Bu camiyi bulmak neredeyse imkansız!

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde 1986 yılında yapılan Tabakhane Mobilyacılar Camii, yıllar içinde etrafına yapılan binaların arasında kaldı. Tabakhane esnafı ve mahalleliler tarafından yaptırıldığı öğrenilen cami, 7 katlı 2 binanın ortasında kalarak neredeyse fark edilemez oldu.

BİLMEYENLER CAMİYİ BULMAKTA ZORLANIYOR

Minarenin boyuna ulaşan binalar adeta cami ile bütünleşti. Çevrede yaşayan vatandaşlar binaların 15-20 yıl içerisinde yapıldığını belirterek, bilmeyenlerin camiyi bulmakta zorlandığını ifade etti. Ayrıca mahalleliler, caminin görünümünü korumak için binaları yapan müteahhitti uyardıklarını da söyledi.

İHA

