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Bu bulmacalar göründüğünden daha aldatıcı! Sizce katil kim?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

Sosyal medyada oldukça popüler olan bu sorular, bulmaca çözmeyi sevenlerin oldukça keyifli zaman geçirmesini sağlayacak.

7 farklı soruya cevap verirken dikkatle incelemeyi unutmayın. Çünkü bu bulmacalar göründüğünden daha aldatıcı. (Bulmacaların cevapları galeri sonunda)

Bu bulmacalar sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

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Restoranın tuvaletinde kanlar içinde yerde yatan kadının katili resimdeki numaralandırılmış insanlardan hangisi? Dikkatli bakın, küçük ayrıntılar katili ele veriyor...
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En sondaki üçgenin içine soru işareti yerine hangi rakam gelmeli?
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Bu resimdeki saatlerden biri oyuncak. Sadece dikkatli gözler hangisi olduğunu çözebilir.
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Sadece 3 kesikle bu pastadan 8 dilim çıkarabilir misiniz?
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Burada kaç tane küp vardır?
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Baba ile oğulun yaşları toplamı 66. Baba ve oğulun yaşları aynı rakamların birbirinin tersi dizilmiş hallerinden oluşuyor. Baba ve oğlu kaç yaşındadır?
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Resimdeki kutulardan soru işareti yerine hangi rakam gelmeli?
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CEVAPLAR

CEVAPLAR
Katil 4 numaralı adam. Masasındaki eksik bıçak maktulun hemen yanında duruyor. Gömleği dağılmış ve kenarı yırtılmış. Üstelik yırtık parça da kadının elinde. Adamın boğazında muhtemel bir boğuşmadan kalma maktulun tırnak izleri de dikkat çekiyor.
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Soru işareti yerine gelmesi gereken rakam 3. Resmin bütününde bütün üçgenlerin içindeki rakamlar, tepedeki rakamdan sol taraftaki rakamın çıkarılıp sağ taraftakiyle çarpılmasından elde edilmiş. Dolayısıyla; (6-5)x3=3
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Soldaki saat oyuncak. Çünkü yelkovanı saatin etrafında tam tur atamayacak kadar büyük.
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İşte 3 kesikle 8 dilim pasta elde etmenin yöntemi...
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Bu resimde 9 tane küp var.
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Bu problemin 3 ayrı yanıtı var. İşte o yanıtlar...
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Soru işareti yerine "R" gelmeli. Çünkü buradaki semboller bir otomobil vitesini temsil ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bulmaca

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