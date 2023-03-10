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'Bu bir seçim vaadi değil' diyerek çağrı yaptı! İmamoğlu İstanbul'daki kiracılarla ilgili veriyi paylaştı: Sıkıntılı binaların yüzde 50'sinden fazlası...

10.03.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'da da binaların depreme dayanıklılığı için çalışmalar hızlandırıldı. Kadıköy'de KİPTAŞ'ın yenileyeceği bir apartmanın yıkım organizasyonuna katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bunun bugünü, yarını yok. Bunun seçimi, vesairesi de yok. Bu bir seçim vaadi sahası asla değil" diyerek bakanlıklara çağrıda bulundu. İmamoğlu ayrıca "Sıkıntılı binaların yüzde 50'sinden fazlasında kiracılar oturuyor" derken vatandaşlara da bir çağrı yaptı.

'Bu bir seçim vaadi değil' diyerek çağrı yaptı! İmamoğlu İstanbul'daki kiracılarla ilgili veriyi paylaştı: Sıkıntılı binaların yüzde 50'sinden fazlası...

Depreme dayanıklı binalar için KİPTAŞ harekete geçti, Tek Yapı Dönüştürme Projesi kapsamında 1967 yapımı Ferah Apartmanı yıkıldı. Depremde çökme riski olan binanın yıkımından önce konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Buradan tekrar Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere bütün ilgili bakanlıklara çağrı yapıyorum. Buyurun konuşalım. Aksaklıklar ne? Çağırın koşa koşa gelelim. İstanbul'da toplantılarımızı yapalım. Bakın tekrar altını çiziyorum, seçim vaadi meselesi değildir. Bu işin seçim takvimiyle ilgisi yoktur" diye konuştu.

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"BU BİR SEÇİM VAADİ SAHASI ASLA DEĞİL"

İstanbul'da deprem riski sebebiyle, bina yenilenmelerinin hızlanması gerektiğini belirten İmamoğlu şöyle konuştu:

"24 seneyi ne yazık ki rölantide geçirdik. Şimdi gaza basmalıyız ve bir an önce bütün binaların yenilenmesiyle ilgili müthiş bir seferberlik ilanıyla yol yürümeliyiz. Biz bu konuda kararlılığı göstermek adına yıkılacak bu binayı tekrar insanlara göstermek tabiri caizse imrendirmek istiyoruz. Bütün binaları KİPTAŞ yenileyemez. Sektörü harekete geçirmek istiyoruz, insanları bu konuda motive etmeye çalışıyoruz. Lütfen yuvalarımız sağlıklı ve dirençli olsun. Buradan tekrar Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere bütün ilgili bakanlıklara çağrı yapıyorum. İki ay sonra seçim var, biz çözeceğiz. Hala çağrı yapıyorum. Çünkü bunun bugünü, yarını yok. Bunun seçimi, vesairesi de yok. Bu bir seçim vaadi sahası asla değil. Bugün mü bir araya mı gelelim? Buyurun gelelim. Buyurun konuşalım. Aksaklıklar ne? Çağırın koşa koşa gelelim. İstanbul'da toplantılarımızı yapalım. Bakın tekrar altını çiziyorum, seçim vaadi meselesi değildir. Bu işin seçim takvimiyle ilgisi yoktur. O bakımdan bugün bir doğru karar alalım. Seçimden sonra kim yönetecekse o devam ettirsin, meseleye böyle bakmak gerekir."

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"İNSANLARIMIZ CAN TEHDİDİNDEN KURTULACAK"

"İşte burada arkadaşlarım uzlaşmaya katkı sundular. İki yıl süren süreci hızlandırdılar. Sonuca evrildi. Şimdi burada insanlarımız bu can tehdidinden kurtulacaklar. Bakın burası mali olarak da kendisine birtakım fırsatları sunma konusunda kabiliyeti olan bir mahallemiz. İstanbul'umuzun, Kadıköy'ümüzün öyle bir mahallesi. Ona rağmen insanlarımız iki yıl, üç yıl, dört yıl bekliyor olmaz. KİPTAŞ devreye girdi. Çözüme kavuştu ama çözüme kavuşma konusunda bekleyen başka binalar da var. O bakımdan bu envanteri hızlıca güçlendirmek bizim sorumluluğumuz." 

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"SIKINTILI BİNALARIN YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASINDA KİRACILAR OTURUYOR"

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımızdan edindiğim istatistiki bilgilere göre, İstanbul'da sıkıntılı binalarımızın yüzde 50'sinin üzerinde kiracılar var. Sıkıntılı binaların yüzde 50'sinden fazlasında kiracılar oturuyor. Dolayısıyla buradan sesleniyorum. Evet koşullarımız zor, Türkiye'nin ekonomik koşulları sıkıntılı ama kiralık evler konusunda dikkat etsinler. Her binada oturmayı mutlaka kendilerine çözüm olarak görmesinler. Çürük binayı, yani ağır hasar almaya dönük tehdidi olan bir binayı hiç kimsenin kiraya verebilme hakkı olamaz. Bunu da engelleyici önerilerimiz vardır. İşte bütün bunları bir masada konuşalım arzusundayız."

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İmamoğlu'nun konuşmasının ardından binada yıkım işlemleri devam etti. Feneryolu Mahallesi'nde bulunan apartmanın 9 ay sonunda teslim edileceği bilgisi verildi. Hafta sonunda incelemelerde bulunmak üzere Adana ve Hatay'a gideceğini aktaran İmamoğlu, Hatay'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geleceğini söyledi. İmamoğlu, daha sonra alandan ayrıldı.

(DHA)

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