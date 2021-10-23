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Bu burçları taşıyanlar dünyaya patron olmak için gelmiş! işte astrolojinin liderleri!

23.10.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astroloji çok uzun yıllardır hayatımızda ancak 2019 yılından beri pandemi sebebiyle eve kapanmalar arttıkça kişilerin okumaya, anlamaya olan ilgisi arttı. Bazı kişiler ise kötüye giden hayat şartlarının ne zaman normale döneceğini öğrenmek umuduyla astrologların sosyal medyalarını takibe almaya başladı. Böylelikle gökyüzü hareketleri hakkında bilgiler artmış oldu. İşte bir ilginç bilgi daha… Sizin burcunuzda dünyaya patron olmak için mi gelmiş? İşte detaylar…

Bu burçları taşıyanlar dünyaya patron olmak için gelmiş! işte astrolojinin liderleri!

Astrolojiye yakınlaştıkça kişiler ay burcu, güneş burcu, güney ay düğümü, kuzey ay düğümü gibi kavramları öğrenmeye başladı. İnsanlar hem bu kavramları öğrenmek için hem de yıldız haritalarını baktırabilmek için astrologların kapısını aşındırır oldu.

Kavramların fazlalığı kafa karıştırıcı olsa da her burç için belli başlı özellikler vardır. Örneğin boğa burcunun fazlasıyla yemeğe düşkün olması, balık burcunun duygusallığı, oğlak burcunun sakin yapısı, halk tarafından bilinen, belli başlı özellikleridir.

Peki ama burç dünyasının lider özelliklere sahip olanları kimler?

İşte patron olmak için doğmuş 3 burç:

Aslan: Aslan burcu insanları doğuştan lider özelliklere sahiptir.

Koç: Koç yönetmeden duramaz. Çevresindeki insanları dahi yönetirler.

Başak: Titiz başak burçları her işi denetlerler. İyi birer yönetici olabilirler.

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