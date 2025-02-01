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Şubat ayını şanslı geçirecek burçlar açıklandı: Dikkat! Astrolog tarih vererek uyardı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.02.2025 08:43
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Yılın ikinci ayı başladı. Her ay olduğu gibi şubat ayının da en şanslı ve en şanssız burçları belli oldu. 12 burç içinde yer alan bu 3 burç diğerlerine göre şubat ayını daha şanslı geçirecek.

Şubat ayını şanslı geçirecek burçlar açıklandı: Dikkat! Astrolog tarih vererek uyardı!

2025 yılının ikinci ayı olan şubat ayının en şanslı 3 burcu ikizler, terazi ve kova burcu olarak açıklandı. Astrolog Güler, şanslı burçlara tarih vererek uyarılarda bulundu.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU

Bu aya odak noktan olan iş yaşamınla ilgili konularda başlıyorsun. Her ne kadar kendini kısıtlanmış hissetsen de alt tabanda ilahi olan tarafından desteklendiğinin de idrakinde olarak geçirebilirsin. Özellikle 4 şubat tarihinde eş ailesi, devletle ilgili işlemler, akademik hayat veya varsa mahkeme gündemlerin bunlarla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. Bir sözleşmeye imza atma potansiyelin oldukça yüksek. 9 Şubat hayatınla ilgili kamusal bir dava durumu gündeme gelebilir. Bu iş hayatınla ilgili de olabilir ailevi bir konudan dolayı da yaşayabilirsin. Ancak süreç ne kadar sıkıntılı ilerlese de kazanan taraf olabilirsin. 23 Şubatta ise kardeş ya da çocuklarınla ilgili olumlu bir gelişme yaşayabilirsin. Araç alım-satım gibi bir planın varsa şubat ayında gerçekleştirebilirsin.

TERAZİ BURCU

TERAZİ BURCU

Şubat ayına günlük rutinlerin, iş yaşamın ve sağlık konuları ile başlıyor olacaksın. Ayak ya da 5 duyu organlarınla ilgili sağlıksal problemlerin varsa iyileşme potansiyelin oldukça yüksek. Ay başında yaşadıklarının hepsinin ilahi sistemin parçası olduğunu kabul ederek geçirebilirsin. 4 Şubat tarihinde yaşam kaliteni arttırmak adına girişimlerde bulunabilirsin. Yeni bir eğitime başlayabilir, uzak bir seyahat planı yapabilir ve yaşadıkların sana yeni bir bakış açısı kazandırabilir. 9 Şubat tarihinde iş yaşamınla ilgili olumlu adımlar söz konusu olabilir. Verdiğin performansın sonuçlarını hissedebilirsin. 23 Şubat tarihinde ise öğrencilerin, çocukların ya da kardeşlerinin sosyal etiketleriyle ilgili güzel haberler alabilir ve bunu tanıdığın herkese duyurmak isteyeceğin bir gün yaşayabilirsin.

KOVA BURCU

KOVA BURCU

Şubat ayına kendi yeterlilik alanların ve finansal gündemler ile başlıyor olabilirsin. Finansal kazançlarında artış yaşayabilir, yeteneklerinin Allah vergisi olduğu idrakini yaşayabilirsin. Buna bağlı olarak da içsel anlamda daha huzurlu hissedeceğin zaman dilimi olabilir. 4 Şubatta ise kendinle ilgili sıra dışı bir adım atabilirsin. Dış görünüşünde değişiklik yapabilir, yeni bir moda akımını benimseyebilir buna bağlı olarak da hayattan daha fazla keyif alabilirsin. 9 Şubat tarihinde evle ilgili yoğun gündemlerin olabilir. Varsa meme ya da mide ya da hormonsal hastalıklar bunlarla ilgili tedavi gündemlerin olabilir ki şifa da bulabilirsin. Finansal olarak beklediğin bir durum varsa bunu da alacağın bir gün olabilir. 23 Şubatta ise sanatsal faaliyetlere eğilim göstereceğin bir zaman dilimi yaşayabilir ve düşüncelerinde olumlamalara daha fazla yer açabilirsin.

Anahtar Kelimeler:
İkizler burcu Kova burcu Terazi burcu
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