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Bu camiyi bulmak neredeyse imkansız!

26.07.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Tabakhane Mobilyacılar Camii, arasında sıkıştığı 7 katlı binalar nedeniyle görünmez hale geldi. İlginç görüntü oluşan bölgede caminin minaresinin binalardan biriyle neredeyse bütün gibi görünmesi caddeye yolu düşenleri şaşırtıyor.

Bu camiyi bulmak neredeyse imkansız!

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde 1986 yılında yapılan Tabakhane Mobilyacılar Camii, yıllar içinde etrafına yapılan binaların arasında kaldı. Tabakhane esnafı ve mahalleliler tarafından yaptırıldığı öğrenilen cami, 7 katlı 2 binanın ortasında kalarak neredeyse fark edilemez oldu.

BİLMEYENLER CAMİYİ BULMAKTA ZORLANIYOR

Minarenin boyuna ulaşan binalar adeta cami ile bütünleşti. Çevrede yaşayan vatandaşlar binaların 15-20 yıl içerisinde yapıldığını belirterek, bilmeyenlerin camiyi bulmakta zorlandığını ifade etti. Ayrıca mahalleliler, caminin görünümünü korumak için binaları yapan müteahhitti uyardıklarını da söyledi.

eskişehir tabakhane mobilyacılar camii görmek neredeyse imkansız (2)

eskişehir tabakhane mobilyacılar camii görmek neredeyse imkansız (1)

İHA

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Eskişehir
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