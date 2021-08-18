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  4. Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor

18.08.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambakları, İzmir'in Karaburun ilçesindeki Badembükü'nde görüntüledi. Dünya üzerinde çok az ülkede görülen kum zambakları, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğundan Dünya Doğa Koruma Birliği’nce koruma altında bulunuyor. Kum zambaklarının tehlike altında bulunmaması için de caydırıcı para cezaları uygulanıyor.

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan Badembükü kumsallarında kum zambakları, çiçek açmaya başladı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan, kum zambağına zarar gelmemesi için Karaburun Belediyesi, sahilde güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan Karaburun Belediyesi tarafından, kum zambağına zarar verenler hakkında 80 bin 465 TL idari para cezası uygulanıyor.

Etrafı taşlarla örülen, uyarı tabelaları asılan ve çevresi iplerle çevrilerek korunan kum zambaklarına karşı vatandaşların da duyarlı olmasını isteyen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Badembükü plajımıza her türlü motorlu araçla giriş yapılmasını ve çadır kurulmasını yasakladık. Nesli tükenmekte olan değerlerimize karşı hassas olmamız ve onların da yaşam haklarına saygı göstermemiz gerekiyor. Dünyanın çok az ülkesinde görülen bu güzel bitkimizi Karaburunlular olarak iyi tanıyoruz. Onları gözümüz gibi korumak ve yaşamalarını sağlamak için hassas davranıyoruz” dedi.

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SADECE SICAK AYLARDA AÇIYOR

Özellikle kumulların oluşmasında çok önemli etkiye sahip olan özel soğanlı bir bitki türü olan kum zambakları, sadece yazın en sıcak aylarında çiçek açıyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çiçeklenen ve nesli tehlike altında olan kum zambakları, en sıcak hava şartlarına dayanıklı olmaları, üzerlerine kum geldikçe uzayarak kum tepelerinin oluşumunda önemli yere sahip olmaları ile biliniyor.

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İHA

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