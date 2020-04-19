Bu cilt bakımı önerileri uzmanlarda! Hem de evdeki malzemelerle...

Doğal kürler mutlaka temiz cilde uygulanmalıdır. Bu sebeple bakım yapmadan önce cildinizi güzelce temizlemeyi ihmal etmeyin. Arındırılan cilde doğal malzemeler çok daha etkili bir şekilde nüfuz eder. Şimdi sıra geldi evinizde bulunan bu ürünlerin cildinizde mucizeler yaratmasına! İşte evde rahatlıkla yapabileceğiniz cilt bakımı için birbirinden doğal ve pratik yöntemler...

PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN EN GÜZELİ: BAL VE TARÇIN

Cildinizdeki tüm pürüzleri ortadan kaldıracak olan bu maske için sadece iki malzemeye ihtiyacınız var:

2 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı toz tarçın

Yüzünüzü güzelce temizleyip kurutun. Bir kapta bal ve tarçını karıştırın. Yaptığınız karışımı yüzünüze sürün. 15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın. Etkili sonuçlar elde edebilmek için bu maskeyi haftada bir kez olacak şekilde uygulayabilirsiniz.

SİYAH NOKTALARIN DÜŞMANI: YOĞURT VE LİMON

Yoğurt ve limon karışımıyla artık siyah noktalardan kurtulmak mümkün!

1 kase yoğurt

1 adet limon

1 kase yoğurdun içine 1 adet limonun suyunu sıkarak ilave edin ve karıştırın. Karışımı yüzünüze sürüp, 15 dakika bekletin. Ardından ılık suyla yıkayın. Siyah noktalarınız her çıktığında maskeyi tekrarlayabilirsiniz.