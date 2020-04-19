Bu cilt bakımı önerileri uzmanlarda! Hem de evdeki malzemelerle...

Doğal kürler mutlaka temiz cilde uygulanmalıdır. Bu sebeple bakım yapmadan önce cildinizi güzelce temizlemeyi ihmal etmeyin. Arındırılan cilde doğal malzemeler çok daha etkili bir şekilde nüfuz eder. Şimdi sıra geldi evinizde bulunan bu ürünlerin cildinizde mucizeler yaratmasına! İşte evde rahatlıkla yapabileceğiniz cilt bakımı için birbirinden doğal ve pratik yöntemler...
Cildinizdeki tüm pürüzleri ortadan kaldıracak olan bu maske için sadece iki malzemeye ihtiyacınız var:
2 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı toz tarçın
Yüzünüzü güzelce temizleyip kurutun. Bir kapta bal ve tarçını karıştırın. Yaptığınız karışımı yüzünüze sürün. 15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın. Etkili sonuçlar elde edebilmek için bu maskeyi haftada bir kez olacak şekilde uygulayabilirsiniz.
Yoğurt ve limon karışımıyla artık siyah noktalardan kurtulmak mümkün!
1 kase yoğurt
1 adet limon
1 kase yoğurdun içine 1 adet limonun suyunu sıkarak ilave edin ve karıştırın. Karışımı yüzünüze sürüp, 15 dakika bekletin. Ardından ılık suyla yıkayın. Siyah noktalarınız her çıktığında maskeyi tekrarlayabilirsiniz.
Elma sirkesini her gün tonik olarak kullanırsanız cildiniz ferahlar ve canlanır. Yapmanız gerekenler ise çok basit:
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı elma sirkesi
Elma sirkesi ilave ettiğiniz suyu bir pamuk yardımıyla temiz cildinize uygulayın. İşlemi bitirdikten sonra sirke uçacağı için suyla durulamanıza gerek yok. Gece boyu yüzünüzde kalması çok daha iyi olur. Bu karışımı günlük tonik olarak kullanabilirsiniz.
Salatalık cildinizin en iyi arkadaşlarından biridir. Su oranı yüksek olduğu için cildinizi ferahlatır ve dinlendirir. Ayrıca içindeki vitaminler cildinize çok iyi gelir. Bakım yaparken salatalığı birkaç farklı şekilde kullanmanız mümkün:
Ortadan keserek yüzünüze sürebilirsiniz.
Suyunu sıkarak uygulayabilirsiniz.
Püre haline getirerek cildinizde bir süre bekletip yıkayabilirsiniz.
Domatesin içinde bulunan asitler cildinizin çok iyi bir şekilde temizler ve gözenekleri sıkılaştırır. Domatesin mucizelerinden yararlanmak için ihtiyacınız olan tek şey:
1 adet domates
Domatesin suyunu sıkın. Yüzünüze iyice yedirerek sürün. Gece boyu cildinizde bekletebilirsiniz.
Bal ve muz bir araya geldiğinde cildinizi besler ve nemlendirir. Sıkılaştırıcı özelliği ile cildinizin daha canlı ve genç görünmesini sağlar.
2 yemek kaşığı bal
Yarım muz
Önce muzu bir çatal yardımıyla püre haline getirin. Üzerine balı ekleyin. Yüzünüze sürün ve 20 dakika bekletin. Ardından ılık suyla yıkayın.
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