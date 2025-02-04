Bu burçlar şubat ayını zor geçirecek: Astrolog tarih vererek uyardı!

2025 Şubat ayının şanslı burçları ikizler, terazi ve kova burcu olarak açıklanmıştı. Her ayın şanslı burçları gibi şanssız burçları da merak ediliyor. Astrolog Güler, 2025 Şubat ayını zor geçirecek burçları boğa, aslan ve akrep burcu olarak açıkladı.

BOĞA BURCU

2-7 Şubat tarihlerinde özellikle kendini ruhsal olarak başkalarına adama ve aşırı derecede mükemmeliyetçi tutumlar içersinde olabilirsin. Aslında yapman gerekenin sisteme teslim olmak olduğunu bilsen de içsel olarak kontrol etme ihtiyacı duymandan kaynaklı gergin bir zaman dilimi olabilir senin için. 10 Şubatta ise yaratıcı ve özgün fikirlerini toplumsal alanda ifade ederek kariyerinde fark yaratma potansiyeli, ancak kişisel özgürlüğünü ve sıra dışı duruşunu güçlü bir şekilde vurgulama ihtiyacı içersinde olabilirsin. Bu konuları da en çok çocuk ya da kardeşlerinle ya da iş yaşamında senden küçük yaşta olanlarla yaşama potansiyelin oldukça yüksek. 11 Şubatta ise eş, baba veya amirlerle sözel çatışmalar yaşayabilirsin aman dikkat! 20 Şubatta ise arkadaşlıklar ve sosyal çevrede sezgisel ve yaratıcı iletişim yeteneğiyle ilham verirken, maddi konularda geniş düşünceyle fırsatlar yakalama ve bilgiyi kazanca dönüştürme potansiyeline sahip olabilirsin. Ancak burada duygularında sürekli değişkenlikler yaşaman seni biraz zorlayabilir.

ASLAN BURCU

2-7 Şubat tarihlerinde derin duygusal ve ruhsal bağlara yönelme, fedakarlık ve aşkınlık temalı ilişkiler yaşama arzun olabilirken, geçmişten gelen maddi güvence arayışını ve eleştirel yaklaşımları bırakma ihtiyacı da hissedebilirsin. Bu da seni değer duygun anlamında biraz gerekebilir. Özellikle de kız kardeş ya da kızın söz konusu olduğundan daha da bir içsel gerginlik söz konusu olabilir. 10 Şubatta ise ilişkilerde sıra dışı ve ileri görüşlü iletişim kurma yeteneği ile toplumsal alanda yenilikçi ve özgün bir kariyer inşa etme potansiyeli seni biraz zorlayabilir. Bu durumu hiç beklenmedik gaflarla ifade edebilir bundan dolayı da zor durumlarda kalabilirsin. Aman dikkat! 11 Şubatta ise işle ev yaşamı biraz karışabilir. Bu tarihte iş yaşamını eve, ev yaşamını da işe yansıtmamaya özen göstermelisin. 20 Şubatta ise derin sezgilerle gizli bilgileri anlama ve ifade etme yeteneğiyle, sosyal çevreden gelen fırsatlarla entelektüel ve maddi büyüme potansiyeline sahip olabilirsin. Ancak yaşadıklarını da büyütmemeye özen göstermende fayda var. Seni dönüşüme zorlayan konuları da akışta kabul etmekte fayda var.

AKREP BURCU

2-7 Şubatta aşk ve yaratıcılıkta idealizm ve fedakarlık arzusuyla parlamak, ancak geçmişten gelen eleştirel sosyal ilişkileri bırakıp kalpten bağ kurmayı öğreneceğin bir zaman dilimi yaşayabilirsin. 10 Şubatta ise aile içinde özgün ve ileri görüşlü fikirler geliştirirken, ilişkilerde sürprizlerle dolu ve yenilikçi dinamikler kurma potansiyelin oldukça yüksek. Ancak bunu ifade ederken düşüncelerinde herkesin faydasına olacak şekilde düşünmende fayda var. 11 Şubatta ise eril aile büyükleriyle çatışmalardan kaçınmakta fayda var. İlişkilerine hiç beklemediğin yerde müdahelesi canını biraz sıkabilir. 20 Şubatta ise yaratıcı ifade ve sezgisel iletişimle parlayarak derin ortaklıklardan gelen bilgeliği ve finansal fırsatları genişletme fırsatın olabilir. Eş geliri, miras ya da hobi alanlarından gelen ek gelirlerden kaynaklı biraz zorlu bir gün yaşayabilirsin. Aman dikkat!