KADIN

Bu da oldu! Bu mankenlerin üç göğsü var

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.09.2018 13:41 | Son Güncelleme

Moda haftası boyunca birçok markanın ilginç tasarımlarına ve podyumda yürüyen ilginç modellere şahit olduk ama GCDS markası hepsini gölgede bırakmış gibi görünüyor. Markanın, mankenleri üç göğüsle podyumda yürütmesi tuhaf bakışların altında yapıldı.

Bu da oldu! Bu mankenlerin üç göğsü var

Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleştirilen moda koleksiyonların en çarpıcısı GCDS adlı markanın defilesi oldu.

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İtalyan moda markasının tasarımlarının tanıtıldığı defileye çıkan mankenlerin 3 göğüslü oluşu dikkat çekti.

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Neon üstler ve mini etek takımları, şeffaf vinil elbiseler ve koşum takımları ile öne çıkan bir koleksiyonun parçası olarak, bazı modellerin görünümleri, protez göğüs ile tamamlandı.

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Şov, beden modifikasyonunun ve insanın evriminin özellikle modada daha geniş bir biçimde araştırıldığı bir zamanda ortaya çıkıyor. Londra Moda Haftası'nda da 2019 ilkbahar koleksiyonunda erkekler için hamile kıyafetleri yer almış büyük ses getirmişti.

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Üç göğüslü kadın imgesi Arnold Schwarzenegger'ın Total Recall filmininden bir sahneyi anımsattı.

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GCDS markası Milano Moda Haftası

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