak için en etkili yöntem, erken teşhis, düzenli hekim kontrolü ve sağlıklı yaşam tarzı olduğu unutulmamalıdır. Biruni Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Buse Özdemir, meme kanserine karşı koruyucu olan besinler ve beslenme yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

Bu besinleri bol bol tüketin! Nar, sarımsak, pırasa...

“Meme kanseri ve diğer kanserlerden korunmanın yolu sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersizden geçiyor. Kanserin oluşumunda beslenme alışkanlıklarının etkisinin %30 ile %70 arasında değiştiği unutulmamalıdır.

FAZLA KİLO ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜ

Yapılan çalışmalara göre, sağlıklı bir kiloda olmak, kadınların meme kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Aynı zamanda hastalığı geçirmiş olan bireylerde kanserin nüksetmesi olasılığını da önemli oranda düşürmektedir. Menopoza girmiş olan kadınların olmaları gereken kilonun üstünde olması, meme kanseri riskini artırıyor. Dolayısıyla ideal kiloda olmak meme kanserinden korunmamızı sağlayan en önemli etmenler arasında yer alıyor.

Günümüzde kanser ile mücadele başarılı ve etkili tıbbi çözümler geliştirilmiş olsa da kansere karşı en güçlü silahımız önlem almak ve korunmaktır. Kansere karşı alınabilecek en büyük önlemlerden biri sağlıklı ve dengeli beslenmektir. Diğer birçok kanser türünde olduğu gibi meme kanseri ile beslenme arasında da önemli bir ilişki vardır. Kanser hastalığı üzerine araştırma yapan uzmanlar bazı besinlerin içerdikleri maddelerin kanser riskini arttırdığını, bazı besinlerin ise azalttığını belirtmektedirler.

BU BESİNLERDEN UZAK DURUN

Kansere karşı almamız gereken en önemli adım kanserojen besin gruplarından uzak durmaktır. Araştırmalara göre bu besinlerin yüksek miktarda kanserojen içerdiği bilinmektedir.

Bunlar; işlenmiş gıdalar, şeker ilavesi yapılmış besinler, sağlıksız yağ bulunduran besinler, yüksek kalorili besinler, kızarmış besinler, yağlı şarküteri ürünleri.

Tedavi sürecinde hedef hastanın sağlıklı kiloda olması ve bu kiloda kalmasıdır.

BU BESİNLERLE MEME KANSERİNDEN KORUNUN

Kansere karşı koruyucu etkili bir besin olmamakla birlikte, düzenli tüketilen besin gruplarının kansere karşı koruyucu etkisinin bulunduğu düşünülmektedir. Uzak durulması gereken riskli besinleri beslenmenizden çıkartıldıktan sonra, sağlıklı besin gruplarının tüketiminin artırılması, meme kanseri ve diğer kanserlerden korunmada etkilidir. Meme kanserine karşı (ve diğer bir takım kanser türlerine karşı) koruyucu etkisi olduğu bilinen besin grupları aşağıdaki gibidir:

Likopen içeren besinler; Kuşburnu, nar, çilek, kiraz, domates, kırmızı biber

Omega 3 içeren besinler; Deniz ürünleri, soya fasulyesi, lahana, semizotu, ıspanak, ceviz, keten tohumu, Chia tohumu

Brassica sebzeler; brokoli, lahana, hardal, karnabahar, turp,

Soğangiller, tahıllar, yağlı tohumlar; Sarımsak, soğan, pırasa, tam tahıllı besinler, ceviz, fındık yağlı tohumlar

Sebze ve meyveler; C vitamini içeriği yüksek meyve ve sebzeler

Kanserden korunmak için uymamız gereken beslenme kuralları:

Haftada 2-3 kez balık tüketilmelidir.
Kırmızı ve işlenmiş et tüketimi azaltılmalıdır.
Günde 1-2 fincan yeşil çay içilebilir.
Düzenli olarak selenyum, C vitamini, E vitamini, zerdeçal, karoten ve resveratrol içeren besinler tüketilmelidir.
Meme kanseri olan hastalar 1-3 porsiyondan fazla soya tüketmemelidir.
Haftada en az 3 gün bakliyat tüketilmelidir.
Yemeklerde yağ olarak zeytinyağı (tercihen riviera) kullanılmalıdır.
Meme kanseri hastaları doktora danışmadan keten tohumu kullanmamalıdır. Düzenli olarak tüketimi önerilmez.
Hastaların diyetinin yağ oranı %20 düzeyinde olmalıdır. Bunun için diyetisyen desteği alınmalıdır.

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