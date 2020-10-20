HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu bölgedeki ağrıya dikkat! Anormal sürtünme, stres...

Bu bölgedeki ağrıya dikkat! Anormal sürtünme, stres...

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.10.2020 09:41 | Son Güncelleme

Yaş, yaralanma ya da çeşitli hastalıklar kalça eklemlerinin yıpranmasına sebep olabiliyor. Yıpranmış kalça eklemleri hareket etmek, yürümek ve oturup kalkarken ağrıya neden olabiliyor. Zaman içinde kişinin hareket kabiliyeti de azalıyor, bu sebeple kalça eklemine protez ameliyatı gerekli olabiliyor. Ancak erken teşhis ile gerekli önlemleri alınarak, hasta güçlü bir eklem yapısına kavuşabiliyor. Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, kalça kireçlenmesi ve erken teşhisin önemi hakkında bilgi verdi.

Bu bölgedeki ağrıya dikkat! Anormal sürtünme, stres...

Kalça eklemi çok güçlü olsa da anatomik yapısından dolayı hareket esnasında eklem yüzleri birbirine zarar verebilmektedir. Doğuştan gelen kalça bozuklukları, kırıklardan sonra oluşabilecek kalça çukuru bozulmaları, avasküler nekroz gibi hastalıklar, genetik miras ya da futbol gibi spor dalları kalça eklemindeki hastalıkların temel nedeni olan eklem anatomisinin bozulmasına yol açabilir. Bu bozulma sonucunda oluşan anormal sürtünme ve anormal stres yoğunlaşması; kıkırdağın yıpranmasına, dökülmesine, yırtılmalara yol açarak kireçlenmeye giden yolu açmaktadır.

ANİ KALKIŞLARDA HİSSEDİLEN AĞRIYA DİKKAT

Kalça ekleminde problemi olan kişiler genellikle kasıkta görülen kalça eklemi ağrısından şikayet eder. Kalça kaynaklı kasık ağrıları, uzun süre oturduktan sonra aniden kalkarken sanki kasığa bir bıçak saplanması şeklinde kendini gösterir. Kalça kilitlenir, kişi hareket edemez. Böyle bir ağrı kesinlikle basit bir kalça ağrısı olarak düşünülmemelidir. Ayrıca merdiven inip çıkarken zorlanma yaşanabilir. Aksama ve ağrı nedeniyle topallama gibi şikayetler de ortaya çıkabilir.

Kalça ekleminde hissedilen ağrıda yapılan özel testlerle hastanın belli hareketleri yapıp yapamadığı incelenir. Kalça filmi kalçanın yapısında bozukluk olduğunu gösteren çok önemli ayrıntıları ortaya koyabilir. Böylelikle tedavisi mümkün olmayan, kişiyi protez ile yaşamaya mahkum bırakan bir hastalık olan kireçlenmeye doğru gidebilecek bir tablo, çok önceden tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir.

VÜCUT AĞRILARINI AZALTMAK ÖNEM TAŞIYOR

Kalça eklemi vücudun en fazla yük taşıyan eklemidir. Bu nedenle aşırı kiloyla daha fazla yük taşıması önlenmelidir. Kalça ekleminde kireçlenme olan aşırı kilolu kişilerin mutlaka beslenmesine dikkat etmesi ve kilo vermesi gerekir.

Kalça eklemi çevresindeki kasların kuvvetini ve dengesini ayarlamak için özel bir egzersiz tedavisi önerilir. Kişinin bel fıtığı gibi bir sorunu yoksa esneme ve germe harekelerini içeren yoga ve pilates önemli derecede katkı sağlayabilir. Bunun yanında kişinin ihtiyacına göre ağrı kesici, kas gevşeticiler de verilebilir.

EKLEM KORUYUCU CERRAHİ MÜDAHALE İLE MÜMKÜN

Kalça eklemi koruyucu ameliyatların gerektiği durumlarda kalça artroskopisi adı verilen kapalı ameliyatlar, eklem içi problemlerin giderilmesini sağlar. Bir diğer teknik ise “Güvenilir Luksasyon”dur. Bu teknikte kalça yuvasından çıkarılır. Kalçanın yuvasından çıkması normalde dolaşımı bozarak, kalçada çok ciddi hasara neden olabilmektedir. Ancak geliştirilen bu yöntemde kalça yuvasından eklem korunarak çıkartılmakta ve yapılan müdahaleyle gelişebilecek kireçlenme önlenmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Adeta mideyi dezenfekte ediyor! Kimyon suyuyla...Adeta mideyi dezenfekte ediyor! Kimyon suyuyla...
Koronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki farkKoronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki fark
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Pompeo'dan Rusya'ya karşı çağrı: Bize katılmaya çağırıyoruz
Pompeo'dan Rusya'ya karşı çağrı: Bize katılmaya çağırıyoruz
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Ankara'da büyük yangın! Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı
Ankara'da büyük yangın! Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adeta mideyi dezenfekte ediyor! Kimyon suyuyla...
Adeta mideyi dezenfekte ediyor! Kimyon suyuyla...
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bakanlıktan korkutan uyarı: Mide kanserine neden oluyor
Bakanlıktan korkutan uyarı: Mide kanserine neden oluyor
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Osteopoz uyarısı: Bu önlemler alınmazsa...
Dikkat, risk artıyor! Bu önlemler alınmazsa...
Kanıtlandı: Koronavirüs insan cildi üzerinde 9 saat yaşayabiliyor!
Koronavirüs insan cildi üzerinde 9 saat yaşayabiliyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.