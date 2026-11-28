Doğalgazlı ocaklarda mavi alev, genellikle gazın doğru şekilde yandığını ve yanma işleminin daha verimli gerçekleştiğini gösterir. Alevin küçük uçlarında zaman zaman sarı renk görülmesi tek başına bir arıza anlamına gelmeyebilir.

Ancak alevin büyük bölümünün sarı veya turuncu renkte olması ve bu durumun sürekli devam etmesi, yanma için yeterli havanın sağlanamadığını gösterebilir.

Bu durum, eksik yanma sonucunda renksiz ve kokusuz ancak son derece tehlikeli bir gaz olan karbonmonoksit (CO) oluşma riskini artırabilir.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) da sarı renkli ve sürekli devam eden alevin, cihazın yanlış ayarlanmış olabileceğine ve daha fazla kirletici madde salabileceğine ilişkin bir işaret olabileceğine dikkat çekti.

DOĞALGAZLI OCAK ALEVİ NEDEN SARI YANAR?

Doğalgazlı ocakta alevin renginin değişmesinin birden fazla nedeni bulunur. Bu durum her zaman gaz kaçağı olduğu anlamına gelmese de cihazın kontrol edilmesini gerektirebilir.

Sarı veya turuncu alevin başlıca nedenleri şöyle sıralanır:

Brülörlerin kirlenmesi: Ocak gözlerinde biriken yağ, yemek artıkları ve kirler gazın düzgün yanmasını engelleyebilir.

Hava girişinin yetersiz olması: Gazın sağlıklı yanabilmesi için ihtiyaç duyduğu hava yeterli miktarda sağlanamadığında alevin rengi değişebilir.

Ocak ayarlarının bozulması: Gaz ve hava karışımındaki dengesizlik, yanma kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Teknik arızalar: Brülörlerde veya cihazın gaz sisteminde meydana gelen sorunlar sarı alev oluşmasına neden olabilir.

Bu nedenle sürekli sarı yanan bir ocak, yalnızca temizlik gerektiren basit bir sorun olarak değerlendirilmemeli.

SARI ALEV KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLABİLİR Mİ?

Sarı alevin en önemli risklerinden biri, eksik yanma nedeniyle karbonmonoksit oluşma ihtimalidir.

Karbonmonoksit; renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olduğu için fark edilmesi oldukça zordur. Kapalı ortamlarda birikmesi durumunda ciddi zehirlenmelere, hatta hayati tehlikeye yol açabilir.

Özellikle baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik ve güçsüzlük gibi belirtiler karbonmonoksit zehirlenmesinin habercisi olabilir.

Bu belirtilerin evdeki kişilerde aynı anda görülmesi veya gazlı cihazlar çalışırken ortaya çıkması durumunda karbonmonoksit ihtimali mutlaka değerlendirilmelidir.

DOĞALGAZLI OCAKTA SARI ALEV GÖRÜLÜRSE NE YAPILMALI?

Ocak alevinin sürekli sarı veya turuncu yanması durumunda cihazı kullanmaya devam etmek doğru değildir.

Güvenliğin sağlanması için şu adımlar izlenmelidir:

Ocak kullanılmamalı ve cihaz kapatılmalıdır

Brülörlerin kirli olabileceği düşünülse bile gaz ayarlarına veya cihazın iç mekanizmasına müdahale edilmemelidir

Yetkili ve nitelikli bir teknik servisten kontrol istenmelidir

Evde uygun havalandırma sağlanmalıdır

Karbonmonoksit dedektörü bulundurulmalı ve düzenli olarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir

Özellikle cihazın çevresinde is veya kurum lekeleri oluşması, alevin düzensiz yanması ya da kendiliğinden sönmesi gibi belirtiler de teknik kontrol gerektirir.

HANGİ DURUMLARDA HEMEN DIŞARI ÇIKMAK GEREKİR?

Sarı alevle birlikte karbonmonoksit alarmının çalması veya evde bulunan kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtilerin görülmesi ciddi bir tehlikeye işaret edebilir.

Böyle bir durumda vakit kaybetmeden herkes açık havaya çıkarılmalı ve güvenli bir noktadan 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. Gaz kaçağından şüpheleniliyorsa elektrik düğmelerine ve kıvılcım oluşturabilecek cihazlara dokunulmamalıdır.

Yetkililer ortamın güvenli olduğunu doğrulamadan eve yeniden girilmemelidir.

Unutulmaması gereken en önemli nokta: Doğalgazlı ocakta mavi alev normal yanmanın göstergesidir. Sürekli sarı veya turuncu yanan alev ise olası bir yanma sorununa işaret edebilir. Bu nedenle alevin rengindeki değişiklikler ihmal edilmemeli ve gerekli teknik kontroller mutlaka yaptırılmalıdır.