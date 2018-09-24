Bu da oldu! Bu mankenlerin üç göğsü var

Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleştirilen moda koleksiyonların en çarpıcısı GCDS adlı markanın defilesi oldu.

İtalyan moda markasının tasarımlarının tanıtıldığı defileye çıkan mankenlerin 3 göğüslü oluşu dikkat çekti.

Neon üstler ve mini etek takımları, şeffaf vinil elbiseler ve koşum takımları ile öne çıkan bir koleksiyonun parçası olarak, bazı modellerin görünümleri, protez göğüs ile tamamlandı.

Şov, beden modifikasyonunun ve insanın evriminin özellikle modada daha geniş bir biçimde araştırıldığı bir zamanda ortaya çıkıyor. Londra Moda Haftası'nda da 2019 ilkbahar koleksiyonunda erkekler için hamile kıyafetleri yer almış büyük ses getirmişti.

Üç göğüslü kadın imgesi Arnold Schwarzenegger'ın Total Recall filmininden bir sahneyi anımsattı.



