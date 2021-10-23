Bu burçları taşıyanlar dünyaya patron olmak için gelmiş! işte astrolojinin liderleri!

Astrolojiye yakınlaştıkça kişiler ay burcu, güneş burcu, güney ay düğümü, kuzey ay düğümü gibi kavramları öğrenmeye başladı. İnsanlar hem bu kavramları öğrenmek için hem de yıldız haritalarını baktırabilmek için astrologların kapısını aşındırır oldu.

Kavramların fazlalığı kafa karıştırıcı olsa da her burç için belli başlı özellikler vardır. Örneğin boğa burcunun fazlasıyla yemeğe düşkün olması, balık burcunun duygusallığı, oğlak burcunun sakin yapısı, halk tarafından bilinen, belli başlı özellikleridir.

Peki ama burç dünyasının lider özelliklere sahip olanları kimler?

İşte patron olmak için doğmuş 3 burç:

Aslan: Aslan burcu insanları doğuştan lider özelliklere sahiptir.

Koç: Koç yönetmeden duramaz. Çevresindeki insanları dahi yönetirler.

Başak: Titiz başak burçları her işi denetlerler. İyi birer yönetici olabilirler.



