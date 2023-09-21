Bu burçlar sevdiğini gözünden bile kıskanıyor! En kıskanç 3 burç

Astroloji, insanların karakter özellikleri ve burçları ile ilgili pek çok bilgi sağlar. Birçok insan, burçlarına göre birçok konuda kararlar verir, hayat tarzı belirler ve ilişkilerine yön verir. Bazı burç kişilerinin kıskançlık özellikleri çok ağır basabiliyor.

Yengeç doğası gereği herkesi koruyup kollama ihtiyacındadır. Size o kadar iyi bakar ki inanamazsınız. Ancak bunun karşılığında sevdiklerinin de gözünde bir numara olmak ister. Amacı vazgeçilmemektir. Eğer onu önceliğiniz haline getirmezseniz çok kıskanç yapıya bürünebilir. Ya kabuğuna çekilir ya da hayatınızdan çıkar.

Akrep doğası gereği derin ilişkiler kurar. Sevdiğini size belli etmek istemez çünkü akrep gizemli olmayı da sever. Sevdiğini göstermez ama sizin bildiğinizden de emin olmak ister. Kıskançlığını da içinde yaşar ve hiç tahmin etmediğiniz zamanlarda sizi kıskandığındaki duygularını sizinle paylaşır çünkü o an ona hissettirdiğinizi unutmamamıştır.

Boğa burcu kolaylıkla birisine güvenmez. Ancak güvendiğinin de her daim yanında olmasını ister. Bağa insanları konuşurken hep şu cümleleri söyle “benim marketim, benim kasabım, benim eşim, benim çocuğum”. Aşırı sahiplenmeden kaynaklanan kıskançlık yapabilir. Çünkü ona aitsinizdir.





